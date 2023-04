La serie manga/anime Getter Saga (il manga lo potete trovare su Amazon, curato in Italia da J-Pop) diventerà un film live-action destinato ai cinema nella primavera del 2025. Pare proprio che una delle più importanti e storiche serie sui robot giapponesi si stia preparando, dopo diverso tempo, a tornare a far parlare di sé con un progetto specificamente mirato al grande schermo, proprio in occasione del 50esimo anniversario della sua nascita. Il lavoro originariamente creato da Ken Ishikawa e Go Nagai sarà all’altezza di un passo del genere?

Getter Saga: lo storico anime robotico diventerà un film live-action

In base a quello che sappiamo fino ad ora, al centro del film live-action di Getter saga troviamo la figura di Junya Okabe, qui come produttore, sceneggiatore e regista (celebre per aver diretto lavori come: Brave Storm o Mega Monster Battle: Ultra Galaxy The Movie), mirando a creare un nuovo prodotto che svecchi e al tempo stesso tenga in estrema considerazione le proprie origini sulla carta stampata.

La produzione del film live-action di Getter Saga sarà affidata allo studio cinematografico Big One, che ha, in occasione del progetto, lanciato una campagna di crowfounding aperta a tutti, appassionati e curiosi, per finanziare una sorta di cortometraggio pilota che metta in evidenza le potenzialità di questa idea. 5 milioni di yen sono l’obiettivo da raggiungere attualmente, ottimali per cominciare a tastare con mano la situazione, e sperimentare sul set con i professionisti coinvolti nella pellicola. In apertura alla campagna sono stati condivisi, sulla pagina Twitter di Blast Entertainment, i progetti per i mecha presenti nella storia, dimostrando fin da subito un certo tipo di creatività anche vintage.

Vi ricordiamo che stiamo pur sempre parlando di una serie (i cui diritti in Italia sono gestiti da Yamato Video) che ha fatto la storia dei robot Giapponesi sul piccolo schermo, andata in onda e pubblicata per la prima volta durante gli anni ’70, stregando intere generazioni di appassionati che ancora oggi, molto probabilmente, la ricordano con profonda nostalgia e rispetto, dati i risultati e l’impatto che ha avuto sul settore e su tutte le storie che l’hanno seguita.