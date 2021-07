Giochi in scatola: le uscite di luglio 2021

Torna puntualmente come ogni mese la rubrica dedicata alle novità in uscita per il mercato italiano dei giochi in scatola. Questo luglio 2021 vede arrivare sugli scaffali dei negozi una non entusiasmante quantità di nuovi titoli, con solo due o tre case editrici a lanciare sul mercato qualche novità. Quindi, non indugiamo oltre e andiamo a vedere cosa ci riserva questo mese di luglio 2021.

Asmodee Italia

Come ogni mese, anche in questo luglio 2021 la casa editrice Asmodee Italia si conferma come uno dei più prolifici editori del mercato italiano dei giochi in scatola, presentando una nutrita serie di novità, se paragonata ai restanti competitor.

Destinies

Destinies rientra nella categoria dei giochi in scatola narrativi, competitivi, di avventura ed esplorazione. Questo titolo fonde insieme un’applicazione digitale e un gioco da tavolo. Il sistema di Destinies offre una completa e profonda storia incentrata sulla narrazione, offrendo un’esperienza simile a quella di un gioco di ruolo, senza la necessità di avere un game master. Ogni scenario dipinge una parte di un mondo intenso, pieno di storie oscure, epici personaggi e misteri da risolvere. Ogni giocatore veste i panni di un eroe che cerca di compiere il proprio destino.

Marvel Champions: Il Gioco di Carte – Venom

Per il più acclamato prodotto tra i giochi in scatola legati all’universo dei fumetti Marvel, Marvel Champions: Il Gioco di Carte, questo mese vediamo l’uscita del pack eroe dedicato all’iconico Venom. Flash Thompson, un veterano di guerra e un vecchio compagno di classe di Peter Parker, si fuse con il simbionte Venom durante il Progetto Rinascita 2.0, il secondo programma di supersoldati del governo statunitense. Ora Venom viaggia per la galassia e usa la sua peculiare combinazione di capacità per sgominare le forze del male ovunque si annidino. Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Venom, incluso un mazzo precostruito.

Pandemic: Zona Rossa – Europa

Questo mese di luglio 2021 vede l’uscita di un altro titolo legato al celeberrimo brand di giochi in scatola Pandemic. Si tratta di Pandemic: Zona Rossa – Europa. Le malattie minacciano l’Europa e soltanto i giocatori potranno fermarle. In Pandemic: Zona Rossa – Europa, nuove mutazioni rendono la corsa contro il tempo ancora più frenetica: i patogeni contro cui combattere diventano sempre più forti e resistenti. I giocatori dovranno collaborare per prevenire i focolai, trovare le cure e vincere o perdere tutti insieme. Questo prodotto è compatibile con gli altri giochi Pandemic: zona rossa.

Bloodborne: Il Gioco da Tavolo

Bloodborne: Il Gioco da Tavolo rientra nel novero dei giochi in scatola collaborativi ed è caratterizzato da atmosfere cupe. In questo titolo ricco di sfide, da 1 a 4 Cacciatori dovranno esplorare la città di Yharnam attraverso quattro diverse campagne, facendosi strada combattendo belve, mostri e cittadini impazziti, rappresentati da miniature di ottima qualità. Durante il corso di una campagna, i Cacciatori scopriranno una storia unica e aumenteranno le proprie abilità e la propria potenza. Questo gioco è basato sul pluripremiato videogioco Bloodborne di Sony Interactive Entertainment. La data di uscita di questo gioco è prevista per il 20 luglio 2021.

Project L

Project L viene definito un titolo tra i giochi in scatola facile da imparare, difficile da padroneggiare. I giocatori iniziano la partita con una scorta di due pezzi. Useranno questi pezzi per completare i puzzle e ottenere così punti vittoria e nuovi pezzi che li aiuteranno a completare puzzle con ricompense sempre più alte. La data di uscita di questo gioco è prevista per il 20 luglio 2021.

Arkham Horror – Terza Edizione: I Segreti dell’Ordine

Per la terza edizione di Arkham Horror, uno dei più amati giochi in scatola a tema Miti di Cthulhu, questo mese di luglio 2021 vede l’uscita di una nuova, terrificante espansione: I Segreti dell’Ordine. In questa espansione, i lamenti degli spiriti tormentati dei morti accompagnano i ghoul che cacciano a notte fonda. Portali fatiscenti si spalancano tra la nostra esistenza e il terrificante Mondo di Sotto. Persino nello storico quartiere di French Hill, l’Ordine del Crepuscolo d’Argento trama per spianarsi la strada a un potere superiore. Questa espansione presenta ben quattro nuovi investigatori, nuovi scenari, nuove tessere della mappa e centinaia di nuove carte. La data di uscita di questo gioco è prevista per il 20 luglio 2021.

So Clover!

So Clover! è un gioco in scatola collaborativo di associazione di parole. I giocatori dovranno pescare carte Parola Chiave e scrivere segretamente le loro caratteristiche comuni sulla propria plancia Quadrifoglio; questi saranno gli Indizi. Dovranno poi lavorare insieme per cercare di capire le Parole Chiave di ogni giocatore. Alla fine della partita sommeranno il loro punteggio in base a quante Parole Chiave saranno riusciti a trovare e lo scriveranno nel Registro delle Leggende. A ogni partita proveranno a battere il loro punteggio più alto. La data di uscita di questo gioco è prevista per il 27 luglio 2021

Little Rocket Games

Herbaceous

Herbaceous è uno tra i più speziati giochi in scatola in circolazione. In questo elegante gioco di raccolta e invasatura di erbe aromatiche, i giocatori dovranno cercare di ottenere la migliore collezione di spezie nei propri vasi di vetro e fioriere, ma non dovranno attendere troppo a lungo o gli avversari potrebbero accaparrarsele per primi.

Ravensburger

Disney Villainous: Perfectly Wretched

Per Disney Villainous, uno tra i più amati giochi in scatola dedicati al mondo Disney, questo luglio 2021 Ravensburger lancia sul mercato la terza espansione Disney Villainous: Perfectly Wretched, tanto attesa dagli appassionati. Questa espansione, perfettamente giocabile anche da sola, i giocatori potranno scegliere tra i tre famosi Cattivi Crudelia De Mon, Madre Gothel e Gambadilegno e immedesimati nel loro personaggio. Per vincere, devranno esplorare le abilità uniche del proprio personaggio e scoprire come raggiungere l’obiettivo personale, legato alla storia del Cattivo. Ogni Guida al Cattivo fornirà suggerimenti e strategie per raggiungere la vittoria. I tre Cattivi presenti in questa espansione hanno ognuno dei modi diversi per raggiungere la vittoria.

Jurassic Park Danger!

Jurassic Park: Danger! fa parte dei giochi in scatola di strategia leggeri, ambientato nel caos di Isla Nublar, che porterà i giocatori in un’avventura mozzafiato. Un giocatore controllerà il T-Rex, il Dilofosauro e il Velociraptor, che si aggirano nella giungla per attaccare gli umani. Gli altri giocatori controlleranno una squadra di personaggi umani, che lavorano per riportare il parco online e fuggire all’eliporto prima che sia troppo tardi. Quando un personaggio umano viene eliminato dai dinosauri, quel giocatore umano torna immediatamente in gioco con un nuovo personaggio umano. Se i giocatori umani riescono a mettere in salvo un certo numero di personaggi, gli umani vincono. Ma se il giocatore dei dinosauri riesce ad eliminare tre personaggi umani, i dinosauri vincono.