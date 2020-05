Garmin Smartwatch: i modelli a tema Marvel e Star Wars

Garmin, grazie ad una partnership con Disney, ha lanciato sul mercato i suoi nuovi modelli di smartwatch griffati Marvel e Star Wars. Si tratta per l’esattezza di quattro modelli distinti dedicati rispettivamente a Captain Marvel, Captain America, Darth Vader e Rey. I primi due appartengono alla linea “Legacy Hero Series” mentre gli ultimi alla “Legacy Saga Series“. Tutti i modelli presentano le stesse identiche funzioni e sono compatibili sia con i sistemi operativi Apple che Android. Tra le funzioni principali ci sono quelle dedicate al fitness e wellness, notifiche, giroscopio a tre assi, GPS, pagamenti contact less, un archivio che può contenere fino a 500 tracce musicali, resistenza all’acqua e durata della batteria fino a 8 giorni. I materiali impiegati sono diversi, dalla pelle dei cinturini all’acciaio della scocca e comunque quello che salta all’occhio è l’utilizzo del resistentissimo Gorilla Glass 3 per lo schermo touch screen che varia sensibilmente in dimensione a seconda del modello.

Garmin Smartwatch: Marvel e Star Wars

Prodotti Selezionati:

Legacy Hero Series

Captain Marvel

Il primo dei due Smartwatch di casa Marvel è dedicato a Carol Danvers (alias Captain Marvel), presenta una corona dorata zigrinata e un cinturino in pelle color blu. Viene fornito di un cinturino intercambiabile in silicone color blu. Lo smartwatch è già disponibile ad un prezzo di 400$ (circa 380€).

Captain America

Secondo modello della linea Marvel dedicato questa volta ad un altro capitano, parliamo del secolare Steve Rogers ovvero il primo Avengers. L’orologio a lui dedicato possiede una corona color acciaio satinato che richiama lo scudo così come il cinturino color pelle marrone che richiama proprio i cinturini del suo scudo in vibranio. Viene fornito di un secondo cinturino in silicone blu. Lo smartwatch è già disponibile ad un prezzo di 400$ (circa 380€).

Legacy Saga Series

Darth Vader

Primo modello della linea Legacy Saga, non poteva che essere dedicato a Darth Vader, il signore dei Sith. In questo orologio il colore predominante è il nero che viene posto a contrasto nel cinturino in pelle da alcune cuciture di colore rosso che richiamano il colore della spada laser. Viene fornito di un cinturino aggiuntivo in silicone di colore nero. Lo smartwatch è già disponibile ad un prezzo di 400$ (circa 380€).

Rey

Rey (Skywalker) è l’ispirazione di questo secondo orologio a tema Star Wars. Se con il primo modello Garmin si è addentrata nel lato oscuro con questo secondo esemplare vuole esplorare anche il lato chiaro. Chiari sono i colori del modello un bellissimo total white con corona argentata e cinturino in pelle bianca e cuciture dorate. Viene fornito di un secondo cinturino in silicone bianco. Lo smartwatch è già disponibile ad un prezzo di 400$ (circa 380€).