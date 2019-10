Genos (One Punch Man) Figma prodotto da Max Factory

Max Factory annuncia l’apertura dei preordini per la nuova figma dell'azienda Max Factory dedicata a “One Punch Man” con il personaggio di Genos.

Max Factory annuncia l’apertura dei preordini per la nuova figure realizzata dell’azienda Max Factory dedicata a “One Puch Man” con il personaggio di Genos, allievo di Saitama nonché co-protagonista della serie. La linea figma è composta da Action Figure in scala 1/12 con svariate licenze basate su Film e Anime giapponesi.

One-Punch Man è un manga realizzato da One e pubblicato sul suo blog a partire dal 3 luglio 2009. In Italia il manga è distribuito da Panini Comics per Planet Manga. La serie è diventata famosa in brevissimo tempo, con oltre 10 milioni di visite raggiunte e una media di circa 20.000 visite al giorno. Successivamente One è stato contattato dal disegnatore Yūsuke Murata sulla sua pagina Twitter, proponendo una collaborazione in cui Murata avrebbe ridisegnato le tavole già pronte. Dopo un allenamento durato tre anni, un ragazzo venticinquenne di nome Saitama ha raggiunto il suo obiettivo: diventare un eroe talmente forte da sconfiggere chiunque con un solo colpo. Tuttavia, essere diventato così potente ha reso talmente facile il compito di eroe a Saitama da rendere quest’ultimo perennemente annoiato e portarlo alla depressione. In seguito, con la conoscenza del cyborg Genos (che diventerà suo allievo), entrerà a far parte di un’organizzazione, nota come Associazione Eroi, che riunisce gli eroi della Terra con lo scopo di combattere criminali, mostri e disastri vari. Il nuovo obiettivo di Saitama diventa quello di scalare le classifiche dell’Associazione Eroi e diventare uno degli eroi più popolari, cosa non troppo semplice poiché egli viene inizialmente collocato nella classe più bassa, la Classe C, ma cerca sempre di arrivare in quella più alta, la Classe S.

L’action figure di Genos, realizzata completamente in PVC, sarà alta circa 14,5 cm, caratterizzata da svariate articolazioni avrà una elevatissima posabilità grazie alla quale sarà possibile riprodurre ogni posa ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita grazie anche all’aiuto della basetta espositiva inclusa nella confezione (come da tradizione Figma).All’interno della confezione non mancheranno parti intercambiabili tra cui le gambe per essere messo seduto, una scopa delle parti danneggiate del corpo e degli effetti per la mani di esplosione.

La figure di Genos uscirà per il mercato Giapponese ad aprile 2020 al prezzo di 8000 Yen e sarà distribuita da Good Smile Company