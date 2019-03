Gaslands: Refuelled andrà ad ampliare l’edizione standard del gioco

Gaslands, il wargame con veicoli ambientato in un mondo simile a Mad Max, arriverà in una nuova edizione chiamata Gaslands: Refuelled.

Gaslands, il wargame con veicoli di Ospreys Games, che porta in se una forte vicinanza con le ambientazioni di Mad Max, arriverà in una nuova edizione chiamata Gaslands: Refuelled. I giocatori quindi si troveranno di nuovo a sparare, sgommare e distruggere automobili o motocicli su un campo di battaglia fatto di sabbia e detriti.

GASLANDERS! Gaslands: Refuelled is coming in September 2019, bringing all the Gasland-y goodness together in one glorious hardback rulebook! Head to the blog for more details! https://t.co/SE7d0sb0wP pic.twitter.com/UMmDNwwiId — Osprey Games (@OspreyGames) March 21, 2019

I giocatori saranno al comando di squadre da corsa e competeranno tra di loro per soldi, per essere riconosciuti dal pubblico e anche per potenziare i propri mezzi. Il gioco sfrutta dei movimenti simili a quelli visti in X-Wing, mentre il sistema di guida viene gestito tramite il lancio di dadi.

La nuova versione annunciata sarà ampliata e rivisitata rispetto alla precedente: Gaslands: Refuelled porterà infatti sui tavoli di tutti gli appassionati nuovi componenti, nuovi pezzi di gioco e anche delle regole aggiornate (o inedite) molte delle quali derivanti dai feedback che Ospreys Games ha raccolto dalla vasta community di gioco che è nata a supporto di questo prodotto..

Con un’anima che urla Destruction Derby (o Carmageddon) da tutti i pori, Gaslands: Refuelled avrà regole dedicate alle diverse tipologie di veicoli, alle armi e agli accessori. Potranno anche essere create campagne vere e proprie, mentre alcune condizioni ambientali renderanno le partite sempre diverse.

Spara, sperona, sbanda e saccheggia le rovine della civiltà in Gaslands: Refuelled, il gioco da tavolo di guerra con i veicoli. Con nuovi materiali tra cui nuove abilità, sponsor, tipologie di veicolo e armi, il gioco contiene tutto ciò che necessita un guerriero delle terre desolate per costruire la propria armata. I giocatori potranno creare il loro futuro anarchico grazie a sistemi per scenari, campagne e effetti ambientali.

La confezione di gioco conterrà il manuale delle regole, i template per le manovre (da sfruttare insieme ai dadi che saranno all’interno) e vari segnalini. Per il resto, potrete sfruttare qualunque superficie liscia, delle auto giocattolo (tra cui anche le Hot Wheels) e ogni infrastruttura possibile che vorrete inserire sul vostro tabellone di gioco. Gaslands: Refuelled arriverà in commercio a settembre del 2019 in lingua inglese: per eventuali localizzazioni in italiano non è stata diffusa nessuna informazione.