Ghostbusters: ecco quando si terrà la reunion del cast con Josh Gad

Durante il periodo della quarantena causata dal Coronavirus, molti appassionati di cinema hanno potuto seguire attentamente le importanti reunion messe in atto da Josh Gad. L’attore ha rimesso insieme attori provenienti da universi cinematografici come Ritorno al futuro, Il Signore degli Anelli e Goonies e adesso tocca a Ghostbusters.

Il programma ideato da Josh Gad prende il nome di Reunites Apart e ogni episodio è disponibile su YouTube. L’intento di questo progetto è puramente benefico e questa volta vedrà una chiacchierata con il cast e i registi di Ghostbusters: Legacy Jason Reitman e suo figlio Ivan Reitman. Gli attori sicuramente presenti saranno Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, ed Ernie Hudson. Alla reunion ha partecipato anche la celebre segretaria degli acchiappafantasmi, Janine Melnitz, interpretata da Annie Potts, ma Gad è famoso per inserire alcune sorprese inaspettate durante le live.

Giornata epica per tutti i fan di Ghostbusters!La reunion del cast di Ghostbusters sarà online alle ore 18:00 sul… Publiée par Ghostbusters Italia sur Lundi 15 juin 2020

La live può essere seguita sul canale Youtube di Josh Gad e si terrà oggi alle ore 18 italiane dopo aver spostato il precedente appuntamento dell’8 giugno. Per l’occasione qualche giorno fa è stato pubblicato anche un video trailer ufficiale:

Ricordiamo che Ghostbusters: Legacy è il titolo del nuovo attesissimo film della saga che riprenderà la storia esattamente da dove era stata interrotta cercando di dimenticare il criticato reboot del 2016. L’uscita del film resta ancora un mistero perché inizialmente era prevista per luglio di quest’anno e adesso è slittata provvisoriamente al 5 marzo 2021.

Il film è stato scritto da Gil Kenan, ma è stato sviluppato da un’idea di Jason Retiman dopo aver avuto una sorta di visione di un personaggio, ovvero una ragazzina con indosso uno zaino protonico. Da quel momento è nata l’idea che vedremo al cinema, ma nel corso degli anni si è trasformata in una storia di una famiglia. La trama racconta di una madre single interpretata da Carrie Coon che si prende cura dei suoi figli in una piccola città degli Stati Uniti. Quest’ultimi sono interpretata da Finn Wolfhard e Mckenna Grace i quali fanno la conoscenza di Paul Rudd nei panni di un maestro di scuola estiva. Rudd, però, è anche un sismologo particolarmente incuriosito dagli eventi sismici che si verificano periodicamente nell’area. Resta da scoprire in che modo tutto questo si collegherà ai personaggi del film originale, ma il regista ha sempre dichiarato che lo farà in un modo molto misterioso.