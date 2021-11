Anche quest’anno è arrivato quel periodo in cui si inizia a cercare il regalo perfetto per una persona speciale, che sia per un amico, per un parente ma anche per noi stessi la scelta è sempre ardua e spesso si incorre in oggetti di cui ci si pente di aver acquistato e se, come immaginiamo, non avete voglia di imbattervi in qualche fregatura…chi chiamerai? Ci siamo noi! pronti a prepararvi una guida all’acquisto perfetta per i fan dei Ghostbusters, preparatevi eh che quest’anno ci sono tantissime proposte interessanti in concomitanza dell’uscita del film Ghostbusters Legacy.

Abbigliamento, Collezionabili e Prop-Replica degli oggetti di scena, ne abbiamo per ogni tipologia e per tutte le tasche. Noi ci siamo davvero divertiti a selezionare ogni oggetto e ci siamo resi conto che con un budget di circa 1500 euro avremmo potuto acquistare tutto questo, folle si, ma molto divertente, ve lo assicuriamo.

1500 euro di Gadget Ghostbusters da regalare a Natale

Abbigliamento

Probabilmente è una delle prime idee che vengono quando si cerca un regalo a tema. Dall’iconico cappellino con logo, mai fuori moda, alle magliette con logo classico ma anche rivisitato graficamente per farlo sembrare realizzato di slime. Tra tutti questi, quelli che uniscono l’argomento Ghostbusters al Natale sono decisamente i maglioncini in stile “ugly sweater” che abbiamo trovato in ben tre versioni differenti. Ci sono, a concludere, anche delle pratiche felpe che si prestano, come le magliette, per essere utilizzate per ogni occasione nei mesi più freschi e dei pratici zainetti e borsette. T-Shirt, Magliette e Felpe sono ovviamente disponibili in varie taglie e colorazione di tessuto.

» Clicca qui per Cappellino Logo

» Clicca qui per Maglietta Logo Verde

» Clicca qui per Maglietta Gruppo Personaggi

» Clicca qui per Maglia Maniche Lunghe Natale

» Clicca qui per Maglietta Logo Ecto-1

» Clicca qui per Felpa Cappuccio Logo verde

» Clicca qui per Maglia Maniche Lunghe Natale Slime

» Clicca qui per Maglia Maniche Lunghe Natale Bambino

» Clicca qui per Maglia College

» Clicca qui per Loungefly Slimer

» Clicca qui per Zainetto



Gadget – Giochi in Scatola – Lego

Tra i Gadget, in senso lato, abbiamo racchiuso più categorie di prodotti. Dalle semplici tazze e portachiavi con l’omino di marshmallow all’originalissimo gioco in scatola Monopoly tematizzato Ghostbusters. Abbiamo inserito, finché si trova sul mercato (secondo noi ancora per poco) la gigantesca Ecto-1 di Lego direttamente da Ghostbusters Legacy. Quest’ultima con appositi kit led può essere modificata e apparire ancora più bella.

» Clicca qui per Portachiavi con Logo

» Clicca qui per Portachiavi Stay Puft

» Clicca qui per Tazza con Logo

» Clicca qui per Monopoly Ghostbusters

» Clicca qui per Lego Creator Ecto-1

Action Figures – Hasbro

Tra le proposte di Hasbro troviamo le action figure della linea Plasma Series, che è a tutti gli effetti la versione in chiave Ghostbusters delle più note Black Series (Star Wars) o Marvel Legends (Marvel). Parliamo dunque di prodotti dotati di articolazioni, nemmeno poche a dire la verità, con un discreto livello di dettaglio e una dotazione di accessori abbastanza soddisfacente. Della linea Plasma Series esistono sia prodotti legati al primo film, con la wave del 1984 che include i quattro protagonisti con Dana e Gozer e la nuova linea tratta dal film Legacy in cui vediamo gli stessi Ghostbusters tornare nei loro ruoli affiancando i giovani protagonisti. Nella nuova wave è presente anche la Ecto-1 (enorme) in scala con le action figure. La linea Plasma Series è composta anche da Prop Replica degli oggetti di scena ma a quelli abbiamo destinato una categoria a parte. Spazio anche ai trasformabili grazie alla originalissima Ectotron, nata dalla collaborazione tra il brand Ghostbusters e quello di Transformers.

» Clicca qui per Ghostbusters Plasma Series Peter Venkman

» Clicca qui per Ghostbusters Plasma Series Winston Zeddemore

» Clicca qui per Ghostbusters Plasma Series Dana Barret

» Clicca qui per Ghostbusters Plasma Series Gozer

» Clicca qui per Ghostbusters Plasma Series Ecto-1 (Legacy)

» Clicca qui per Ghostbusters Plasma Series Raymond Stantz (Legacy)

» Clicca qui per Ghostbusters Plasma Series Peter Venkman (Legacy)

» Clicca qui per Ghostbusters Plasma Series Winston Zeddemore (Legacy)

» Clicca qui per Transformers Generations Ectotron Ecto-1

Action Figures – Playmobil

Tutt’altro che banali anche le produzioni di Playmobil che da anni ha scopiazzato Lego nelle licenze proponendo prodotti tratti da film cult. Nel caso di Ghostbusters, il marchio tedesco in questi anni ha messo sul mercato davvero un buon numero di proposte che faranno felice ogni tipo di collezionista. Prima che vi mettiate a dire o pensare “ah ma i Lego ecc…” sappiate che i Playmobil sono a tutti gli effetti dei giocattoli e non sono minimamente paragonabili all’esperienza di gioco che si ottiene con i mattoncini. Nel caso di Playmobil, vi suggeriamo caldamente di guardare i veicoli, la loro Ecto-1 è davvero pazzesca.

» Clicca qui per Ghostbusters Playmobil Caserma

» Clicca qui per Ghostbusters Playmobil Set Personaggi

» Clicca qui per Ghostbusters Playmobil Ecto-1

» Clicca qui per Ghostbusters Playmobil Carretto Hot Dog

» Clicca qui per Ghostbusters Playmobil Omino Marshmallow



Action Figures – Funko

Le piccole statuine in miniatura, che da diversi anni hanno invaso le case di ogni collezionista (sfido a trovare un collezionista privo di almeno una Funko Pop in libreria), hanno “infestato” anche l’universo degli Acchiappa fantasmi. Ne esistono in quantità, di cui alcune più o meno in edizione limitata. Provate a resistere, nella check list troverete sia i protagonisti che alcune chicche come la caserma o i vari fantasmi apparsi nel film.

» Clicca qui per Funko Egon Spengler

» Clicca qui per Funko Peter Venkman

» Clicca qui per Funko Winston Zeddemore

» Clicca qui per Funko Raymond Stantz

» Clicca qui per Funko Slimer

» Clicca qui per Funko Fantasma Biblioteca

» Clicca qui per Funko Peter Venkman e Caserma



Action Figures – Weta Workshop

Mentre stavamo scrivendo questa guida agli acquisti ci siamo imbattuti in una serie di statuine di cui stranamente esistono tutti i personaggi principali. Si tratta di caricature dei personaggi tratti dal film ma rivisitati come se fossero una sorta di cartone animato. L’incredibile dettaglio del particolari ha attirato la nostra attenzione e ci ha fatto acquistare il primo di quello che pensiamo sia solo l’inizio di una nuova, ennesima, fighissima collezione.

» Clicca qui per Mini Epics Egon Spengler

» Clicca qui per Mini Epics Peter Venkman

» Clicca qui per Mini Epics Dog Zuul

» Clicca qui per Mini Epics Slimer

» Clicca qui per Mini Epics Winston Zeddemore

» Clicca qui per Mini Epics Raymond Stantz



Prop Replica

Le prop replica sono quegli oggetti che, appunto, replicano le sembianze dei veri e propri oggetti di scena utilizzati dagli attor isul set. Quest’anno l’attenzione è stata catturata da due prodotti in particolare, la bacchetta a neutroni di Egon (di cui vi abbiamo parlato qui) e il recente annuncio dello zaino protonico, un oggetto in grado di mettere a dura prova la resistenza di ogni fan dei Ghostbusters. Se poi non volete addentrarvi nel vortice dello “sperpero selvaggio” abbiamo trovato un simpatico bruciatore per incenso a forma di trappola per fantasmi e la mitica targa gialla della Ecto-1 prodotta da Dr. Collector.

» Clicca qui per Bacchetta a Neutroni di Egon

» Clicca qui per Zaino Protonico di Egon

» Clicca qui per Ghostbusters Trappola

» Clicca qui per Targa Ecto-1



La nostra scelta

Ci sono talmente tante cose che vorremmo acquistare che forse i 1500 euro non basterebbero, anche perché poi nel frattempo abbiamo aggiunto alcune cosine che sbilanciano il conto più verso i 2000. In ogni caso quest’anno il premio di “best acquisto ever” se lo aggiudica la statuetta della Weta Workshop con protagonista Egon Spengler, è stato un vero affare portarsela a casa per meno di 30 euro quando il suo valore si attesta sui 45 euro. La cura dei particolari, negli accessori, nell’attrezzatura e nel vestiario ci hanno davvero fatto innamorare di questa piccola statuina che misura a malapena 15 cm. La linea Mini Epics dei Ghostbusters, sebbene abbia circa due anni, è ancora facilmente reperibile pertanto vi consigliamo di prenderla in considerazione come vostro nuovo prodotto top a tema Ghostbusters.