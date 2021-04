Gestapo Mars, Victor Gischler torna in Italia con un pulp fantascientifico

Questa settimana vedrà la luce Gestapo Mars di Victor Gischler, un romanzo pulp fantascientifico ancora inedito in Italia, che arriverà nelle nostre librerie grazie a Independent Legions. Si tratta di un evento straordinario per tutti gli amanti della letteratura horror e di quel genere pulp d’altri tempi, che vede il ritorno di Gischler nei nostri lidi dopo un’assenza durata oltre dieci anni.

Gestapo Mars che verrà dato alle stampe da Independent Legions, ci porterà in un futuro distopico narrandoci del sicario Carter Sloan, un assassino professionista super-addestrato, oltre ad essere il migliore sulla piazza. Pertanto, Carter viene risvegliato da un sonno criogenico durato 258 anni sottozero, direttamente dal governo tedesco che vuole salvaguardare il futuro del Reich Galattico.

Il ritorno di Victor Gischler non poteva avere opera rappresentativa migliore, nonostante la sua prolifica carriera che gli ha valso il Premio Corsaro Nero, e ha ricevuto nomination per i premi Edgar Award e Anthony Award. In Italia ha pubblicato ‘Salutami Satana’ (To the Devil, My Regards, romanzo breve in collaborazione con Anthony Neil Smith, Edizioni BD); ‘Sinfonia di piombo’ (Shotgun Opera, Edizioni BD); ‘Notte di sangue a Coyote Crossing’ (The Deputy, Meridiano Zero). Ma soprattutto lo avrete visto all’opera anche nelle sceneggiature Marvel con Punisher MAX, Deadpool, X-Men, Wolverine, Frank Castle.

Il libro verrà stampato in una edizione a tiratura limitata di sole 499 copie numerate, quindi se siete interessati correte subito a preordinarlo sul sito ufficiale.