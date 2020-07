Giochi in Scatola: le uscite di Luglio 2020

Anche questo mese torniamo a tenervi compagnia e aggiornarvi sulle nuove uscite nel mercato dei giochi da tavolo. Luglio è sinonimo di vacanze, ma i titoli in uscita sono ugualmente numerosi e non mancano allegre novità per tenervi impegnati e giocare sotto l’ombrellone. Ecco quindi una carrellata dei nuovi giochi in uscita a luglio 2020.

ASMODEE

ARKHAM HORROR: IL GIOCO DI CARTE – LA MELMA CHE DIVORÒ OGNI COSA

Questa nuova espansione presenta uno scenario inedito in cui gli investigatori devono trovare un modo per sconfiggere una minaccia aliena che divora tutto ciò che trova sulla sua strada. Si può giocare come scenario autoconclusivo o come storia secondaria da integrare in una campagna. Giocabile anche con un qualsiasi numero di investigatori in modalità multiplayer epico.

KEYFORGE – MUTAZIONE DI MASSA

Questo nuovo set introduce varie innovazioni: potrete sperimentare gli effetti mutageni dei misteriosi Ember oscuri, sfruttando versioni alternative delle vostre creature! Entrano in scena anche creature mastodontiche, non contenibili in una singola carta. Inoltre, torna sul campo di battaglia Casa Sanctum, per purificare il Crogiolo dai mutanti!

IL SIGNORE DEGLI ANELLI – VIAGGI NELLA TERRA DI MEZZO – SENTIERI NELL’OMBRA

Questa espansione aggiunge nuovi eroi, nemici, terreni e oggetti, oltre a sbloccare una campagna inedita composta da tredici scenari in cui gli eroi dovranno farsi strada a suon di combattimenti da Bosco Atro a Moria per affrontare il male.

SHERLOCK HOLMES CONSULENTE INVESTIGATIVO: Jack lo Squartatore e Avventure nel West End

Arrivano in una nuova edizione revisionata altri 10 casi per Wiggins e gli irregolari di Backer Street! Armatevi di mappa e annuario di Londra in questo spettacolare gioco investigativo per 1-6 giocatori che unisce il mondo dei giochi da tavolo e quello dei librigame. Seguite le piste, cercate prove e indizi, interrogate testimoni e presunti colpevoli e infine confrontatevi con Sherlock per vedere come ve la siete cavata.

STAY COOL

Party game per 3-7 giocatori in cui si giocano tre round di difficoltà crescente. Il giocatore attivo deve rispondere a più domande possibile ma… non è così semplice! Dovrà infatti rispondere verbalmente alle domande poste dal giocatore a sinistra e componendo parole tramite dadi per rispondere alle domande poste dal compagno a destra. Poi si aggiungeranno ulteriori simpatici elementi nei round successivi. Quante cose riuscite a fare in contemporanea senza impazzire???

WORDSMITH

Partygame per 1-4 giocatori in cui, oltre a comporre parole, è necessario comporre anche le lettere con i pezzi che si ricevono all’inizio del round, inizialmente uguali per tutti, ma variabili ne corso del gioco. Con questi e con le lettere che riuscirete fisicamente a costruire, dovrete comporre sei parole il più rapidamente possibile. I punti vengono attribuiti per la lunghezza delle parole composte, con un malus per i pezzi avanzati. La partita termina dopo 3 round di gioco.

ZOMBICIDE: DARK SIDE

Gioco cooperativo per 1-6 giocatori in cui combattere i pericolosi xeno è la massima priorità. Si tratta di un titolo standalone che tematicamente costituisce il prequel di Zombicide: Invaders e può essere giocato anche come espansione di quest’ultimo, con dieci missioni in cui eliminare orde di nemici.

ZOMBICIDE: BLACK OPS

Questa espansione di Zombicide: Invaders aggiunge dieci nuove missioni in cui affrontare nuovi terrificanti pericoli per assicurarsi le riserve di Xenium di un piccolo pianeta. Purtroppo gli xeno sono pronti a colpire e mandare a monte la missione. Sarete in grado di sconfiggerli?

CRANIO CREATIONS

MYSTERY HOUSE – RITORNO A TOMBSTONE

Una nuova attesissima avventura la prima escape room da tavolo 3D ambientata in una tenuta misteriosa in cui i giocatori incontrano personaggi e utilizzano oggetti al fine di risolvere una serie di enigmi con il supporto di un’app mobile. Ritorno a Tombbstone è la terza avventura, ambientata nel Far West; qui dovrete affrontare una tribù indiana che assedia la città di Tombstone alla ricerca di qualcosa… Solo se risolverete il mistero la città sarà salva e gli indiani si placheranno.

GATEONGAMES

AKROS

Titolo astratto per due giocatori con ruoli asimmetrici del game designer italiano Emanuele Briano. I giocatori impersonano entità primordiali intente a creare e dare forma al mondo; l’obiettivo è detenere la maggioranza in vari tipi di ambienti attraverso il piazzamento di tessere esagonali.

A SKY OF STARS

Titolo veloce per 3 – 6 giocatori di produzione interamente italiana. Il lancio del dado determina quali stelle utilizzare, dopodiché starà alla fantasia del giocatore unirle per creare le costellazioni più fantasiose e affascinanti. In seguito gli altri devono indovinare l’oggetto rappresentato. Un roll and write dall’atmosfera magica, adatto a partire dagli 8 anni.

DRAKO – NANI E DRAGO

Nuova edizione per questo gioco di combattimento per 2 giocatori con ruoli asimmetrici: uno impersona i tre nani e l’altro il drago. I personaggi si trovano su una mappa modulare; il motore del gioco sono mazzetti di carte che permettono di svolgere azioni come muoversi, attaccare e difendersi. Inoltre, ogni nano è dotato di un’abilità speciale, mentre il drago può volare e sputare fuoco. Per vincere i nani devono uccidere il drago, mentre questi può vincere sia eliminendo tutti gli avversari, sia arrivando vivo a fine partita.

DRAKO – CAVALIERI E TROLL

Questo secondo titolo della serie, uscito nel 2019, sfrutta le stesse meccaniche del primo, ovvero mappa moidulare e mazzetti di carte aziene, ma cambiano i personaggi. In questo caso a fronteggiarsi avremo da un lato tre cavalieri, dall’altro due troll. in questa versione, sono i cavalieri a vincere se si arriva a fine partita senza che una delle fazioni abbia annientato l’altra.

IWARI

Arriva in Italia l’ultimo titolo di Micheal Schacht in cui da 2 a 5 giocatori impersonano capi tribù intenti a espandere i propri territori posizionando tende e a costruire totem per ottenere il favore dei potenti titani. Un gioco di maggioranze in cui le azioni si svolgono tramite carte, di durata contenuta e notevole strategia.

GIOCHI UNITI

TAINTED GRAIL – LA CADUTA DI AVALON

Localizzazione di un titolo cooperativo (1- 4 giocatori) di grande successo nel corso della campagna Kickstarter. Ci troviamo nelle terre di Avalon, in un mondo in cui le leggende arturiane si fondono alle atmosfere magiche dei libri di di Marion Zimmer Bradley. Nelle vesti di cavalieri, esplorerete questo mondo, combattendo, negoziando e creando la vostra saga personale. Quewsto titolo si caratterizza per una notevole quantità di materiali, miniature e una campagna che promette esperienze davvero epiche!

STUDIO SUPERNOVA

QUEENZ

Titolo per 2-4 giocatori in cui impersonerete apicoltori e dovrete creare i migliori giardini coltivando fiori da cui le api produrranno miele più o meno pregiato. Un gioco adatto per grandi e piccini, che crea una tavolata coloratissima e invitante.

RUMBLE NATION

Gioco per 2-4 giocatori ambientato in Giappone nel periodo Sengoku, anche chiamato periodo degli stati belligeranti. I giocatori combatteranno per ottenere il dominio assoluto, battendosi per la conquist di 11 castelli tramite dadi per lo schieramento delle unità e carte Tattica. I castelli sono luoghi reali, di cui il manuale riporta la storia.