Gates of Delirium un gioco horror dove misurare Lucidità e Follia

Gates of Delirium sarà un nuovo gioco in scatola ideato da Mandy e Jordan Goddard, già autori di Lotus.

Renegade Game Studios, famosa per board game come Clank! e le trilogie di Shem Phillips, ha annunciato Gates of Delirium, il suo nuovo gioco in scatola a tema horror.

Il nuovo prodotto sarà realizzato dai game designer Mandy e Jordan Goddard, già autori di Lotus, sempre edito da Renegade Game Studios.

Gates of Delirium sarà un gioco competitivo della durata massima di 45 minuti per 2-4 giocatori, dai 14 anni in su. I giocatori dovranno misurarsi con la follia e i mostri, sperimentando nel corso del gioco sia l’acume lucido e analitico degli investigatori che la follia distruttrice dei cultisti, il tutto grazie a una particolare meccanica di gioco.

All’inizio del proprio turno ogni giocatore deciderà se giocare una fase di Lucidità o una fase di Follia: durante le fasi di Lucidità, tutti i giocatori dovranno investigare gli strani misteri e indizi collegati a occulti esseri interdimensionali, mentre nelle fasi di Follia interpreteranno azioni volte alla costruzione di un portale mistico da cui si scatenerà l’orrore mostruoso al centro dell’investigazione.

Questa duplicità sarà consentita dalle particolari carte azione del gioco, che presenteranno su un lato le possibilità concesse agli investigatori e sull’altro le turpi azioni dei cultisti.

Lo scopo del gioco sarà quello di accumulare il maggior numero di Punti Vittoria prima che l’ultimo mostro possa attraversare il Portale. L’alternanza delle fasi sarà, in chiave tattica, un elemento fondamentale per garantire la vittoria al giocatore più scaltro.

Gates of Delirium sarà messo in commercio, in inglese, a partire da questo autunno, ad un prezzo di 45,00 $.

All’interno di ogni scatola del gioco sarà possibile trovare: la mappa del gioco, 80 carte azione, 90 Carte Portale, 40 segnalini Investigatore (10 per ogni giocatore), 4 diari personali, 4 segnalini punteggio, 24 token Disperazione, 7 Carte Pergamena, 6 dischetti Mostruosità, 1 disco sanità mentale e il libretto delle regole.