Finalmente è ufficiale: il gioco RPG open world e free-to-play Genshin Impact diventerà un anime! E a realizzarlo lo Studio di animazione Ufotable, già noto per l’adattamento anime del manga di Demon Slayer. Pubblicato il primo video promozionale.

Annunciato l’anime di Genshin Impact

Hoyoverse ha scelto Ufotable per produrre l’anime e sembra, dalle loro parole, che avremo più adattamenti tratti dal gioco. Infatti la coppia ha definito la loro partnership un “progetto a lungo termine”.

Per ora poche sono le informazioni trapelate sul progetto: non abbiamo idea di una possibile data di uscita, non sappiamo la tipologia di anime né la trama. Inoltre non è stato rivelato se il progetto sarà una storia originale, con una trama a sé, o sarà estrapolata dalla lore del gioco. Di certo, guardando il video promozionale qui sotto e pubblicato dall’account Twitter ufficiale del gioco, possiamo affermare che la grafica non deluderà i fan del gioco:

Appena sapremo qualcosa di più vi aggiorneremo!

A proposito del gioco

Genshin Impact è un action RPG open world e free-to-play sviluppato dalla software house cinese miHoYo, pubblicato il 28 settembre 2020 per Windows, iOS, Android e PlayStation 4 e il 28 aprile 2021 per PlayStation 5. Inoltre, anche se non ha ancora una data d’uscita, è stata annunciata la versione per Nintendo Switch.



Nel gioco, che ha conquistato i giocatori di tutto il mondo in una sola settimana dal suo debutto, è possibile giocare oltre 20 personaggi realizzati con uno stile anime, giocare da soli o con amici.

Genshin Impact segue le avventure di due gemelli che viaggiano in giro per i mondi, un giorno però il loro viaggio viene interrotto da una misteriosa divinità che cattura un gemello e toglie all’altro la possibilità di viaggiare. Intrappolato in un mondo magico e ricco di misteri, il protagonista inizierà un nuovo viaggio non più mosso da curiosità e divertimento, ma atto a salvare il proprio fratello.