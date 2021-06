Giochi in scatola: le uscite di giugno 2021

Torna puntualmente come ogni mese la rubrica dedicata alle novità in uscita per il mercato italiano dei giochi in scatola. Questo giugno 2021 vede arrivare sugli scaffali dei negozi una discreta quantità di nuovi titoli, con giochi in scatola per ogni gusto e ogni età. Quindi, non indugiamo oltre e andiamo a vedere cosa ci riserva questo mese di giugno 2021.

Asmodee Italia

Come ogni mese, la casa editrice Asmodee Italia si conferma come uno dei più prolifici editori del mercato italiano dei giochi in scatola, presentando in questo giugno 2021 una nutrita serie di novità.

Exploding Kittens

Per il celebre gioco in scatola Exploding Kittens, Asmodee Italia in questo mese di giugno 2021 presenta due divertentissime espansioni, vediamo di che si tratta:

Streaking Kittens

Streaking Kittens è la seconda espansione per il gioco in scatola Exploding Kittens e aggiunge quindici nuove carte, fra cui appunto anche la carta Streaking Kittens che, fintanto che si trova nella mano del giocatore, permette di tenere segretamente anche una carta Exploding Kittens senza esplodere.

Barking Kittens

Barking Kittens è la terza espansione per Exploding Kittens e presenta un mazzo che vuole potenziare, rinforzare e rendere più canine le regole del gioco originale. Questa espansione contiene venti carte con potenti nuove azioni e particolarità, spassose illustrazioni e The Oatmeal, una corona gatto indossabile che difenderà il giocatore che la indossa dai furti degli altri giocatori.

Acchiappasogni

Non c’è niente di divertente negli incubi, ma nel gioco in scatola Acchiappasogni, grazie ai Giocattoli Coccolosi i piccoli giocatori potranno trasformare i brutti sogni in belle storie. I piccoli giocatori dovranno scegliere un Giocattolo Coccoloso che copra completamente l’Incubo al centro del tavolo; se l’Incubo sarà completamente coperto vinceranno i segnalini Sogno con cui riempire le loro plance.

Drunk, Stoned or Stupid

Drunk, Stoned or Stupid è un gioco in scatola che rientra nella categoria dei party game. In questo gioco, i giocatori dovranno pescare una carta, leggerla a voce alta e dichiarare a chi la vogliono assegnare e perché. Chi riceve per primo sette carte perde. Non ci sono vincitori!

Marvel Champions: Il Gioco di Carte – Drax

Ucciso da Thanos in un atto di crudeltà ineguagliata, Arthur Douglas si reincarnò in Drax, un guerriero armato di coltelli e assetato di vendetta. Ora Drax fa parte de I Guardiani della Galassia e viaggia per il cosmo in lungo e in largo, alla ricerca di un modo per eliminare Thanos una volta per tutte. Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Drax, incluso un mazzo precostruito.

So Clover!

So Clover! è un gioco in scatola collaborativo di associazione di parole. I giocatori dovranno pescare carte Parola Chiave e scrivere segretamente le loro caratteristiche comuni sulla propria plancia Quadrifoglio; questi saranno gli Indizi. Dovranno poi lavorare insieme per cercare di capire le Parole Chiave di ogni giocatore. Alla fine della partita sommeranno il loro punteggio in base a quante Parole Chiave saranno riusciti a trovare e lo scriveranno nel Registro delle Leggende. A ogni partita proveranno a battere il loro punteggio più alto.

Ticket To Ride Europa: 15th Anniversary

Questa versione maxi del celebre gioco in scatola Ticket to Ride Europa celebra anni di emozionanti avventure in treno di tantissime famiglie e gruppi di amici in tutto il mondo. Con miniature di vagoni finemente dettagliate in stupende scatole di latta, questa edizione si propone come la versione più completa e ricca del classico Ticket to Ride Europa: un tabellone gigante e tutti i Biglietti Destinazione realizzati ad oggi, accompagnati da bellissime nuove illustrazioni.

Botanik

In Botanik, i giocatori non potranno mai prendere direttamente la tessera che vogliono. Una tessera viene sempre presa in due passi. Come prima cosa, dovranno collocarla sul loro lato del Registro, in modo che possa essere rilasciata successivamente, dopo aver collocato in modo astuto una tessera nella fila centrale. I giocatori dovranno organizzare saggiamente i colori del loro macchinario, mentre espandono la propria rete di tubature per irrigare le piante e ottenere il maggior numero di punti.

Agricola: Tutte le Creature Grandi E Piccole

Questa nuova edizione “Big Box” del celeberrimo gioco in scatola Agricola è una versione riveduta che contiene il gioco base originale e le sue due espansioni. Oltre agli animali, questa edizione include anche i segnalini risorse e i lavoratori sagomati. I giocatori vestiranno i panni di contadini che allevano pecore, maiali, mucche e cavalli. Tre lavoratori li aiutano a mantenere gli animali nella loro fattoria. A ogni round, collocheranno a turno i propri lavoratori su delle caselle azione per recintare i pascoli, costruire stabbi e stalle e migliorare le proprie fattorie. Il vincitore sarà il giocatore che avrà allevato il maggior numero di animali e che avrà costruito gli edifici di maggior valore.

Cranio Creations

Nemesis

Questo mese di giugno 2021 sarà indimenticabile per gli appassionati dell’amatissimo gioco in scatola Nemesis, poiché vede finalmente uscire in versione retail molte delle espansioni che erano state finora disponibili solo per chi aveva aderito alla campagna Kickstarter per il lancio del prodotto. Vediamo insieme di cosa si tratta:

Nemesis – Carnomorph

L’espansione Carnomorph introduce una nuova specie aliena di intruso, con le proprie miniature e carte Evento Specifico. Inoltre, introduce una nuova meccanica di gioco: le Mutazioni dei Personaggi. L’espansione contiene ben venti Miniature Carnomorfo oltre a più di sessanta carte, una pletora di segnalini, plance e, ovviamente, il regolamento per inserire il tutto in una partita di Nemesis.

Nemesis – Void Seeders

L’espansione Void Seeders introduce una nuova specie aliena di intrusi, corredata da miniature, segnalini e specifiche carte Evento. Inoltre, introduce una nuova meccanica di gioco: la Pazzia del Personaggi. L’espansione contiene ben quindici Miniature Void Seeders, oltre a più di settanta carte, una pletora di segnalini, plance e, ovviamente, il regolamento per inserire il tutto in una partita di Nemesis.

Nemesis – Kings

Questa espansione fornisce cinque miniature dei re delle varie razze aliene introdotte nel gioco base e nelle espansioni qui sopra indicate e non ha alcuna particolare rilevanza ai fini del gioco se non sostituire la miniatura della regina con quella del re, al solo fine estetico. Si tratta di un prodotto pensato prettamente per il collezionismo.

Nemesis – Space Cats

Si tratta di un set di miniature che comprende quattro gattini spaziali e le relative art card. Queste miniature hanno fine estetico e di collezionismo, non apportano aggiunte al gameplay del gioco, sebbene possano essere utilizzate al posto del segnalino Primo giocatore.

Nemesis – Terrain

Si tratta di un set di miniature relativo a oggetti e strutture presenti a bordo della Nemesis. Queste miniature hanno fine estetico e di collezionismo, non apportano aggiunte al gameplay del gioco, sebbene la loro aggiunta sulla plancia di gioco ne aumenti indubbiamente il fascino.

GateOnGames

Colt Express

Nella veste di uno dei banditi più temuti del West i giocatori si ritrovano nel bel mezzo di un assalto allo Union Pacific Express, un treno carico di passeggeri, alcuni dei quali particolarmente facoltosi, cosa che ha attirato più banditi rivali tra loro del previsto. I giocatori dovranno depredare i cittadini dei loro portafogli e dei loro gioielli, mantenendo i nervi ben saldi nel tentativo di schivare i pugni e i numerosi proiettili che voleranno sopra e dentro i vagoni.

Giochi Uniti

Carcassonne – 20° anniversario

Il famosissimo gioco in scatola Carcassonne compie vent’anni dalla sua vittoria dello Spie Des Jahres. Giochi Uniti celebra questa occasioni con un’edizione limitata da collezione dal tocco elegante e inconfondibile. La scatola è finemente dettagliata e contiene un maggior numero di tessere fiume rispetto al consueto, oltre a nuove illustrazioni sulle tessere per celebrare i vent’anni di questo prodotto. Il retro delle tessere, però, è stato mantenuto uguale alle precedenti edizioni, rendendo così questo prodotto del tutto compatibile con le vecchie espansioni. Nella confezione, inoltre, saranno presenti alcuni adesivi per personalizzare tutti i Meeple come personaggi del mondo di Carcassone. Infine, le regole sono state rifinite per l’occasione con l’aggiunta di alcune novità e soprattutto di nuove mini-espansioni comprese nella scatola.

The Crew: Missione negli Abissi

L’acclamato gioco in scatola The Crew ritorna con nuove missioni, questa volta ambientate nelle profondità degli abissi. I giocatori, infatti, vestiranno i panni di una squadra incaricata di esplorare le profondità abissali in quella che pare essere un’indagine archeologica d’alto profilo.

The Crew: Missione negli Abissi è un gioco collaborativo di prese e le sue meccaniche restano strettamente legate al primo titolo, con alcune significative innovazioni. Le carte missione sono state riviste con aggiunte testuali che le rendono più facilmente comprensibili. Il retro delle carte obiettivo mostra inoltre il livello di difficoltà a seconda del numero di giocatori; questa indicazione è fondamentale nel set-up del gioco, in quanto ogni missione richiederà un determinato livello di difficoltà, che si raggiunge sommando i valori delle carte obiettivo pescate.

Dominion Seconda Edizione: Intrigo

Intrigo è la prima espansione per il gioco in scatola di deckbuilding Intrigo Seconda Edizione. I giocatori potranno costruire il proprio regno carta su carta, ma dovranno stare attenti: i nobili tramano alle loro spalle.

Exit: Il Gioco

Per la sua linea di Exit: Il Gioco, Giochi Uniti, in questo mese di giugno 2021 propone tre nuove avventure che dovrebbero vedere la luce sugli scaffali a fine mese. Ricordiamo che Exit: Il Gioco si compone di avventure in stile escape room basate interamente su carte. Ogni avventura è caratterizzata da un diverso livello di difficoltà, variabile da Principiante a Pro. Vediamo insieme le nuove proposte:

La casa dei misteri

Livello: Principiante. Lo squarcio di un urlo nella casa trasforma un invito a una riunione in un mistero oscuro. I giocatori sono bloccati in casa senza una spiegazione, dovranno fuggire!

In volo verso l’ignoto

Livello: Principiante. Un tempesta danneggia seriamente l’aereo dei giocatori, scatenando il panico. Solo i giocatori, in qualità di equipaggio, potranno evitare il disastro.

Furto sul Mississippi

Livello: Esperto. Una rapina è avvenuta a bordo della nave e il capitano ha incaricato i giocatori di trovare il colpevole. Riusciranni nell’impresa prima dell’arrivo a New Orleans?

Giochix.it

Sagani

Sagani è il nuovo gioco di Uwe Rosemberg in cui i giocatori cercano di evocare gli Spiriti della Natura dei quattro elementi (Fuoco, Terra, Aria, Acqua), cercando di farli uscire dai loro nascondigli. Lo scopo del gioco è quello di vederne il più possibile, cosa che si tradurrà in punti.

Little Rocket Games

Curators

In Curators, i giocatori impersonano i curatori di un museo e durante la partita dovranno utilizzare al meglio il personale a disposizione, composto da carpentieri, archeologi, responsabile della collezione, restauratore e responsabile finanziario. L’obiettivo è creare esposizioni interessanti, completare contratti e attirare visitatori. Se tutti i collaboratori svolgeranno bene il proprio lavoro i giocatori potranno concorrere per il prestigiosissimo premio di Museo dell’Anno.

MS Edizioni

La Casa di Carta – Il Grande Quiz

In questo gioco in scatola party game per uno o più giocatori, i partecipanti dovranno rispondere a un quiz basato sulla celebre serie TV Netflix La Casa di Carta. Le domande sono tratte da tutte e quattro le stagioni della serie TV, partendo dal colpo alla Zecca di Stato fino alla rapina alla Banca di Spagna. I giocatori dovranno dimostrare che La Casa di Carta non ha più segreti per loro.

Root

Per l’apprezzatissimo gioco in scatola Root, in questo mese di giugno 2021 MS Edizioni propone due espansioni, tanto attese dagli appassionati: Root: Il Mondo Sotterraneo e Root: Mazzo Esuli E Partigiani. La prima espansione contiene due nuove fazioni e una nuova mappa, mentre la seconda propone un nuovo mazzo di 54 carte comuni.

Food Chain Magnate

Food Chain Magnate è un gioco in scatola di strategia in cui i giocatori dovranno sviluppare e gestire una catena di fast food. L’obiettivo è far crescere la propria azienda grazie a un’efficiente gestione delle risorse umane,rappresentate dalle carte. I giocatori si confronteranno sia sulla mappa della città, producendo, pubblicizzando e vendendo i propri prodotti, sia sul mercato del lavoro, dove competeranno per assumere i professionisti migliori.

Pendragon Game Studio

Signori della Notte

Signori della Notte è un gioco in scatola cooperativo in cui i giocatori saranno i membri di un clan di Vampiri, appena arrivati in una città sconosciuta e che lentamente stanno riacquistando il loro potere originale. Con l’aiuto dei propri seguaci combatteranno contro gli agenti dell’Inquisizione, causeranno paura nel cuore delle persone, mentre forgeranno i Sigilli del Terrore nei differenti distretti della città; tutto questo in preparazione del Grande Rituale della Luna di Sangue, che permetterà loro di controllare la città e il suo destino.