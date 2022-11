Lucca Comics and Games 2022 è giunta al termine ed è stata palcoscenico di numerose attività e novità pensate per tutti gli appassionati. Tra queste, proprio nel corso di questa nuova edizione di Lucca Comics and Games, è stata annunciata Gigaciao, la casa di produzione fondata dai fumettisti e content creator Sio, Fraffrog, Dado e Giacomo Bevilacqua. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Gigaciao

Il progetto Gigaciao è stato annunciato a Lucca tramite una conferenza dedicata che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati in trepidante attesa di scoprire cosa i fondatori avessero in mente per loro. Secondo quanto emerso durante la conferenza dedicata a Gigaciao, i fondatori Sio, Fraffrog, Dado e Giacomo Bevilacqua hanno come obbiettivo quello di dar vita a un progetto davvero di ampio respiro. Nello specifico, Gigaciao è casa editrice, ma anche uno studio creativo che oltre alla grafica prevede l’inserimento del mondo dell’animazione. Ma non solo, perché il progetto si vede come parte attiva anche nel settore marketing web.

I protagonisti

Questa nuova realtà vede protagonisti nomi noti nel settore che hanno deciso di unire le forze nel nome di un’etica professionale e personale comune. Insieme, Sio, Fraffrog, Dado e Giacomo Bevilacqua vantano un seguito da capogiro, parliamo di milioni di follwer complessivi. Per quanto invece riguarda la parte più burocratica dell’intera faccenda, Dado veste il ruolo di amministratore.

Uno sguardo sul futuro

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova realtà imprenditoriale? Probabilmente i tempi non sono ancora abbastanza maturi per conoscerne i dettagli, tuttavia, almeno nella prima parte di vita, è facile che prenderanno luce a una serie di progetti che vedranno coinvolti principalmente i quattro soci. Se in futuro la casa editrice si aprirà anche ad altre pubblicazioni di autori esterni, solo il tempo lo dirà con certezza.