Giochi in Scatola: le uscite di Dicembre 2020

Rieccoci pronti per aggiornarvi sui nuovi giochi in uscita per il mese di dicembre, in questa fase un po’ sospesa in cui si alternano l’aspettativa per il Natale ormai alle porte e tutti i dubbi del caso su come e se si potrà festeggiare. Augurandovi di trascorrere le feste in salute e nel miglior modo possibile, passiamo a presentarvi le succose novità di questo mese.

ASMODEE

7 WONDERS DUEL: AGORA

Espansione per 7 Wonders Duel che aggiunge una venatura politica all’esperienza di gioco attraverso una plancia Senato e carte Senatori. Il Senato è diviso in sei camere, di cui si ottengono i benefici prendendone possesso. La peculiarità di questa espansione è che, se un giocatore ottiene il controllo della maggioranza delle camere, vince immediatamente la partita.

ARKHAM HORROR LCG: LA GUERRA DEGLI DEI ESTERNI

Tre culti si scontrano per essere i primi a evocare il loro dio… riuscirete a fermarli? Questo nuovo pack espansione offre un esclusivo scenario con 78 carte e può essere giocato sia come parte di una campagna che come scenario autoconclusivo. Usando più copie potrete anche giocarlo come scenario multuplayer epico.

ARKHAM HORROR LCG – LO SCOGLIO DEL DIAVOLO

Si tratta del secondo pack espansione per la campagna La Cospirazione di Innsmouth, giocabile anche come scenario autoconclusivo. offre 60 nuove carte.

IL TRONO DI SPADE: LA DANZA DEI DRAGHI

Espansione per Il trono di spade: il gioco da tavolo che aggiunge 42 carte Casa e uno scenario super-competitivo per 6 giocatori.

IL TRONO DI SPADE: IL BANCHETTO DEI CORVI

Espansione per Il trono di spade: il gioco da tavolo che sveltisce il gioco, inserisce condizioni di vittoria alternative, aggiunge uno scenario per 4 giocatori e nuove carte per Casa Arryn.

LA NOTTE DEI MORTI VIVENTI: A ZOMBICIDE GAME

Titolo per 1-6 giocatori basato sull’omonimo film, i cui protagonisti sono i personaggi del gioco. ogni sopravvissuto può evolversi nel corso della partita per eliminare gli spaventosi ghoul. Il gioco offre 10 scene e due modalità di gioco, Romero e Zombicide, per rivivere le cupe atmosfere del film o per scatenarsi in combattimento.

UNLOCK! STAR WARS

Questo nuovo release di Unlock! è ambientato nel mondo di Star Wars. La serie Unlock! offre giochi in stile escape room da tavolo basati su carte e applicazione mobile, in cui i giocatori collaborano per risolvere gli enigmi proposti esplorando luoghi, trovando e utilizzando oggetti per risolvere l’avventura. Ogni release si caratterizza per piccole variazioni delle regole che rendono l’esperienza di gioco sempre diversa e tutte hanno in comune la capacità di conivolgere fortemente i giocatori nelle ambientazioni proposte. Le tre avventure proposte in questa nuova uscita sono Ritardo inaspettato, Fuga da Hoth e Missione segreta su Jedha.

WAVELENGTH

Party game social per 2-12 giocatori divisi in due squadre. Il giocatore di turno pesca una carta con due indicazioni e poi deve dare un indizio concettualmente legato alla carta affinché gli altri comprendano in che direzione muovere la rondella per trovare il bersaglio nascosto. Un gioco per gruppi numerosi basato su indovinelli ed empatia.

DV GIOCHI

IL BALLO IN MASCHERA DELLE COCCINELLE

Gioco cooperativo per bambini a partire dai 4 anni. Le coccinelle devono prepararsi per un ballo in maschera e riuscire ad arrivare prima delle formiche. Per farlo devono scambiarsi i puntini colorati, costituiti da cilindretti inseribili sul dorso dei simpatici insetti. Ogni coccinella ha i propri gusti e non è detto che un certo colore le piaccia: in tal caso non vorrà scambiarlo con la compagna (le coccinelle sono magnetiche e possono attrarsi e accettare lo scambio o respingersi e rifiutarsi). Ottimo per coinvolgere tutta la famiglia, anche i più piccini.

NEL REGNO DI FABULANTICA

Gioco per bambini a partire ai 7 anni con torri 3D ad abbellire la componentistica. In questo bizzarro regno, un incantesimo ha disperso gli abitanti. I giocatori, da 2 a 5, devono esplorare Fabulantica per essere i primi a ritrovarne tre. Per farlo hanno a disposizione vari mezzi di trasporto che consentono di viaggiare su diverse tipologie di territorio.

TSURO

Gioco astratto di durata contenuta per 2-8 giocatori che dovranno posizionare tessere per creare intricati percorsi e riuscire far avanzare la propria pedina ostacolando gli altri. Vince chi riesce a restare in gioco più a lungo di tutti gli avversari. Consigliato a partire dagli 8 anni.

GATE ON GAMES

LEWIS & CLARK

Seconda edizione con regole migliorate per questo race game per 1-5 giocatori ambientato nel Far West. Ogni giocatore gestisce una spedizione che deve attraversare il Nord America ed essere la prima a raggiungere la costa del Pacifico. Per riuscire nell’impresa avrete bisogno del supporto delle tribù indiane locali, che vi forniranno risorse e aiutanti. Ogni giocatore parte con un mazzo di carte uguali, che può poi essere personalizzato nel corso della partita, acquistando nuove carte ed eliminandone altre. Ogni carta rappresenta un personaggio con un’abilità unica (ad eccezione dei personaggi iniziali). In ciascun turno il giocatore decide se svolgere un’azione tramite le carte o sul tabellone centrale, poi può decidere se accamparsi o meno. Un race game dalle dinamiche gestionali davvero interessante!

GHENOS GAMES

UNDAUNTED NORMANDY

Gioco di guerra basato su deckbuilding per 2 giocatori. Nel contesto dello sbarco in Normandia, un giocatore è alla guida delle truppe americane, l’altro di quelle tedesche. Dovrete affrontare missioni e resistere strenuamente opponendovi al nemico, ma attenzione: ogni soldato che cade in battaglia elimina una carta dal mazzo del giocatore!

VAMPIRI THE MASQUERADE – VENDETTA

Gioco di carte asimmetrico che riprende l’ambientazione di lotte fra vampiri del gioco di ruolo Vampire The Masquerade. In questo titolo, 3-6 giocatori cercano di spodestare il principe Kevin Jackson. Ciascuno di essi è un vampiro appartenente a uno dei numerosi clan e dovrà conquistarsi degli alleati per sfruttarne le abilità. Bluff e deduzione sono gli ingredienti fondamentali per ottenere influenza e diventare il nuovo principe di Chicago in una lotta senza esclusione di colpi.

WINGSPAN OCEANIA

La seconda espansione del bellissimo gioco di Elizabeth Hargrave include 95 nuove carte Uccello splendidamente illustrate, nuove plance, un nuovo tipo di cibo, il nettare, nuove carte bonus e obiettivi di fine round e le uova gialle, per rendere ancora più varie e affascinanti le vostre partite a Wingspan.

GIOCHI UNITI

IL DIAVOLO E L’ACQUA SCURA

Gioco di carte di alleanze e tradimenti ispirato all’omonimo libro di Stuart Turton, che racconta il travagliato viaggio in mare della Saardam dalle Indie Orientali verso l’Europa nel XVII secolo. nel gioco ciascun giocatore ha le carte di una fazione, ciascuna composta da 5 personaggi con poteri diversi. Ogni carta ha un lato chiaro e uno scuro. I giocatori si affrontano due alla volta: il lato chiaro consente di ottenere gettoni, quello scuro di eliminare personaggi avversari attraverso una specifica gerarchia. I giocatori non coinvolti nel confronto possono scommettere per ottenere gettoni. Vince il giocatore che per primo riesce a ottenerne nove.

MS EDIZIONI

NOVALUNA

Titolo per 1-4 giocatori dagli 8 anni in poi ideato dal grande Uwe Rosenberg in collaborazione con Corné van Moorsel. Si tratta di un gioco astrato di posizionamento tessere in cui ogni tessera attribuisce al giocatore un compito, che consiste nella creazione di un gruppo di tessere del colore indicato e in una determinata posizione adiacenti alla tessera compito stessa. vince il giocatore che per primo completa un numero di compiti sufficienti ad esaurire la propria riserva di segnalini.

PENDRAGON

DIABOLIK – COLPI E INDAGINI

Titolo per 2-4 giocatori in cui rivivere i furti impossibili di Diabolik ed Eva Kant o tentare di sventarli nei panni delle polizia. I criminali devono effettuare due colpi su tre per vincere, mentre i detective devono indagare e ostacolarli portando al massimo il livello di pericolo. Un gioco imperdibile per tutti gli appassionati di questo iconico fumetto.

LAST AURORA

Dopo una campagna Kickstarter andata molto bene, arriva in retail il bellissimo gioco del game designer italiano Mauro Chiabotto. In un futuro distopico in cui il mondo è stato colpito da una catastrofe nucleare, alcuni sopravvissuto attraversano i territori del nord nel tentativo di raggiungere l’Aurora, l’ultima nave in partenza che può portarli verso la salvezza. I giocatori, da 1 a 4, devono attraversare un territorio inospitale a bordo di un convoglio e approfittare del poco che troveranno lungo la strada per aumentare le proprie probabilità di sopravvivenza. Cibo, munizioni e benzina sono risorse fondamentali ma molto scarse e procurarsele può essere molto rischioso. Procedendo lungo la strada incontrerete altri sopravvissuti che si uniranno a voi fornendovi nuove abilità, ma anche pericolosi nemici. Non manca davvero nulla in questo titolo per giocatori esperti che unisce meccaniche german e american in un gioco riuscitissimo e avvincente!

LAST AURORA: PROJECT ATHENA

La Last Aurora è partita e i sopravvissuti devono recarsi a sud attraversando territori governati da Athena, un’intelligenza artificiale sfuggita al controllo umano che attacca chiunque entri nel suo territorio. Questa espansione di Last Aurora propone una nuova mappa di gioco, nuovi sopravvissuti e nemici, una nuova risorsa e un nuovo meccanismo di gioco.

THIS WAR OF MINE

Terza edizione per questo boardgame tratto dal videogioco omonimo, in cui 1-6 giocatori vestono i panni di personaggi alle prese con le difficoltà della sopravvivenza in una città devastata da una guerra brutale. Durante il giorno i personaggi cercano di recuperare cibo e oggetti necessari per la sopravvivenza, in un mondo in cui ogni incontro può rivelarsi utile o brutale. La notte è un momento di pericolo, che tuttavia può rivelarsi l’occasione per appropriarsi di importantissime risorse. Le scelte dei giocatori sono il cuore del gioco e portano a partite sempre diverse, con epilogo variabile. Per via dei contenuti violenti, si raccomanda di il gioco dai 18 anni in su.

RED GLOVE

POLYWORDS

Polywords è un colorato gioco per 1-6 giocatori che si sfidano a colpi di parole. Nelle sei varianti che propone la scatola, i giocatori dovranno trovare la parola giusta che rispetti le carte Richiesta rivelate sul tavolo. Categorie, Lettere, Forme e la sabbia che scorre nella clessidra complicheranno i vostri piani. E ricordate: non scrivere nulla sulla vostra plancia vi darà punti negativi alla fine della partita, ma scrivere troppo sarà un problema: in Polyword, infatti, vince il giocatore che lascia più spazi vuoti nella propria griglia!

STUDIO SUPERNOVA

NIDAVELLIR

Titolo per 2-5 giocatori di durata contenuta e basato su aste in cui ciascuno avrà il compito di radunare il gruppo di gnomi più potente per andare a combattere un temibile drago. Nelle taverne troverete fabbri, cacciatori esploratori, minatori e guerrieri e perfino eroi e ogni classe conferisce punti in modo diverso. La meccanica del coin-building consente di massimizzare l’utilizzo del proprio denaro.

IT’S A WONDERFUL WORLD – GUERRA O PACE

Questa prima espansione di It’s a wonderful world introduce cinque scenari con meccaniche legacy ma rigiocabili, ciascuno caratterizzato da carte extra e regole speciali. I giocatori effettueranno scelte che condurranno i cinque imperi alla pace o alla guerra e, a fine partita, otterranno punti in base a condizioni di vittoria personali. Include anche l’Heritage pack, un set di carte che ha effetti sulle partite successive, presente nell’edizione Kickstarter del gioco ma non in quella retail.