GateOnGames annuncia la sua line up per Modena Play

GateOnGames annuncia i titoli che porterà a Modena Play 2019, tra cui spiccano alcune interessanti novità.

GateOnGames, studio di game design italiano che si occupa della produzione e della localizzazione di giochi da tavolo, giochi di carte e giochi di ruolo, ha recentemente annunciato l’elenco dei titoli, comprendente alcune novità assolute, che saranno portati alla fiera Modena Play che si terrà dal 5 al 7 aprile 2019.

Diamo dunque una fugace occhiata a ciò che GateOnGames ha in serbo per i giocatori di tutte le età.

Crypt

Con Crypt, GateOnGames propone l’edizione italiana di un gioco di carte e dadi in cui i partecipanti dovranno scendere nella cripta in cui il defunto re è stato inumato, per fare incetta di tutte le ricchezze che sono state sepolte con lui. Questi tesori potranno essere rivenduti a dei mercanti senza scrupoli che in cambio forniranno monete d’oro e bonus da utilizzare nei vari turni di gioco.

Crypt è un titolo per uno/quattro giocatori dai quattordici anni in su; il tempo medio di una partita si attesta sui venticinque minuti.

Rolling Ranch

Con Rolling Ranch, GateOnGames ci porta in campagna, alle prese con una mandria di bestiame in fuga che i giocatori dovranno radunare nei vati recinti grazie all’utilizzo di un paio di dadi e della loro capacità di pianificazione.

Rolling Ranch è un divertente gioco roll-and-write, rapido e dalle regole semplici, adatto a tutta la famiglia. Dopo aver lanciato i dadi, i giocatori dovranno scegliere quali animali recuperare o se costruire alcune migliorie per la propria fattoria. Solamente con una strategia impeccabile ed un’ottima gestione dello spazio a disposizione sarà possibile battere gli avversari.

Rolling Ranch è un party game per due/venti giocatori dai quattordici anni in su. Le partite durano in media una ventina di minuti.

Shy Monsters

Con Shy Monsters, GateOnGames mette l’uno contro l’altro un coraggioso cavaliere e uno spietato signore dell’oscurità. Riuscirà il prode cavaliere a raggiungere il cuore del dungeon e sconfiggere il signore del male con i pochi mezzi di cui dispone? Oppure sarà costui a fermare l’avanzata dell’eroe? Grazie alla sua orda di mostri bizzarri e un po’ timidi e alla tortuosità del suo sotterraneo in continua creazione fatto di tessere componibili, infatti, renderà davvero dura la vita dell’avversario.

Shy Monsters è un gioco da tavolo asimmetrico per due giocatori dai quattordici anni in su le cui partite hanno una durata media di venti minuti.

Kiwara

In Kiwara, che significa savana in lingua swahili, GateOnGames conduce i giocatori in Africa, dove alcuni animali piuttosto determinati intendono reclamare per sé una serie di territori delimitati da un fiume piuttosto ramificato. Ciascun animale è dotato di particolari caratteristiche che al momento del loro posizionamento sulla griglia di gioco dovranno essere utilizzate in maniera sapiente per ottenere il controllo dei vari territori e reclamare il maggior numero possibile di punti, al termine della partita.

Kiwara è un titolo per due giocatori dagli otto anni in su. Una partita dura in media trenta minuti.

Goryo

Goryo è uno dei prodotti che GateOnGames proporrà in anteprima assoluta durante la manifestazione ludica modenese. Nell’antico Castello di Edo, in Giappone, uno spirito vendicativo, si è manifestato in foggia di gatto per avere soddisfazione di un torto subito in vita dallo scaltro Shogun. Solamente i Samurai a guardia del palazzo potranno impedire che l’etereo felino distrugga tutte le suppellettili contenute nel palazzo.

Goryo è un gioco di investigazione in cui due giocatori, uno alla guida dello spirito gatto e l’altro di quattro valenti Samurai, sono contrapposti per riuscire a vincere una serrata sfida tra percorsi furtivi, rapide indagini e oggetti rotti. È indicato per un pubblico dai quattordici anni in su e le partite durano in media trenta minuti.

7 – The Sins

Altro titolo GateOnGames in anteprima, 7 – The Sins è un gioco basato sui sette peccati capitali: Superbia, Avarizia, Lussuria, Invidia, Gola, Ira e Accidia. In questo titolo, calcolo, astuzia e ragionamento dovranno guidare i passi dei giocatori, per giungere alla vittoria o… All’Inferno.

7 – The Sins è un prodotto per due/cinque giocatori dai quattordici anni in su. Il tempo medio di una partita si attesta sui venti minuti.

Glen More II – Chronicles

GateOnGames trasporta i giocatori nella Scozia del diciassettesimo secolo con Glen More II – Chronicles, anche’esso in anterprima assoluta per Modena Play. Questa edizione italiana è in tutto e per tutto identica a quella realizzata nel corso del progetto Kickstarter di Funtails e conterrà tutti i materiali e gli stretch goal sbloccati nel corso della campagna di crowdfunding.

Nel corso della partita, i giocatori dovranno espandere il proprio territorio, posizionando una serie di tessere che daranno accesso ad alcune azioni speciali. Oltre a riproporre le classiche meccaniche che hanno reso celebre il predecessore Glen More, Glen More II – Chronicles integra una nuova plancia di gioco con effetti da poter sbloccare con le nuove tessere personaggio e una serie di Chronicle che altro non sono che otto varianti di gioco con cui rendere le partite più complesse e aumentare la longevità del prodotto.

Glen More II – Chronicles è un titolo per due/quattro giocatori dai dodici anni in su e una partita ha una durata che oscilla tra i novanta e i centoventi minuti.