Ghost Rider e Helstrom: le serie Marvel del “terrore”

La serie su Ghost Rider utilizzerà la versione del personaggio apparsa in All-New Ghost Rider e cioè Robbie Reyes. Ci sono altre novità per Helstrom.

La Marvel e Hulu hanno dato una nuova veste alle serie di Ghost Rider ed Helstrom, marcandole con la denominazione di “Adventure into Fear” (Avventura nella Paura). Il presidente della Marvel Television, Jeph Loeb, ha parlato in maniera approfondita dei due show in un’intervista per Deadline, dove ha annunciato la loro denominazione, che comprenderà altre due serie non ancora svelate.

“Abbiamo sempre saputo che avremmo fatto qualcosa con Ghost Rider, aspettavamo solo il momento e il luogo giusto. Poi abbiamo iniziato a parlare del fumetto Spirit of Vengeance e di questo strano gruppo di personaggi che include Ghost Rider, Helstrom e la sorella di Helstrom, Anna.” ha dichiarato Loeb a Deadline “Improvvisamente abbiamo notato che potevamo realizzare tre o quattro show, raggruppandoli sotto la dicitura di Adventure into Fear.”

Il titolo utilizzato per questi show, era stato già visto durante gli anni 70 per una serie di fumetti horror targati Marvel, che si concentravano principalmente sulle storie di Man-Thing e Morbius. Ma Loeb ha rivelato che l’Adventure Into Fear di Hulu non sarà un horror, ma sarà caratterizzato dal “terrore”. Secondo le due cose sono molto diverse. “Si parla di terrore perché quando ci si riferisce all’horror si pensa a molte cose.” ha spiegato Loeb “L’horror è Saw ed è l’ultima cosa che vogliamo fare, come anche le atmosfere gore e mostri che se ne vanno in giro. Ciò che ci piace è presentare degli eroi Marvel che sia realmente temuti e ritenuti dei mostri, ma che poi, con l’andare della storia, realizzano di essere eroi. Non sono i villain della storia. E’ qualcosa che non abbiamo mai fatto prima.”

Loeb ha inoltre dichiarato che che Ghost Rider è solo l’inizio e che ci saranno altri show. “Abbiamo cominciato con Ghost Rider, […] poi realizzeremo Helstrom e successivamente altri due show che non abbiamo ancora rivelato.” Morbius avrà un proprio film quindi possiamo pensare che Man-Thing potrebbe essere uno dei protagonisti dei prissimi show di cui ha parlato Loeb.