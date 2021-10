George Clooney spiega perché il suo Batman non sarà in The Flash

The Flash è il prossimo film di Andy Muschietti dedicato al velocista scarlatto dei fumetti DC Comics, il quale avrà al suo interno un gran numero di ospiti d’eccezione: dalla Supergirl interpretata da Sasha Calle al Batman di Ben Affleck passando per il Cavaliere Oscuro interpretato da Michael Keaton nei due film diretti da Tim Burton nel 1989 e nel 1992. Parlando proprio del vigilante di Gotham, nel film mancheranno sia il Batman di Val Kilmer che quello di George Clooney, visti rispettivamente in Batman Forever e Batman & Robin, entrambi diretti dal compianto Joel Schumacher verso la metà degli anni ’90. Ora, è proprio Clooney a spiegare il perché la sua versione del personaggio non apparirà nel film di Muschietti.

Durante la promozione del suo nuovo film, The Tender Bar, l’attore statunitense ha infatti spiegato ai microfoni di Variety il principale motivo per cui il “suo” Bruce Wayne visto nel film di Schumacher non farà parte dei Batmen del multiverso DC (qui la notizia originale). Clooney ha reso noto che in realtà non ha ricevuto alcuna proposta da Warner Bros. o DC Films, visto e considerato anche che la star di Fratello, dove sei? e Tra le Nuvole si ritiene ancora responsabile di aver affossato l’intero franchise di Batman, ed è quindi più che normale che gli studios facciano finta di niente, ignorandolo. George Clooney ha anche dichiarato che Batman & Robin rientra di diritto nella categoria di film così brutti e deprecabili che preferisce che non vengano visti neppure da sua moglie Amal, la quale potrebbe altresì perdere la stima e il rispetto nei suoi confronti.

Nel cast di The Flash comparirà in ogni caso anche Kiersey Clemons nei panni di Iris West, già apparsa in Zack Snyder’s Justice League (qui in offerta speciale), oltre a Maribel Verdú (Nora), Ron Livingston (Henry Allen), Ian Loh (Barry da giovane), Saroise-Monica Jackson e Rudy Mancuso. L’uscita del film è prevista nei cinema statunitensi a partire dal 3 giugno 2022.