Giochi Ducali: il mondo del gioco si incontra al Castello di Vigevano

Anche quest’anno, l’associazione ludico-culturale Dadi Ducali darà vita alla terza edizione di Giochi Ducali, una due giorni all’insegna del gioco, ospitata negli spazi del suggestivo Castello Sforzesco di Vigevano il prossimo 1 e 2 giugno 2019.

Dadi Ducali avrà un fitto calendario di eventi, che abbraccerà tutti gli appassionati di giochi, da quelli più agguerriti ai gruppi di amici passando dalle famiglie con bambini. Tutti potranno trovare il tipo di sfida e di intrattenimento adatto alle loro capacità ed esigenze, basterà esplorare le varie aree del castello che saranno per l’occasione divise per temi ed interessi.

L’evento sarà infatti diviso in 5 aree tematiche: Area Games, Area Kids, Area Giochi di Ruolo, Area Conferenze e Area Street Food.

L’Area Games sarà ospitata all’interno della Cavallerizza del castello, presso i tavoli i visitatori potranno provare decine di giochi da tavolo, messi a disposizione gratuitamente, mentre i giocatori più esperti potranno iscriversi ai molti tornei in programma. I giocatori più avventurosi, invece potranno testare alcuni giochi inediti, che saranno presentati dai rispettivi autori nell’area prototipi.

Nel cortile della Cavallerizza, famiglie e bambini troveranno l’Area Kids dove associazioni specializzate saranno pronte a far giocare e divertire i piccoli visitatori.

L’Area Giochi di Ruolo sarà infine ospitata presso la strada sotterranea del castello, questa cornice più che suggestiva sarà lo scenario di avventure fantastiche, in cui i giocatori potranno partecipare a demo speciali di vari prodotti, sia attorno ad un tavolo sia dal vivo grazie ai numerosi LARP organizzati.

Dadi Ducali ospiterà anche delle conferenze, che si terranno nella Sala dell’Affresco, dedicate al mondo ludico in cui esperti, autori e blogger si confronteranno sui temi che animano questo mondo. Tra i molti eventi previsti durante la manifestazione, vi segnaliamo le quattro conferenze organizzate per sabato 1 Giungo che, a partire dalle ore 15 alle ore 18, affronteranno gli aspetti che rendono il gioco una attività che genera cultura.

Ore 15:00 – 15:45 IL PROGETTO LEOINGIOCO

Presentazione del progetto Leoingioco.

A cura di Giuseppe Vullo – Moderatore: Mauro Monti

Ore 15:45 – 16:30 IL GIOCO COME “ATTIVATORE”

Ogni attività ludica ha le potenzialità di attivare competenze e attitudini in bambini e adulti, come e perché?

A cura di Matteo Sassi – Moderatore: Mauro Monti

Ore 16:30 – 17:15 LUDENDO DOCERE

Un decennio di Giochi di Ruolo per le scuole di Pavia

A cura di Giulio Raimondi, Ravi Grossi e Emilio Giovannetti – Moderatore: Mauro Monti

Ore 17:15 – 18:00 IL GIOCO NELL’ARTE

Il gioco rappresentato nella storia dell’arte.

A cura di Carlo Falco – Moderatore: Mauro Monti

La partecipazione a Giochi Ducali sarà completamente gratuita e si svolgerà sabato 1 giugno, dalle 10.00 alle 24.00, e domenica 2 giugno, dalle 10.00 alle 18.30, presso il Castello Sforzesco di Vigevano. Per tutte le informazioni sull’evento potete seguire la pagina facebook di Giochi Dulcali, dove è possibile trovare il programma ufficiale della manifestazione.