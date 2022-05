Georgie, una delle serie anime più note e apprezzate degli anni ‘80, adattamento dell’omonimo manga è stato creato nel 1982 da Yumiko Igarashi, Man Izawa e Yumiko Igarashi, torna in onda all’interno del contenitore mattutino di Italia 1 Latte e Cartoni a partire da oggi mercoledì 11 maggio 2022 alle ore 8 del mattino, dal lunedì al venerdì.

Georgie: l’anime e il manga

La storia di Georgie è ambientata nel XIX secolo tra l’Australia e l’Inghilterra. Protagonista una ragazza alla ricerca delle proprie origini.

L’anime si compone di 45 episodi, realizzati da TMS (Occhi di Gatto) e trasmessi tra il 1983 e il 1984. L’adattamento ha debuttato nel nostro Paese per la prima il 17 settembre 1984 su Italia 1, mentre Yamato Video lo ha raccolto in edizione Home Video. Sempre Yamato Video ha pubblicato l’anime su Anime Generation, il primo canale tematico interamente dedicato all’animazione giapponese. Per poter accedere ad Anime Generation è necessario essere in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime Video, il cui prezzo è di 36 euro annuali o 3,99 euro mensili con una prova gratuita di 14 giorni.

Per quanto riguarda il manga nel nostro Paese è stato pubblicato in 3 edizioni curate da altrettanti case editrici, prima la casa editrice Fratelli Fabbri che l’ha pubblicato (non completo) sul settimanale Candy Tv Junior con tavole ribaltate, colorate e censurate; la seconda edizione è stata curata dalla Star Comics dal 1994 al 1995 con il senso di lettura occidentale; infine, nel 2009 Magic Press ha pubblicato la storia in quattro volumi con sovraccoperta con il senso di lettura originale (potete recuperare il primo volume su Amazon!)

Questa la trama: