Gardaland Resort annuncia l’apertura di LEGOLAND Water Park

Gardaland Resort ha annunciato l’inaugurazione di LEGOLAND Water Park Gardaland per sabato 26 giugno. Grande attesa per questo parco acquatico interamente tematizzato LEGO, il primo in Europa e il quinto al mondo, che offrirà ai bambini e alle loro famiglie coloratissimi scivoli, curiosi giochi d’acqua e sorprendenti aree tematizzate tutte da scoprire in cui divertirsi realizzando costruzioni con i mitici mattoncini.

A Gardaland Park disponibili le attrazioni all’aperto e al chiuso, sia acquatiche che all’asciutto e la grande novità, presso il cinema 4D, Wonder Woman – The 4D Experience, uno speciale adattamento della potente storia cinematografica ad alta tensione.

Water Park Gardaland si trova all’interno di Gardaland Park e l’ingresso è possibile soltanto acquistando un biglietto combinato Gardaland Park e LEGOLAND Water Park: disponibile, ad esempio, un biglietto combinato per adulto a 53 euro che consente 1 ingresso a LEGOLAND Water Park e a Gardaland Park nel giorno selezionato e 1 ingresso a Gardaland Park nel giorno successivo.

Questa la sinossi ufficiale di Wonder Woman – The 4D Experience: Diana, principessa amazzone dalla forza sovrumana, lascia l’isola Paradiso assieme al pilota americano Steve per liberare l’umanità dagli orrori della Seconda guerra mondiale e portare pace al mondo umano. Grazie agli appositi occhialini, agli effetti speciali di luci e suoni e ai movimenti delle poltrone, gli spettatori vengono catapultati nell’avventuroso mondo dell’amazzone più famosa del cinema.

Il parco acquatico sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19 e dal 3 luglio aprirà alle ore 10. Gardaland Park è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23, per poter godere delle attrazioni anche in versione serale. Sin dalla riapertura sono state seguite in maniera scrupolosa le normative vigenti per contrastare l’emergenza sanitaria.

Per ogni informazione sul parco, vi invitiamo a seguire il sito ufficiale: www.gardaland.it.