Ghost in the Shell: SAC_2045 – immagini dalla serie Netflix

Attraverso il suo account twitter NX, dedicato agli anime e più in generale al mondo geek, Netflix ha diffuso nuove immagini della ormai imminente Ghost in the Shell: SAC_2045 ovvero la serie in CGI ispirata a Ghost in the Shell il seminale manga cyberpunk di Masamune Shirow.

La serie debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo aprile ma non si conosce una data precisa in cui sarà resa disponibile.

Ghost in the Shell: SAC_2045 è la prima serie animata completamente realizzata in CGI del franchise.

La serie sarà composta da due stagioni da 12 episodi ciascuna.

Eccovi la sinossi così come riportata sul sito Netflix:

Nel 2045, dopo il crollo del capitalismo mondiale, la squadra d’élite giapponese Sezione 9 incomincia a condurre operazioni contro i crimini informatici.

Ghost in the Shell: SAC_2045 è prodotta da Studio I.G e Sola Digital Arts. La regia è affidata a Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, 009 re:cyborg) e Shinji Aramaki (Appleseed, Capitan Harlock 3D) che hanno già lavorato in coppia per la serie di Ultraman; Nobuko Toda (Sweetness & Lightning, The case files of Jeweler Richard) e Kazuma Jinnouchi (Busou Shinki: Moon Angel) si occuperanno della colonna sonora, i due hanno già lavorato in coppia su Halo 4 e Halo 5.

Il character design è invece dell’illustratore russo Ilya Kushinov (Birthday Wonderland).

In Italia i manga della serie Ghost in the Shell sono pubblicati da Edizioni Star Comics.

La serie ha ispirato due film animati Ghost in the Shell (1995, regia di Mamoru Oshii) e Ghost in the Shell – L’attacco dei cyborg (2004, regia di Mamoru Oshii); tre serie anime Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (2002, regia di Kenji Kamiyama), Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – 2nd GIG (2004, regia di Kenji Kamiyama) e Ghost in the Shell: Arise – miniserie di 4 OAV di un’ora – (2013, regia di Kazuchika Kise) a cui fanno da corollario due special Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society conclude le vicende narrate nelle due serie Stand Alone Complex (2006, diretto ancora da Kenji Kamiyama) e Ghost in the Shell: The New Movie (noto anche come Ghost in the Shell: The Rising) conclude la miniserie Arise (2015, regia di Kazuchika Kise).

Tutte le serie e i film animati sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma VVVVID.

Sono stati realizzati anche tre videogiochi Ghost in the Shell (PSX), Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (PlayStation 2 e PSP) e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex First Assault Online per PC.

Da segnalare anche il film live action del 2007 con protagonista Scarlett Johansson.