Gardaland resort: nel 2020 arriva il parco acquatico a tema LEGO

Novità per Gardaland resort. Nel 2020 sorgerà a Gardaland il primo parco acquatico a tema Lego in Europa

Dopo l’acquisto parziale di Gardaland da parte della famiglia proprietaria del marchio Lego arrivano le prime grandi novità per il parco divertimenti nostrano. LEGOLAND Water Park sarà la perfetta espressione dei valori fondanti del gruppo LEGO: divertimento, qualità, immaginazione e creatività. Tutti elementi che si sposano alla perfezione con la magia e l’avventura dell’adiacente parco tematico.

La notizia è stata diffusa insieme ad una bellissima locandina dalla quale possiamo notare un importante livello di tematizzazione. In particolare, vedremo ricostruiti con i lego piazza S. Marco e l’iconico campanile, il ponte di Rialto ed altri luoghi caratteristici di Venezia, ricostruiti lungo il percorso di un fiume lento. Non mancheranno scivoli per tutta la famiglia, playground acquatico ed aree gioco piene degli amati mattoncini.

L’amministratore delegato di Gardaland, Aldo Vigevani commenta così l’importante operazione

Il brand LEGO è di rilevanza internazionale e contribuirà sicuramente a rafforzare la posizione di Gardaland Resort come primaria destinazione turistica a livello europeo e a posizionarsi come top player nell’offerta del divertimento per famiglie.

Entusiasmo anche da parte di Paolo Lazzarin General Manager di LEGO Italia

Questa è una grande notizia – conferma – Siamo molto orgogliosi e sono certo che il Water Park riempirà di gioia i piccoli e grandi costruttori che seguono il mattoncino con passione.

Importante sottolineare come questo parco acquatico sia prettamente dedicato ai bambini fino a 12 anni, rendendo quindi Gardaland la destinazione ideale per una vacanza in famiglia. Tra parco tematico, Sea Life, tre hotel tematizzati e dal prossimo anno anche il parco acquatico, l’offerta complessiva diventerà di primo livello nel panorama internazionale, nonché molto più appetibile anche per i turisti stranieri. La scelta del target tra l’altro è perfettamente compatibile con il vicino Caneva Aquapark, le cui attrazioni sono pensate principalmente per il pubblico adulto.

Negli scorsi mesi chiunque sia già stato al parco avrà avuto modo di notare che la zona Fantasy Kingdom è oggetto di grossi interventi fino ad oggi non ufficialmente annunciati.

Il Volaplano non è disponibile per questa stagione, sono state inoltre rimosse tre attrazioni, spostate in area medioevale all’ingresso del parco.

I lavori preparatori di bonifica e sistemazione del terreno sono iniziati da mesi e risultano ben visibili dalla cima dell’Albero di Prezzemolo.

Non vedete l’ora che apra questo nuovo parco ? Seguiranno aggiornamenti nei prossimi mesi.

C’è davvero tanta aspettativa per un progetto così ambizioso, e siamo certi che l’immagine di presentazione non sia quella definitiva, ma arriveranno nuove sorprese inerenti il progetto, tuttavia trattandosi di rumors non confermati ne riparleremo. Soltanto l’evoluzione del cantiere ci fornirà risposte.