Dopo aver interpretato importanti ruoli nella serie TV Breaking Bad e The Mandalorian, nei panni del cattivone di turno, Giancarlo Esposito si dice pronto a vestire i panni di un personaggio dai toni più positivi, magari proveniente dall’universo degli X-Men del MCU!

Giancarlo Esposito sarà un componente degli X-Men?

Secondo quanto riportato, Giancarlo Esposito, attore noto per i suoi ruoli senza pietà, ha recentemente dichiarato, durante il TJH Superhero Car Show & Comic Con a San Antonio (Texas) di essere interessato a vestire i panni di un bravo ragazzo nell’universo cinematografico Marvel .

Ecco le sue dichiarazioni:

Non ho ancora lavorato per la Marvel. Sono stato nella stanza con loro e ho parlato con loro. Vado per qualcosa che è un po’ diverso. Mi piacerebbe interpretare il Professor X.

L’attore ha poi continuato a rilasciare alcune dichiarazioni, durante un’apparizione al Late Night con Jimmy Fallon, dicendo:

Adoro ciò che fa la Marvel, adoro il fatto che i fan possano vedermi in questo universo e stiano proponendo non solo un personaggio, forse Magneto, forse Freeze. Ma la domanda più grande è Charles Xavier. Voglio essere un bravo ragazzo! Charles è intelligente, è bravo. Ma sento che potrebbe esserci della distanza con me e la Marvel.

E voi, come vedreste posizionato Giancarlo Esposito all’interno dell’universo X-Men del MCU? In quale ruolo vorreste vederlo impegnato? Nell’attesa di avere più informazioni a riguardo, vi ricordiamo che su Amazon è disponibile per l’acquisto il cofanetto Home Video con i lungometraggi dedicati al franchise! Si tratta della X-Men Collection, contenente al suo interno la bellezza di ben 10 dischi in Blu-ray tutti da scoprire.

La lunga carriera di Giancarlo Esposito, dal teatro al successo internazionale

Giancarlo Esposito è un attore, regista e produttore statunitense di origini italiane nato nel 1958 e cresciuto a Copenhagen, in Danimarca, dove suo padre lavorava come diplomatico. Ha iniziato a recitare all’età di otto anni, per poi diventare attore professionista a seguito degli studi fatti presso l’ American Academy of Dramatic Arts. Il suo primo ruolo importante è stato nel 1980 nel film Gone with the Wind di Robert Redford, ma il suo percorso attoriale fu quasi prettamente di tipo teatrale fino al 2000, fino a quando ottenne il ruolo di Tom Neville nella serie televisiva Revolution di J.J. Abrams. Tuttavia, la fama internazionale è arrivata soltanto dopo, con l’iconico ruolo di Gustavo Fring in Breaking Bad e Better Call Saul. Nel suo palmares, Giancarlo Esposito è stato anche un attivo produttore televisivo e cinematografico e ha inoltre ha lavorato come regista e sceneggiatore, dirigendo vari episodi di serie televisive tra cui The Walking Dead e Westworld. Inoltre, Giancarlo Esposito è stato anche un attivo sostenitore dei diritti degli attori e dei lavoratori del settore dello spettacolo, essendo stato un membro attivo della Screen Actors Guild e del Directors Guild of America.

L’attore ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua interpretazione di Gustavo Fring, tra cui una nomination agli Emmy Award come miglior attore non protagonista in una serie drammatica.