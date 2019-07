Giochi da tavolo online: i migliori siti disponibili

Quali sono le migliori piattaforme dedicate al gioco di società online? Quali i giochi da tavolo disponibili? Scopriamolo insieme

Quali i migliori luoghi dove avere a disposizione giochi da tavolo online? Giocare a Carcassone o ad un altro grande titolo è un sogno nel cassetto? Nessun amico, soldo o briciolo di tempo? Nessun problema, internet e i siti di giochi da tavolo online sono ciò che potrà trarre d’impaccio!

La passione per i giochi da tavolo è un amore davvero magnifico, ma, talvolta, questo sentimento fatica a concretizzarsi a causa di diversi fattori. Fortunatamente, nel 2019 vi sono parecchi modi per ovviare a (quasi) tutte le difficoltà che potrebbero ostacolare l’accesso al meraviglioso mondo dei giochi da tavolo.

Esistendo infatti internet, è possibile trovare in rete diversi siti che offrano la possibilità di giocare ad innumerevoli e prestigiosi titoli senza il bisogno di spendere denaro o quantità eccessive di tempo.

Giochi da tavolo online

Certo, l’esperienza ludica sarà, a parere di chi scrive, piuttosto diversa rispetto ad una partita vis-à-vis, ma, tutto sommato, le piramidi bisognerà pur iniziare a costruirle da qualche parte, anche dal mattone più piccolo, no?

Preamboli a parte, di seguito alcuni tra i migliori siti dove poter “vivere” l’esperienza del gioco da tavolo online.

Board Game Arena

Secondo risultato su Google digitando “online tabletop games”, Board Game Arena è senz’altro uno dei sistemi più gettonati ed utilizzati oltre ad essere uno dei migliori siti attualmente disponibili per i giochi da tavolo online. Con un vastissimo catalogo di giochi, la possibilità di giocare in tempo reale, o a turni, e tradotto in più di 41 lingue, questo sito è un vero e proprio colosso del settore che, per altro, offre ai giocatori di tutto il mondo la possibilità di giocare quasi del tutto gratis a davvero molti dei giochi disponibili sul mercato attuale.

Perciò, essendo un sito assai ricco e ben curato, vigono alcune restrizioni per gli utenti classificati come “non premium”, restrizioni piuttosto blande che potranno essere bypassate pagando 20 euro all’anno o 4 euro al mese per l’utilizzo “privilegiato” del sito. Il 95% delle funzionalità del sito rimangono comunque gratuite.

Gli utenti premium invece godranno della possibilità di avviare partite di giochi quali:

Carcassonne (link Amazon)

Terra Mystica (link Amazon)

7 Wonders (link Amazon)

Roll for the Galaxy (link Amazon)

The Werewolves di Miller’s Hollow (link Amazon)

Love Letter (link Amazon)

I Costruttori del Medioevo (link Amazon)

The Builders: Antiquity (link Amazon)

Incan Gold (link Amazon)

Dungeon Twister (link Amazon)

Coup (link Amazon)

Race for the Galaxy (espansioni) (link Amazon)

Puerto Rico (espansioni) (link Amazon)

Krosmaster Arena (espansioni) (link Amazon)

ove gli utenti “non premium” potranno solo unirsi a partite dei suddetti giochi. Tuttavia, pur essendo tali titoli tra i più noti, non sono certo i più divertenti, almeno non in assoluto!

Ad ogni modo, la limitazione forse più “fastidiosa” è relativamente al non poter giocare in due da uno stesso indirizzo IP, limitazione alla quale, ancora, gli utenti premium non dovranno sottostare.

Intoppi e “condizioni d’uso” a parte, il sito rimane comunque davvero molto valido e semplice da utilizzare anche per l’utente meno preparato. Ottima grafica, semplicità, un catalogo enorme e la quasi totalità delle funzioni rese assolutamente gratuite fanno di Board Game Arena una tra le migliori piattaforme online per poter giocare ai vostri giochi da tavolo preferiti!

Tabletopia

Pur essendo il primo risultato di Google fra i sistemi dedicati ai giochi da tavolo online per la keyword “online tabletop games” e pur migliore rispetto a Board Game Arena in termini di resa grafica dei giochi proposti, Tabletopia occupa il secondo posto su questa lista in quanto si configura come un simulatore di gioco da tavolo, ergo “la stessa cosa” di Board Game Arena, ma con grafiche 3D e molti altri effetti, peculiarità che, per chi non fosse dotato di una buona scheda grafica, potrebbero risultare più degli impicci che delle virtù.

Tuttavia, guardando solo alle virtù, Tabletopia ha davvero un’ottima resa grafica, tale proprio perché ogni gioco disponibile sulla piattaforma è la copia esatta della sua controparte cartacea (o “plasticacea” in alcuni casi).

Rispetto a Board Game Arena, Tabletopia offre inoltre la possibilità di sviluppare il proprio gioco da tavolo utilizzando gli strumenti messi a disposizione del sito, strumenti che, come la grafica dei giochi proposti, sono davvero all’avanguardia.

Una tale ricchezza giunge però ad un costo che, tutto sommato, se paragonato al servizio, non è neanche così alto. Il sito distingue tra utenti “giocanti” e utenti “progettanti”, e, per ambo le categorie, propone tre diversi tipi di “pacchetti”: bronzo, argento e oro (workshop basic, advanced e pro nel caso dei designer). Ogni pacchetto è caratterizzato da un particolare costo e da un relativo grado di accesso a determinate funzioni del sito.

Disponibile come app scaricarbile da Steam, Apple Store, Windows Store e Android, Tabletopia è senz’altro un prodotto eccellente, molto curato e all’avanguardia.

BrettspielWelt – Yucata – Boîte à jeux

Tre siti distinti e certamente diversi tra la loro che hanno tuttavia due cose in comune:

Per essere utilizzati necessitano di un browser che possa interagire con i contenuti java

Sono totalmente gratuiti (niente classificazioni tra premium e non premium)

Pur non avendo un catalogo di giochi sì nutrito come Board Game Arena o Tabletopia, questi tre siti offrono comunque la possibilità di giocare ai Grandi del gioco da tavolo resi per altro con grafiche che, pur nella loro semplicità, risultano essere comunque efficaci nella rappresentazione dei vari componenti di ciascun gioco.

Si tenga però presente che questi siti sono essenzialmente basati su una struttura a turni e, perciò, a meno che il nostro avversario non abbia un’unica partita aperta o non sia di fronte al pc appositamente per giocare, le partite potrebbero decisamente allungarsi.

Essendo però siti indipendenti, non sono certo rifiniti e curati tanto quanto Board Game Arena e Tabletopia, ma, nonostante questo, quello che offrono lo offrono senz’altro con serietà ed efficienza, riuscendo a fornire ai propri utenti un’esperienza di gioco essenziale e, tutto sommato, di buona qualità.

BrettspielWelt

BrettspielWelt (letteralmente “Mondo dei giochi di società), pur essendo un sito tedesco, è disponibile in diverse lingue, tra le quali, ovviamente, l’italiano. Nonostante possa essere riscontrato qualche problema nella traduzione delle pagine (può capitare che sezioni specifiche del sito siano in tedesco), la piattaforma ha la sua peculiarità in “sistema di città virtuali” accessibile dal sito, previa registrazione, presso la quale i giocatori potranno unirsi a circoli di giocatori (gilde) che, tra loro, organizzeranno tornei e sfide per aumentare il proprio prestigio all’interno delle diverse città del sito.

A prima vista sembrerebbe semplice ma, in realtà, BrettspielWelt può essere definito come un sito ospitante diversi giochi che, a sua volta, è un enorme e ben più vasto gioco in cui, per vincere ed avanzare, bisogna giocare e vincere ai classici giochi da tavolo.

Con un sistema di gestione risorse economiche arricchito dalla possibilità di fondare la propria piccola cittadina telematica (nonché ludica), BrettspielWelt è davvero un esemplare unico nel suo genere!

Yucata

Decisamente il più semplice dei siti qui proposti, Yucata è un portale piuttosto semplice dedicato ai giochi da tavolo online. Zero iscrizioni necessarie, zero contenuti a pagamento e zero banner e pubblicità, tutti “zeri” che rendono Yucata un portale piuttosto grezzo ma, allo stesso tempo, estremamente funzionale! Disponibile in inglese o in tedesco, il sito è comunque decisamente ben fornito in termini di giochi.

Boîte à jeux

Boîte à jeux è esattamente quello che un sito per giochi da tavolo online dovrebbe essere: semplice, chiaro ed essenziale. A differenza di Yucata, la piattaforma include una sezione forum ed un sistema per la gestione dei tornei telematici. Disponiblie in inglese, francese e tedesco, il sito vanta sui sessanta titoli, i quali sono prevalentemente classici come Alhambra, Dixit e Siam.

Conclusione

Pur potendo notare una certa differenza di qualità tra i diversi siti proposti, un pregio fondamentale che ciascuno di voi lettori potrà trovare su tutte e cinque le piattaforme sarà ciò che rende i giochi da tavolo speciali ed unici: una comunità di appassionati.

Ogni sito offre infatti la possibilità d’incontrare giocatori provenienti da tutto il mondo e, perciò, offre anche la possibilità di stringere legami telematici forgiati nel fuoco della passione per i prodotti ludici che, con la sempre crescente presenza di internet nelle vite di ciascuno di noi, non sono certo “rimasti al palo” e, anzi, tramite questi siti promettono di rimanere con noi ancora per un bel po’!