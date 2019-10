Gillian Jacobs e Paul Scheer dirigeranno Marvel’s 616

Sulla piattaforma streaming Disney+ arriveranno, anche alcuni documentari, tra questi è stato annunciato Marvel's 616 e a dirigerlo saranno Jacobs e Scheer.

Sulla piattaforma streaming Disney+ arriveranno, oltre ai moltissimi film e serie televisive, anche alcuni documentari. Tra questi è stato annunciato Marvel’s 616. Ebbene, proprio negli ultimi giorni sono giunte nuove informazioni riguardanti l’interessante documentario. Infatti, a quanto pare, sono stati resi noti i nomi di due registi, Gillian Jacobs e Paul Scheer, che dirigeranno Marvel’s 616.

Lo show in arrivo sulla nuova piattaforma streaming Disney+ “esplora l’intersezione tra il ricco corredo di storie Marvel, personaggi, creatori e tra il mondo esterno“. Dunque, essendo una docu-serie antologica ognuno dei due registi si occuperà di dirigere un episodio, quindi gli argomenti saranno inevitabilmente differenti: “dal ricco contesto sociale, storico e culturale, diventato inseparabile dalle storie dell’universo Marvel”. Sicuramente in Marvel’s 616 verranno toccati temi di ogni genere seppur restando nell’ambito dell’Universo Cinematografico Marvel.

Molti conosceranno Gillian Jacobs per aver vestito i panni di Britta Perry nella serie TV Community creata da Dan Harmon, oltre che per aver interpretato la protagonista di una nota serie Netflix, vale a dire Love. Ovviamente, oltre alla recitazione, Jacobs è stata impegnata come regista, infatti è conosciuta anche per aver diretto i corti The Queen’s Code e Shattered. Però anche l’altro regista che si occuperà di Marvel’s 616, Paul Scheer, ha lavorato sia dietro la cinepresa che come attore. Dunque, entrambi avranno una gran bella responsabilità nel dirigere la docu-serie in arrivo su Disney+.

Ricordiamo inoltre che sulla nuova piattaforma streaming saranno disponibili anche altri documentari. Ad esempio verrà presentata una serie, prodotta da The Rock, che illustrerà al pubblico il fantastico mondo dei parchi a tema della Disney, però, da dietro le quinte e si intitolerà Behind the Attraction. Questa non sarà l’unica serie dedicata ai parchi, infatti ci sarà anche The Imagineering Story la quale, però, sarà molto più incentrata sulle grandi opere ingegneristiche di cui necessitano i parchi divertimento.