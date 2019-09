Ghost Rider è stato cancellato!

Secondo quanto riportato da Deadline, Hulu e Marvel avrebbero cancellato definitivamente Ghost Rider, la serie televisiva dell'antieroe non sarà pubblicata.

Secondo quanto dichiarato dai nostri colleghi di Deadline, Hulu e Marvel hanno deciso di interrompere i lavori su Ghost Rider, cancellando definitivamente la serie televisiva di quel mattacchione di Robbie Reyes.

Questa decisione, naturalmente, non tocca in alcun modo un’altra produzione di Hulu, chiamata Helstrom, che sarà definitivamente completata nei prossimi mesi e debutterà ufficialmente durante il prossimo anno – la data, purtroppo, è ancora avvolta nel mistero.

“A tutti coloro che amano Robbie e Ghost Rider, GRAZIE. Ho avuto il tempo della mia vita interpretando quei due ragazzi, ed ero pronto per dare spettacolo nel nuovo show. La notizia è stata sorprendente, ma ho sempre saputo che la natura di questo business è che fino a quando non sei lì, in quel determinato giorno, a fare quel qualcosa, potrebbe ancora non concretizzarsi del tutto“, afferma Gabriel Luna sul proprio account Instagram. “Anche allora, quel giorno successivo sul lavoro non è garantito. Grazie a Loeb, a Marvel, a Felipe Smith e tutti quelli che hanno contribuito a dare vita a Robbie dai fumetti allo schermo“.

“Al momento Sono concentrato sulla promozione di Terminator. Porteremo Terminator: Dark Fate nei cinema tra poco più di un mese! Spero di vedere tutti lì quando aprirà il giorno dei morti, 1 novembre!“, conclude l’attore.

Senza ulteriori specifiche, vi possiamo comunicare che Hulu sarà la piattaforma di riferimento per alcune serie televisive della Marvel, come Marvel’s Runaways – rinnovata per la terza stagione -, Marvel’s MODOK, Marvel’s Hit-Monkey, Marvel’s Tigra & Dazzler Show e Marvel’s Howard the Duck, che contribuiranno all’uscita del crossover Marvel’s The Offenders.

Purtroppo gli appassionati dell’antieroe per eccellenza dovranno per ora accontentarsi della pellicola prodotta da Sony e Marvel del 2007, diretta da Mark Steven Johnson e interpretato da Nicolas Cage.