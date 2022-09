George Clooney non ha dubbi: la sua versione di Batman in Batman & Robin è la migliore di tutte. Lo ha detto scherzando l’attore di ER e Ocean’s Eleven nel corso di un evento, suscitando risate e commenti tra il pubblico presente in sala. Clooney, lo ricordiamo, ha impersonato Bruce Wayne nel sequel del 1997 diretto da Joel Schumacher, prendendo il posto di Val Kilmer, interprete del personaggio in Batman Forever. Tra gli altri Batman è impossibile dimenticare quello di Michael Keaton – presto tornerà nei panni del Cavaliere Oscuro nel film DC The Flash con Ezra Miller – nel primo lungometraggio in live-action Batman. Quest’ultimo ha poi rinunciato al ruolo dopo il Batman Returns di Tim Burton, e ora è pronto a tornare in veste di mentore di Barry Allen.

George Clooney in Batman & Robin

George Clooney è il miglior Batman?

Il film con George Clooney non ha ottenuto un grande successo di pubblico al botteghino, tanto che il franchise è rimasto inattivo per ben otto anni prima che venisse reinventato da Christopher Nolan con il suo Batman Begins, interpretato da Christian Bale nei panni del protagonista. In seguito abbiamo visto sul grande schermo Ben Affleck, anche lui coinvolto in The Flash (la pellicola affronterà il Multiverso). Infine, è toccato a Robert Pattinson, il quale con il The Batman di Matt Reeves ha conquistato gran parte degli spettatori.

A confermare quanto accaduto è un video diffuso da The Hollywood Reporter, effettuato durante una conferenza stampa tenutasi presso il Roybal Film & TV Magnet. È in questa occasione che George Clooney si è rivolto alla folla lanciando il riferimento a Batman: “Quando pensi a me, ti viene in mente: ‘È solo il miglior Batman di tutti i tempi’“.

Di seguito potete vedere lo scambio di battute in cui è presente anche Don Cheadle e viene menzionato Ben Affleck:

And George Clooney knows his audience so he even throws in a Batman reference. “When you think of me, you think he’s just the best Batman,” to which Don Cheadle quips, “best available.” Then Clooney brings up Ben Affleck as Batman — “He’s got nothing on me.” Crowd loved it. pic.twitter.com/ntO4gLxc8X — Chris Gardner (@chrissgardner) September 14, 2022

Prima di concludere, ricordiamo che il costume di Batman, quello con i capezzoli indossato dall'attore nel film di Joel Schumacher, è stato messo all'asta da Heritage Auctions con una offerta iniziale di 40.000 dollari.