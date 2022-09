Spesso il mondo delle figure fa incursione nel campo dei videogiochi, ne sa qualcosa Prime 1 Studio che da pochissimo ha annunciato due statue tratte da Ghost of Tsushima il cui protagonista, il Samurai Jin Sakai, chiamato lo Spettro viene proposto in due colorazioni esclusive e limitate a soli 150 pezzi al mondo. Stiamo parlando di statue di una certa importanza e quindi anche il dettaglio proposto dalla ditta, conosciutissima tra i collezionisti, sarà decisamente di tutto rispetto. Premessa che a variare sono solamente elementi cromatici le due edizioni proposte si chiameranno “Righteous Punishment Ghost Armor” con colorazione Bianca e “Vow of Vengeance Ghost Armor” con colorazione cremisi.

Ghost of Tsushima è un videogioco sviluppato da Sucker Punch Productions per Playstation e racconta le avventure del Samurai Jin Sakai, superstite dell’invasione Mongola del 1270. Sopravvissuto quasi per miracolo Jin viene salvato da una donna, Yuna, che lo aiuterà nella missione di Salvare Lord Shimura, suo Zio, dalla prigionia di Khotun Khan, discendente di Genghis Khan. Tra missioni principali, in cui avanzerete di grado acquisendo nuove tecniche e armi attraverserete l’intera Isola di Tsushima, interamente esplorabile, sfidando gli invasori Mongoli a suon di Katana.

Le statue di Ghost of Tsushima di Prime 1 Studio, realizzate in resina e alte quasi 60 cm, ritraggono il personaggio in uno dei punti caratteristici del gioco, le tane di Volpe, qui raffigurate come elemento-diorama con la basetta composta da una roccia con lanterne e varie foglie di Ginko, riproposte poi anche lungo il corpo del personaggio. Questo tipo di statue non si fa mancare proprio nulla perché se un dettaglio maniacale non dovesse bastarvi vi informiamo che saranno entrambe dotate di testa e braccio intercambiabili, sempre per venire incontro alle esigenze e gusti dei collezionisti.

Da grandi statue derivano anche grandi spese amici miei e se siete li con gli occhi a cuoricino mentre state per mettere mano al portafoglio è bene che sappiate anche che il costo di queste meraviglie è di 1.300,00 dollari sia per la versione Bianca che per la versione Rossa (spedizioni escluse). Le statue usciranno a Settembre 2023 e sono disponibili in preordine sul sito del produttore insieme alle altre già annunciate negli scorsi mesi. Combatti al fianco di Jin Sakai e recupera l’edizione Director’s Cut di Ghost of Tsushima con un fendente di Katana a questo link.