George Tillman Jr dirigerà il biopic sul pugile George Foreman

George Tillman Jr, già regista di alcuni episodi delle serie televisive This Is Us e Luke Cage e di pellicole come Soul Food, Men of Honor, Notorious, Faster, The Longest Ride e The Have U Give (Il coraggio della verità), nonché produttore di tutto il franchise Barbershop e dell’acclamato film Netflix Mudbound, è stato scelto per dirigere il prossimo biopic sul campione di pugilato George Foreman.

Il texano George Foreman ha gareggiato come pugile professionista tra il 1969 e il 1997, col soprannome di “Big George”, vincendo per ben due volte il titolo di campione mondiale dei pesi massimi e la medaglia d’oro olimpica nel 1968, tanto che la World Boxing of Fame e la International Boxing Hall of Fame lo hanno ufficialmente riconosciuto come uno fra i più grandi pugili di ogni epoca.

Il campione afroamericano riconvertitosi poi, lasciata la boxe, come imprenditore con la George Foreman Grill, una bistecchiera multiuso che ha venduto oltre 100 milioni di unità in tutto il mondo, non è di certo nuovo ai biopic, vista la sua partecipazione al documentario premio Oscar del 1996 di Leo Gast When We Where Kings, un ritratto attraverso interviste e filmati d’archivio di uno dei più storici incontri di questo sport: quello avvenuto tra, appunto, Foreman e Muhammad Ali a Kinshasa, il 30 ottobre 1974.

Le riprese di George Foreman inizieranno a fine 2020 e saranno prodotte da David Zalon attraverso la Mandalay Pictures, società che recentemente ha prodotto anche IO di Jonathan Helpert, con Anthony Mackie e Margaret Qualley.

Non ci è ancora chiaro se, però, i diritti d’autore di alcune riprese del biopic potrebbero entrare in contrasto con il Lucas Museum of Narrative Art, il museo di George Lucas attualmente in costruzione nell’Exposition Park di Los Angeles, che ha da poco acquisito la Separate Cinema Archive, il più importante archivio di storia del cinema afroamericano al mondo, che comprende oltre 37.000 oggetti rari, datati tra il 1904 e il 2019.