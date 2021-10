Ghostbusters: Legacy, attesissimo terzo film della storica saga, ha deciso di lanciare una nuova linea di scarpe Reebok che porta i mini marshmallow man (Stay Puft) direttamente ai vostri piedi! La nuova linea si chiama Ghostbusters x Reebok Collection e sarà disponibile dal 13 ottobre.

Ghostbusters x Reebok Collection: la nuova linea di scarpe Reebok

Stay Puft Marshmallow Man, noto in Italia come l’Uomo della Pubblicità dei Marshmallow, è apparso per la prima volta come antagonista secondario nel film del 1984, Ghostbusters – Acchiappafantasmi. Ora, alcuni mini marshmallow man saranno i protagonisti di Ghostbusters: Legacy e per tale motivo Reebok ha deciso di creare una linea di scarpe ispirate proprio a loro e all’ultimo film del franchise.

Non solo scarpe ma anche felpe:

Dove comprarle?

A proposito di Ghostbusters: Legacy

La pellicola è il sequel diretto di Ghostbusters – Acchiappafantasmi del 1984 e di Ghostbusters II – Acchiappafantasmi II del 1989 ed è il terzo film dell’omonima serie escludendo il remake/reboot del 2016, completamente slegato dal franchise originale. A questo nostro articolo potete guardare il trailer ufficiale.

Ghostbusters: Legacy vedrà una nuova generazione di personaggi, tra cui Callie (Carrie Coon) e i suoi due figli, Trevor (Finn Wolfhard) e la maga della scienza, la figlia Phoebe (Mckenna Grace), che hanno legami familiari con il defunto fondatore di Ghostbuster Egon Spengler (Harold Ramis). Quando notano qualcosa di strano nel loro quartiere di Summerville, in Oklahoma, i ragazzi collaborano con il sismologo e insegnante di scuola estiva (e fan di Ghostbusters) Mr. Grooberson (Paul Rudd) per indagare.

È interpretato anche da Bokeem Woodbine, Celeste O’Connor, Logan Kim, Annie Potts, Sigourney Weaver, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Bill Murray.

Inizialmente previsto per l'11 novembre Ghostbusters: Legacy di Sony Pictures uscirà nelle sale italiane il 19 novembre di quest'anno.