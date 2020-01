Giochi in scatola: le uscite di Gennaio 2020

Per inaugurare al meglio il 2020, vi proponiamo una nuova rubrica che offre una panoramica dei giochi da tavolo in uscita nel mese in corso, divisa per case editrici. Vediamo cosa ci aspetta a gennaio 2020!

ASMODEE

Arkham Horror LCG – Il Lato Oscuro della Luna

Per tutti gli appassionati arriva una nuova espansione di Arkham Horror LCG. Questo terzo pack del fortunato ciclo “I Divoratori di Sogni” contiene il terzo scenario dell’omonima campagna. Sono incluse 60 carte, comprese nuove carte giocatore ideate per integrare i mazzi esistenti, e il nuovo scenario, che può essere giocato in modalità auto-conclusiva o come parte della campagna.

Harry Potter – Hogwarts Battle

Gioco di carte cooperativo per 2 – 4 giocatori che vestiranno i panni dei più amati beniamini della fortunata saga cinematografica, Harry, Ron, Hermione o Neville. In questo nuovo titolo dedicato alla saga di J. K. Rowlin i giocatori collaborando per difendere le mura di Hogwarts nella battaglia contro i Mangiamorte con un meccanismo di deck-building nel corso di una serie di scenari.

Il Trono di Spade – Atti compiuti per Amore

Atti Compiuti per Amore è un’espansione per Il Trono di Spade: Il Gioco di Carte, basato sui best-seller della saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco nonché dell’acclamata saga de il Trono di Spade, vincitrice di Emmy Award, Golden Globe e decine di altri premi. Questo pack contiene 88 nuove carte (26 carte diverse in triplice copia e 10 carte diverse in singola copia), che attingono alla ricca storia del gioco, introducendo nella seconda edizione le carte più potenti e famose delle precedenti ere del gioco offrendo nuove allettanti combo.

Marvel Champions LCG– Capitan America – Ms. Marvel – Goblin

In arrivo ben due nuovi eroi per il Gioco di Carte cooperativo che ha stregato giocatori di tutte le età. Imbraccerete lo scudo di Vibranio pronti ad affrontare il nuovo scenario, con tutti i super-cattivi del caso? O punterete tutto sulla super flessibilità di Ms. Marvel… Le due espansioni sono indipendenti, integrabili tra loro e vendute separatamente.

GATE ON GAMES

Tang Garden

Gioco di piazzamento tessere per 1-4 giocatori ideato da due autori italiani, il vulcanico Pierluca Zizzi e Francesco Testini, coautore di Xi’an. L’Imperatore della Cina in persona ha convocato i migliori giardinieri da ogni angolo del regno per impressionare i suoi graditi ospiti con un giardino dalla bellezza favolosa. Pur collaborando nella grande opera, i giocatori dovranno riuscire ad accaparrare il titolo di preferito dell’imperatore. Questo titolo preannuncia un notevole colpo d’occhio grazie ai componenti verticali di notevole impatto visivo.

GHENOS GAMES

Draftosaurus

In questo gioco per famiglie per 2 – 5 giocatori, che strizza l’occhi agli appassionati di Jurassic park, dovrete costruite un parco con dinosauri grazie a una meccanica semplice ed elegante. Il risultato è un divertente piazzamento meeple, rigorosamente a forma di dinosauro, dalla durata contenuta. Nel pool di autori spiccano Antoine Bauza (autore di 7 wonders) e Ludovic Maublanc (Cyclades).

GIOCHI UNITI

Bar Barians

Party game per 2 – 6 giocatori, si tratta di un goliardico gioco con risse da bar…in taverna! Ambientazione fantasy, galloni di birra e avversari poco lucidi, la sfida è semplice: rimanere in piedi e difendersi dagli attacchi dei rissosi compagni di bevute.

MS EDIZIONI

Hanamikoji

Un elegante gioco di carte per due giocatori ambientato nel Giappone medievale, in cui i giocatori dovranno conquistare i favori di sette tra le Geishe più illustri attraverso un’attenta e rigida pianificazione, collezionando oggetti di scena e preziosi strumenti.

Il Regno delle Sabbie

Titolo di piazzamento tessere per 1 – 4 giocatori. Combinazioni di mistiche rune e affascinanti pattern vi permetteranno di salvare il Regno delle Sabbie, da cui trae origine tutta la magia di Ragusa! Ricostruendo gli edifici di questo incantato mondo parallelo, i giocatori scopriranno qualcosa su se stessi che non avevano mai nemmeno sospetto.

Luna

Riedizione di uno dei più bei titoli di Stefan Feld, gestionale per 1 – 4 giocatori. Un gioco che negli anni ha conservato la sua eleganza e il suo fascino grazie alla sapiente mano dell’autore, celebre per i Castelli della Borgogna. Ogni giocatore sarà a capo di un culto che invierà i novizi in viaggio verso le Isole Sacre per ottenere Onori e Influenza e avere la possibilità di scegliere la futura Sacerdotessa della Luna.

Orifiamma

Titolo per famiglie per 3 – 5 giocatori. Un gioco di sotterfugi e sgambetti, cinque nobili famiglie ma un solo trono da conquistare. Tutto è lecito per ottenere il potere: omicidi, tradimenti e intrighi la faranno da padrona in questo veloce gioco di bluff.

PENDRAGON

La guerra dei mondi – Nuova Invasione

“La Guerra dei Mondi: Nuova Invasione” è un gioco asimmetrico di deck-building su mappa per 2 giocatori, ispirato ai racconti di H.G. Wells. Uno dei partecipanti sarà al comando delle forze di invasione Aliene, l’altro sarà a capo delle forze di difesa del Regno Unito. Ogni giocatore dispone di un mazzo personalizzato di partenza da cui attingere e da rinforzare nel corso della partita con specifiche carte della propria fazione. Anche l’obiettivo per ottenere la vittoria è diverso, così come le strategie necessarie per sconfiggere l’avversario.

PvP GEEKS

Skytear

MOBA per 2 – 4 giocatori. Dopo una sfavillante campagna kickstarter, le giornate demo in ogni ludoteca e negozio di giochi dello stivale e il successo ottenuto ai tavoli di Lucca Comics & Games 2019, eccolo finalmente arrivare sugli scaffali e presto nelle collezioni di molti giocatori. Sfavillanti miniature popolano Olan Taa; ogni civiltà ha un proprio culto e i propri punti di forza, tutti vogliono reclamare il potentissimo Nucleo Centrale e lo scontro è imminente. Ogni giocatore è chiamato a comporre la propria squadra e battersi per la supremazia. Con i molti pack espansione in uscita insieme al set base, sarà una sfida sempre nuova trovare la combinazione vincente di carte e strategia.

Articolo scritto a quattro mani da Elisa Seri e Barbara Parutto.