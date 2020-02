Ghostbusters, da Hasbro la nuova linea Plasma Series

In occasione della New York Toy Fair 2020 che si sta svolgendo in queste ore, sulla scia del prossimo film Ghostbuster: Legacy sono state mostrate da Hasbro le nuove linee dedicate a al brand Ghostbusters.

Ghostbusters – Acchiappafantasmi (Ghostbusters) è un film cult del 1984 diretto da Ivan Reitman e interpretato da un folto gruppo di attori provenienti quasi tutti dalla popolare trasmissione televisiva americana Saturday Night Live. Peter, Raymond ed Egon sono tre ricercatori nel campo dell’occulto e sono appena stati cacciati dall’università, ma il loro sodalizio contro i fantasmi che popolano New York funziona a meraviglia. Sarà una lotta dura, ma i nostri eroi riceveranno subito fama e successo nella lotta contro le forze ultraterrene. Non sai chi chiamare? Loro non temono nulla, neppure il terribile Gozer il Gozeriano.

Chiaramente si è creato molto interesse anche sul merchandising che riguarda la nuova pellicola e di cui ancora non si è scoperto molto ma tra i vari annunci che si sono susseguiti in queste ore c’è la prima wave della Plasma Series che vede molti dei personaggi tratti dal primissimo capitolo cinematografico sotto forma di Action Figure. Tutte le figure saranno proposte in una bellissima confezione che richiama le divise da Ghostbusters con il nome del soggetto impresso nella targhetta.

Egon Spengler

Ray Stantz

Peter Venkman,

Winston Zeddemore

Dana Barrett

Gozer

Grazie a queste sei uscite sarà possibile assemblare una settima action figure, come spesso accade nei prodotti Hasbro, in questo caso parliamo di uno dei cani infernali apparsi nella scena finale del film. Un autentico must have per i collezionisti. In attesa di scoprire di più su data di rilascio e prezzi ci congediamo invitandovi a seguirci per ricevere ulteriori aggiornamenti.