Giochi in scatola: le uscite di aprile 2021

Torna puntualmente come ogni mese la rubrica dedicata alle novità in uscita per il mercato italiano dei giochi in scatola. Questo aprile 2021 vede arrivare sugli scaffali dei negozi una più che buona quantità di nuovi titoli, con giochi in scatola per ogni gusto e ogni età. Quindi, non indugiamo oltre e andiamo a vedere cosa ci riserva questo mese di aprile 2021.

Asmodee Italia

Come ogni mese, la casa editrice Asmodee Italia si conferma come uno dei più prolifici editori del mercato italiano dei giochi in scatola, presentando in questo aprile 2021 una nutrita serie di novità.

Marvel Champions: Il Gioco di Carte – I Più Ricercati della Galassia

Marvel Champions: Il Gioco Di Carte in questo ultimo anno e mezzo ha saputo ritagliarsi la sua larga fetta di appassionati, tra amanti dei personaggi Marvel e quelli dei giochi in scatola. In questo aprile 2021, Asmodee Italia presenta I Più Ricercati della Galassia, un’espansione gigante da 256 carte che consente ai giocatori di intraprendere un’epica impresa ai comandi della Milano, esplorando gli angoli più remoti della galassia alla ricerca dell’ambita Gemma del Potere. Questa espansione contiene cinque scenari inediti interconnessi, che formano una storia d’azione e avventura pronta a mettere a dura prova anche il più abile degli eroi!

Arkham Horror: Il Gioco di Carte – Nel Maelstrom

Per Arkham Horror: Il Gioco Di Carte, uno tra i più amati giochi di carte nel novero dei giochi in scatola, in questo aprile 2021, Asmodee Italia presenta Nel Maelstrom, lo scenario VIII (carte 301–338) della campagna La Cospirazione di Innsmouth. Questo pack contiene sessanta carte, comprese nuove carte giocatore ideate per espandere i mazzi esistenti, e un nuovo scenario che può essere giocato in modalità autoconclusiva o come parte della campagna La Cospirazione di Innsmouth.

Zombicide: 2a Edizione

In questo aprile 2021, ritorna in una nuova edizione il gioco a tema Zombie più famoso di sempre tra tutti i giochi in scatola. In Zombicide, i giocatori formano una squadra di Sopravvissuti a un’invasione di Zombie in un mondo ispirato ai film horror e d’azione. Gli Zombie sono controllati dal gioco stesso, usando alcune semplici regole e un mazzo di carte. I giocatori dovranno trovare oggetti, uccidere Zombie e accumulare adrenalina con i Sopravvissuti per sviluppare tutto il loro potenziale. Più Zombie verranno uccisi, più ne arriveranno.

Zombicide: 2a Edizione contiene regole aggiornate e riorganizzate, e materiali tratti dai set classici di Zombicide. I giocatori potranno scegliere tra dodici Sopravvissuti (sei Adulti e sei Ragazzini), formare la vostra squadra perfetta e tuffarsi nella frenesia e nell’azione di venticinque Missioni composte usando le tessere modulari della mappa.

Oltre al gioco base, in questo aprile 2021, Asmodee Italia per Zombicide: 2a Edizione propone anche lo Zombie E Compagni Upgrade Kit, che permette ai giocatori di utilizzare tutti gli Zombie speciali e i Compagni di Zombicide classico, ora aggiornati per Zombicide: 2a Edizione.

Res Arcana

Nel novero dei giochi in scatola a tema fantasy entra di diritto anche Res Arcana, uno dei nuovi titoli che Asmodee Italia propone per questo aprile 2021. In Res Arcana, i giocatori impersonano potenti maghi che lottano contro i loro rivali per ottenere il potere supremo. Dovranno scegliere il loro mago, radunare le essenze, plasmare artefatti unici e usarli per evocare draghi, conquistare luoghi di potere e ottenere la vittoria. Vita, Morte, Impeto, Calma e Oro, queste sono le essenze che alimentano l’arte della magia in questo mondo oscuro.

In un’alta torre, un alchimista prepara misteriose pozioni utilizzando delle ampolle colme di fluidi arcani. In un bosco sacro, un druido pesta delle erbe al fine di completare un rituale mistico. Nelle catacombe, un necromante evoca un drago d’ossa… Questo è il mondo di Res Arcana.

Dobble Minions & Dobble Paw Patrol

In questo mese di aprile 2021, Asmodee Italia propone anche due giochi in scatola tematici che faranno la gioia dei più piccoli, mutuati dal famosissimo Dobble: Dobble Minions e Dobble Paw Patrol. Nel primo, i giocatori potranno cimentarsi insieme ai personaggi preferiti di Minions: Bob, Stuart, Kevin e tutti gli altri minions per divertentissime partite. Nel secondo, a farla da padroni saranno invece i personaggi preferiti del cartone animato per i più piccini, Paw Patrol: Ryder, Chase, Marshall e tutti gli altri cuccioli.

Dune: Imperium

Asmodee Italia in questo aprile 2021 porta sugli scaffali dei negozi specializzati uno dei giochi in scatola più attesi dell’anno: Dune: Imperium.

Dune: Imperium mescola le meccaniche di piazzamento lavoratori e di costruzione del mazzo in un nuovo gioco di strategia tematico dove il destino dell’Impero dipende dalle scelte dei giocatori. Cercheranno alleati politici o si affideranno alla potenza militare? La forza dell’economia o la sottigliezza degli intrighi? Un sigillo del consiglio o una lama affilata? Le carte sono state servite. La scelta spetta ai giocatori. L’Impero li attende. Se controlleranno la Spezia, controlleranno l’Universo.

Here To Slay

È il momento di sterminare mostri! Here to Slay è annoverabile tra i giochi in scatola di carte strategici a tema fantasy. Creato dagli autori di Unstable Unicorns, in Here to Slay i giocatori dovranno radunare un gruppo di eroi per sterminare pericolosi mostri, cercando al contempo di non farsi sabotare dai loro amici-nemici. Dovranno essere pronti per un’avventura frenetica, adorabile e distruttiva. L’uscita di Here to Slay è prevista per la seconda metà di aprile 2021.

Unlock! – Mythic Adventures

Unlock! – Mythic Adventures propone tre nuove avventure per l’apprezzatissimo gioco di carte collaborativo ispirato alle Escape Room, Unlock! Le tre nuove avventure sono:

– Nelle Grinfie Di Ade: Siete Alix, una schiava, nell’antica Grecia. Ottenere la vostra libertà non sarà un compito facile, a meno che non chiediate aiuto agli Dei.

– L’animal-O-Matic del Professor Noside: FWOOSH! “L’Animal-o-Matic…” FWOOSH! “… vi trasferisce nel corpo di qualsiasi animale…” FWOOSH! “Non è pericoloso, vi giuro! Vuoi smetterla di muoverti, James!” FWOOSH!

– Il Giro Del Mondo In 80 Minuti: “Ho fatto una scommessa con questi gentiluomini del Reform Club che viaggeremo attorno al mondo in 80 giorni. Passepartout! Sbrigati! Il mondo attende il colpo da maestro di Phileas Fogg!”

L’uscita di Unlock! – Mythic Adventures è prevista per la seconda metà di aprile 2021.

Modern Art

In Modern Art, i giocatori rappresentano un Museo che cerca di acquistare e rivendere dipinti al miglior prezzo. Durante quattro round, i Musei metteranno all’asta vari dipinti. Alla fine di ogni round, i dipinti saranno venduti alla banca e più gli artisti saranno popolari, più remunerative saranno le loro opere. Il Museo con più denaro alla fine della partita vince, quindi i giocatori dovranno assicurarsi di comprare a prezzi bassi e di vendere a prezzi alti in questo titolo, tra i più artistici tra i giochi in scatola. L’uscita di Modern Art è prevista per la seconda metà di aprile 2021.

Botanik

In Botanik, i giocatori dovranno organizzare saggiamente i colori del loro macchinario, mentre espandono la propria rete di tubature per irrigare le piante e ottenere il maggior numero di punti. I giocatori non potranno mai prendere direttamente la tessera che vogliono, una tessera viene sempre presa in due passi. Come prima cosa, dovranno collocarla sul loro lato del Registro, in modo che possa essere rilasciata successivamente, dopo aver collocato in modo astuto una tessera nella fila centrale. L’uscita di Botanik è prevista per la seconda metà di aprile 2021.

Meadow

Meadow è un coinvolgente gioco di raccolta set di carte in cui, per vincere, i giocatori dovranno raccogliere le carte con le specie, le scoperte e i paesaggi più preziosi, diventando così gli osservatori più esperti.

Con le loro conoscenze, i giocatori vagano intorno a un’area pittoresca, cercando ispirazione e catturando delle vedute da togliere il fiato. Possono trovare dei piccoli roditori nell’erba alta durante il loro viaggio, individuare un uccello rapace e persino vedere una vipera. La competizione continua al falò dove tutti i giocatori accorrono in fretta per completare gli obiettivi delle loro avventure. Meadow propone oltre duecento carte illustrate con delicati acquarelli dipinti a mano tutti diversi, cinque buste con mini espansioni, un indice delle carte con curiosità sui vostri avvistamenti e un’esperienza di gioco entusiasmante. L’uscita di Meadow è prevista per la seconda metà di aprile 2021.

Cranio Creations

Le Rovine Perdute Di Arnak

In questo mese di aprile 2021, la casa editrice di giochi in scatola Cranio Creations propone un titolo tutto legato all’esplorazione e all’avventura: Le Rovine Perdute Di Arnak.

Su un’isola disabitata situata su una porzione di mare ancora non mappata, gli esploratori hanno trovato le tracce di una grande civiltà. Dovrete guidare una spedizione di esplorazione, trovare artefatti perduti e affrontare spaventosi guardiani, il tutto allo scopo di svelare i segreti dell’isola.

Lorenzo il Magnifico – Nuova Edizione

Aprile 2021 vede il ritorno, in una nuova e sfavillante edizione, di uno dei giochi in scatola che è entrato nel cuore di molti appassionati: Lorenzo il Magnifico. Questa nuova e completa versione multilingua comprenderà: gioco base + 4 Carte Promo + Espansione Famiglie del Rinascimento + Espansione La Congiura dei Pazzi. L’uscita di Lorenzo il Magnifico – Nuova Edizione è prevista per il giorno 29 aprile 2021.

dV Giochi

10 Days in Europe & 10 Days in the USA

10 Days, un successo editoriale tra i giochi in scatola, apprezzato da giocatori e non di tutto il mondo, sarà finalmente disponibile in edizione italiana in questo mese di aprile 2021 grazie a dV Giochi. Tramite un’intuitiva meccanica di card-collection, i due titoli della linea 10 Days, 10 Days in Europe & 10 Days in the USA, simulano l’organizzazione di un viaggio da sogno nel vecchio continente o attraverso gli Stati Uniti d’America.

Il sistema di gioco è semplicissimo: ogni giocatore pesca dal mazzo una delle Nazioni o un mezzo di trasporto e progetta il proprio itinerario combinando al meglio le carte. Il primo giocatore che completa il viaggio di 10 giorni disponendo la sequenza corretta sul proprio portacarte, è il vincitore della partita.

Ensamble

Ensamble è un party game cooperativo in cui i giocatori devono sincronizzare le loro scelte senza poter comunicare. All’inizio di ogni round, ciascun giocatore dovrà votare segretamente quale delle carte Ricordo sulla Plancia si associa meglio, a suo giudizio, alla carta Sfida al centro del tavolo. Durante la fase di voto è vietato dare indizi agli altri giocatori. Se tutti i giocatori hanno votato per la stessa carta Ricordo, il livello è superato e si recupera un segnalino Vita perso. Solo se i giocatori formeranno un gruppo affiatato potranno vincere superando il livello 9, altrimenti tutta la squadra sarà sconfitta.

Il gioco reinterpreta una meccanica classica e amatissima in una modalità collaborativa. Al gioco base si possono aggiungere alcuni scenari che variano il gioco aumentandone la difficoltà; per sbloccare un nuovo scenario, con nuove regole e nuove carte tematiche, è necessario aver soddisfatto le condizioni nella carta iniziale dello scenario precedente. L’espandibilità del mazzo garantisce una rigiocabilità potenzialmente infinita.

Giochi Uniti

Dominion Seconda Edizione & Dominion Intrigo

In questo mese di aprile 2021, Giochi Uniti porta in tutti i negozi la seconda edizione di uno tra i giochi in scatola più amati dal pubblico: Dominion. Uno dei più acclamati giochi di card drafting torna quindi in un’edizione con qualche carta differente, ma totalmente compatibile con la precedente.

Questo mese vede anche l’uscita della prima espansione di Dominion nella sua nuova edizione: Dominion Intrigo, in cui i giocatori dovranno costruire il proprio regno carta su carta, ma stando attenti ai nobili tramano alle loro spalle. L’uscita di Dominion Seconda Edizione & Dominion Intrigo è prevista per la fine di aprile 2021.

Little Rocket Games

Calico

Calico, pubblicato da Little Rocket Games, è un puzzle game per tutta la famiglia dove i giocatori saranno in competizione por creare trapunte più comode e belle. In Calico, i giocatori competono per cucire la Trapunta più accogliente per gli adorabili gattini, mentre scelgono e posizionano Tessere Patch di diversi colori e motivi sulla loro plancia trapunta. Ogni plancia includerà tre Tessere Obiettivo Design che daranno punti se i loro requisiti saranno soddisfatti. I giocatori cercheranno anche di creare gruppi di motivi per attirare i gatti più teneri e gruppi di colori su cui cucire Bottoni. Vince il giocatore che ottiene il maggior numero di punti dalle tessere obiettivo design, dai gatti e dai bottoni.

MS Edizioni

Box Monster – Il Mostro Inghiottone

Box Monster – Il Mostro Inghiottone, pubblicato da MS Edizioni, è un family game collaborativo per due-quattro giocatori e adatto a un’età dai 6 anni in su. Il gioco, grazie all’esperienza divertente, molto veloce e coinvolgente che riesce a donare, si è conquistato il nostro Cultura Pop Award.

Raven Distribution

Dungeon Drop

In Dungeon Drop, pubblicato in questo aprile 2021 da Raven Distribution, i giocatori dovranno avventurarsi in un labirinto in continua trasformazione che pullula di tesori. I cubi colorati rappresentano oro, gemme, goblin e altro ancora. I giocatori potranno saccheggiare la stanza che più si addice alla missione del proprio eroe, ma dovranno fare attenzione: il dungeon cambia ogni volta. Chi accumulerà il bottino più grosso diventerà diventerà il Dungeon Drop Master.

Dungeon Drop è disponibile per l’acquisto online.