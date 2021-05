Getter Robot Arc: nuovo trailer e key visual

Il sito internet di Getter Robot Arc, adattamento anime dell’omonimo manga di Ken Ishikawa, ha pubblicato un nuovo trailer e una nuova key visual.

Getter Robot Arc: l’anime

La storia di Getter Robot Arc è basata sull’ultima serie manga della saga Getter Robot di Go Nagai e sarà diretto da Jun Kawagoe (Getter Robo: Armageddon, Shin Getter Robo vs Neo Getter Robo, New Getter Robo) presso lo studio Bee Media.

Tadashi Hayakawa (Galaxy Angel Rune, Cyborg 009 Vs. Devilman, Mazinkaizer SKL) è incaricato della composizione e sta anche scrivendo le sceneggiature. Kazuya Hoshi è accreditato come ideazione dei personaggi mentre Hideyuki Motohashi (Fushigi Yugi, God Mars, Hikaru no Go) si sta occupando dell’adattamento di questi concept per l’animazione. Yoshichika Kuriyama (Cyborg 009 Vs. Devilman) e Shiho Terada (Cyborg 009 Vs. Devilman, Tropical-Rouge! Precure) stanno componendo la musica.

I JAM Project eseguiranno la sigla di apertura “Bloodlines: Unmei no Kettō” (Fated Lineage).

Per quanto riguarda il cast principale vede Yuma Uchida nel ruolo di Takuma Nagare, Arihiro Mukaino nel ruolo di Sho Kamui, Kazuhiro Sunseki nel ruolo di Baku Yamagishi e Naoya Uchida nel ruolo di Jin Hayato.

Guardate il trailer qui sotto:

Getter Robot Arc debutterà in Giappone nel prossimo mese di luglio.

Getter Robot Arc – il manga

Getter Robot Arc è un manga scritto da Ken Ishikawa, parte della serie di Getter Robot. Inizialmente è stato serializzato sulla rivista Super Robot Magazine, con l’obiettivo dell’autore stesso di concludere la saga robotica iniziata con Getter Robot e proseguita con Getter Robot G, Getter Robot Go e Shin Getter Robot. La serie è rimasta però incompiuta e interrotta dopo tre volumi, a causa della prematura morte dell’autore.

In Italia il manga è pubblicato dalla J-POP che descrive così la trama:

Il futuro di Getter Robot!

In un mondo post-apocalittico, a difesa del nostro pianeta restano l’ultimo e più potente Getter e la sua squadra di piloti, unici baluardi contro una minaccia che supera il tempo.

La conclusione dell’amatissima Getter Saga di Go Nagai e Ken Ishikawa, per la prima volta in Italia!

Vi ricordiamo che Yamato Video ha pubblicato Change! Shin Getter Robot – L’Ultimo Giorno del Mondo e Shin Getter Robot vs Neo Getter Robot in home video.

