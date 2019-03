Ghostbusters: Blackout un nuovo gioco da tavolo per gli Acchiappa Fantasmi

IDW Games ha presentato un nuovo gioco da tavolo cooperativo dei Ghostbusters: Ghostbusters: Blackout

IDW Games ha in serbo un nuovo gioco da tavolo dedicato al team dei Ghostbuster. Egon, Ray, Peter e Winston sono pronti ancora una volta a “credere in voi” e indossare gli zaini protonici in Ghostbusters: Blackout.

Ghostbusters: Blackout è un gioco da tavolo cooperativo, per 1-4 giocatori dalla durata di 30-45 minuti, ideato dal game designer Jon Cohn (Dragon Ball Z: Over 9000, Munchkin Teenage Mutant Ninja Turtles). I giocatori dovranno dare la caccia ai fantasmi che sono scappati dal nucleo di contenimento in seguito a un blackout che ha coinvolto tutta la città di New York.

Durante la partita i giocatori andranno a caccia di fantasmi, con lo scopo di catturarne il più possibile, muovendo i loro personaggi per la città e acquistando equipaggiamenti via via più potenti che permetteranno loro di misurarsi con gli spettri ed entità ectoplasmatiche sempre più potenti.

Ghostbusters: Blackout sarà messo in commercio, in inglese, a partire dal 24 luglio 2019 e avrà un prezzo di 39,99$. Ogni scatola del gioco conterrà: il tabellone di gioco, 16 segnalini eroe, 10 token, 31 carte oggetto, 24 carte fantasma, 16 carte eroe, 20 dadi speciali e il regolamento di gioco.