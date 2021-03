Gargoyles – Neca annuncia l’action figure di Goliath

Finalmente qualcuno si è ricordato di Gargoyles, la mitica serie animata andata in onda tra il 1994 e il 1997. Neca ha annunciato la prima figure dotata di articolazioni e snodi dei mostri alati ideati dalla Disney. Eh si cari lettori, per quanto possa sembrare strano, la serie Gargoyles – Il risveglio degli eroi era proprio della Disney ed era uno di quei progetti, mi azzarderei a definire coraggiosi e ambiziosi per l’epoca, che strizzavano l’occhio a tematiche più dark e meno fanciullesche se confrontate a quelle con cui eravamo abituai ai tempi, con una trama avvincente, ricca di intrighi e colpi di scena. Oggi la serie Gargoyles – Il risveglio degli eroi è disponibile integralmente su Disney Plus.

1000 anni fa la superstizione e la spada governavano la terra. Era il tempo delle tenebre, era il tempo della paura, era il tempo dei Gargoyles. Statue di giorno, guerrieri di notte. Fummo traditi dagli umani che avevamo giurato di proteggere. Tramutati in pietra con un sortilegio per 1000 anni. Ora, qui a Manhattan, l’incantesimo si è rotto e siamo tornati alla vita. Noi siamo le creature della notte, noi siamo i Gargoyles.

Neca ha realizzato una figure in pvc decisamente ben fatta, con dettagli da paura e un paint incredibilmente fedele alla serie animata. Dalle foto in nostro possesso possiamo notare che saranno inclusi svariati accessori e parti intercambiabili al fine di permettere a noi collezionisti di ricreare le iconiche scene viste in tv. Goliath avrà due teste di cui una in stato di quiete e una decisamente più arrabbiata, un paio di mani aperte e un paio di mani chiuse. Ad arricchire il tutto l’estrema definizione a livello di sculpt e un ottimo utilizzo delle sfumature che accentuano le forme della muscolatura del Gargoyles.

Mentre attendiamo informazioni più accurate sul prezzo, Neca comunica che Goliath sarà disponibile al mese di Luglio 2021. Collezionisti, fatevi sentire…siete pronti a collezionarli tutti?