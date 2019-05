Ghostbusters 3: chi farà parte del nuovo cast?

Non sono state molte le informazioni riguardanti il sequel del film Ghostbusters diretto da Jason Reitman. Nelle ultime ore però non sono mancate le prime indiscrezioni sui membri che faranno parte del nuovo team.

Non sono state molte le informazioni riguardanti il sequel del film Ghostbusters diretto da Jason Reitman. Nelle ultime ore però non sono mancate le prime indiscrezioni sui membri che faranno parte del nuovo team. Sembrerebbe infatti che, oltre a François Audouy, Eric Steelberg, Tom Reta e Sheena Duggal, potrebbe esserci l’arrivo di Danny Glicker come Costume Designer, e di Arjen Tuiten (vincitore di vari premi Oscar) nei panni di special Make Up & Animatronic Creature Effects.

A quanto pare, il terzo capitolo dedicato al film degli Acchiappafantasmi lascerà da parte gli effetti creati con la computer grafica per dare spazio anche ad effetti speciali più “pratici” e fisici. Proprio a tal proposito, Dan Aykroyd avrebbe confermato:

“Insisto sempre che si utilizzino pupazzi. Insisto sempre che si utilizzino congegni meccanici. La computer grafica è efficiente e facile da utilizzare, ma penso che tutti noi siano d’accordo sull’utilizzare pupazzi ed elementi meccanici dovunque possibile”.

Per quanto riguarda invece il ritorno di vecchi personaggi all’interno del cast, ancora non ci sono notizie ufficiali. Sembrerebbe, però, che insieme a Finn Wolfhard, Carrie Coon e Grace McKenna, potrebbe essere stato aggiunto il nome di Sigourney Weaver. Come abbiamo già visto nei giorni scorsi, Bill Murray avrebbe dato la sua disponibilità per interpretare nuovamente il personaggio di Peter Venkman. Invece, le parole di Dan Aykroyd in merito al progetto futuro sono state le seguenti:

“Ho scritto Ghostbusters High, in cui si incontrano in New Jersey nel 1969 e stiamo cercando di realizzarlo, possibilmente con un lungometraggio per il cinema o come glorioso episodio pilota entro i prossimi cinque anni. E porterebbe a un progetto televisivo e ho pensato immediatamente a [Jason Reitman] per quello”.

Aggiungendo successivamente:

“È lì sulla sua scrivania, ma sta ad anni luce di distanza dall’attuale progetto [Ghostbusters 3]. Ma è una buona idea per un prequel. Immagina i casting per interpretare i tre personaggi da adolescenti”.

Molto probabilmente, tutte le informazioni di maggiore importanza, verranno rese note nel corso del Ghostbusters Fan Fest. Dunque non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti per saperne di più. E voi, chi vorreste nel nuovo cast di Ghostbuster 3? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.