Genotype: A Mendelian Genetics Game: su Kickstarter un gioco ispirato a Mendel

Genotype: A Mendelian Genetics Game è un gioco da tavolo che si ispira alle ricerche sui geni di Gregor Mendel e sta affrontando la sua campagna di finanziamento sulla piattaforma Kickstarter.

Genotype: A Mendelian Genetics Game ideato da John Coveyou, Paul Salomon e Ian Zang sarà un gioco worker placement, dice-drafting ambientato nell’abbazia di Abbazia di San Tommaso di Brno, durante le ricerche di Mendel sul passaggio dei caratteri ereditari osservata sulle piante di pisello.

Genotype sarà un gioco per 1-5 giocatori in cui questi ultimi vestiranno i panni di studiosi incaricati di affiancare Mendel nelle sue ricerche. I giocatori dovranno così concentrarsi sulla coltivazione delle piante al fine di raccogliere sufficienti dati scientifici per avvalorare le rispettive tesi.

Ogni partita avrà una durata di 5 round durante i quali i giocatori, tramite il posizionamento dei propri dadi e token, dovranno coltivare le proprie piantine, osservarne i caratteri genetici che desiderano ottenere e fare in modo che questi vengano trasmessi alle nuove piante. Questo permetterà loro di portare avanti la ricerca facendogli guadagnare nuovi fondi da investire in potenziamenti, come estendere lo spazio per le proprie piante o assumere un assistente, che facilitino il proseguimento della propria ricerca scientifica.

Al termine della partita il giocatore che sarà stato in grado di ottenere più risultati degli altri, ottenendo un punteggio maggiore, sarà il vincitore.

Sarà possibile sostenere Genotype: A Mendelian Genetics Game con 6 diversi pledge a partire da 1 dollaro fino a 219 dollari.

Il pledge da 1 dollaro permetterà di scaricare l’intero gioco in formato print & play, mentre salendo di fascia avremo per 39 dollari l’edizione standard di Genotype completa di stretch goal e versione print & play. Per 55 dollari si potrà acquistare l’edizione deluxe del gioco, che sarà caratterizzata da componenti di pregio. Salendo ulteriormente di fascia di prezzo sarà possibile accedere ai pledge speciali che daranno diritto a più copie del gioco, si tratta quindi di livelli ideati per negozianti ed associazioni ludiche.

L’obiettivo di campagna di Genotype è stato fissato a 15.000 dollari, attualmente la cifra raccolta ha superato i 75.000 dollari. Chi desiderasse partecipare alla campagna crowdfunding avrà tempo fino al 27 febbraio 2020.

Per tutte le informazioni su Genotype: A Mendelian Genetics Game vi rimandiamo alla pagina Kickstarter del progetto a questo link.