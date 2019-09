Ghostbusters III: Dan Aykroyd e Ernie Hudson saranno nel cast

La banda dei Ghostbusters è quasi pronta per ritornare sul grande schermo e con Dan Aykroyd e Ernie Hudson che faranno parte del cast

La banda dei Ghostbusters è quasi pronta per ritornare sul grande schermo e oggi apprendiamo che anche Dan Aykroyd e Ernie Hudson appariranno nel film di Jason Reitman nel remake del 2020. La notizia del coinvolgimento di Dan Aykroyd nel cast del film è una sorpresa visto che proprio lui è stato tra i creatori del franchise insieme ad Harold Ramis.

Nel film del 2020 ritorneranno anche Annie Potts e Sigourney Weaver che nel film originale interpretavano la segretaria Janine Melnitz e Dana Barret. Gli unici due personaggi che rimangono nel limbo del forse si, forse no sono Bill Murray e Rick Moranis, Peter Venkman e Louis Tulley.

Il film originale del 1984, diretto da Ivan Reitman, ci racconta la storia di tre studiosi di paranormale, Ray, Egon e Peter che, a causa delle loro bizzarre ricerche, vengono cacciati via dall’università e decidono di entrare nel business degli acchiappa fantasmi proprio a New York.

Di seguito potete trovare il podcast dove Dan Aykroyd parla con Joe Rogan proprio sul suo ritorno nel franchise.

Il primo film dei Ghostbusters è stato un vero e proprio successo al botteghino nel 1984, incassando ben 295 milioni di dollari in tutto il mondo. Il secondo film, non è riuscito a replicare il successo del primo Ghostbusters, però ha dato il via ad un vero e proprio franchise fatto di cartoni animati, videogame e un reboot non molto felice, tutto al femminile, del 2016.

Il terzo capitolo di Ghostbusters è scritto da Jason Reitman and Gil Kenan e, tra gli altri interpreti troveremo McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon and Paul Ruud. Vi ricordiamo che il film uscirà al cinema negli Stati Uniti il 10 Luglio 2020.