George Lucas non lavorerà su Star Wars, secondo Kathleen Kennedy

Star Wars è una delle saghe cinematografiche di più successo, che ha raccolto consensi da tutto il mondo, indipendentemente da qualsiasi età e genere. Dopo la prima e la seconda trilogia, il suo creatore, George Lucas, ha da tempo abbandonato il progetto, e quanto pare non intende riprendere le redini in mano.

In una recente intervista, l’attuale presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha spiegato che dubita fortemente su un coinvolgimento del padre della galassia lontana lontana in un futuro lungometraggio. D’altronde il suo allontanamento è stato graduale nel tempo e, nonostante le richieste degli appassionati, lui non ha compiuto alcun passo indietro.

“Ne dubito“, spiega il Presidente della Lucas Film. “Ma ascolta, penso che sarebbe fantastico se ne fosse interessato. Ma ne dubito. Adora lavorare al suo museo di Los Angeles, in questo momento. È un progetto enorme, che sarà assolutamente fantastico. Si tratta un museo narrativo, quindi lo tiene davvero incollato sulla narrazione. Lui è davvero preso dal suo progetto, e al tempo stesso sta assieme alla sua bambina [la figlia di sei anni, Everest]. Quindi è abbastanza soddisfatto“.

Tuttavia, il Presidente ha specificato che a George Lucas stanno mancando tutte quelle sensazioni che si provano a un set cinematografico. “Era proprio come un bambino sul set quando guardava quello che stavamo facendo – commentando la visita di Lucas al set di The Mandalorian. Lo vedevo coinvolto in tutto questo, e penso che ci sia un po’ di rimpianto per non essere sul palco per dirigere film. Penso davvero che è molto molto orgoglioso di ciò che ha creato. Vedere così tanta gente appassionarsi a Star Wars, nel 2020, è davvero straordinario“.

Vi ricordiamo, infine, che Star Wars: L’ascesa di Skywalker debutterà ufficialmente il prossimo 18 dicembre in tutte le sale cinematografiche italiane.