Giochi in scatola: le uscite di maggio 2021

Torna puntualmente come ogni mese la rubrica dedicata alle novità in uscita per il mercato italiano dei giochi in scatola. Questo maggio 2021 vede arrivare sugli scaffali dei negozi una discreta quantità di nuovi titoli, con giochi in scatola per ogni gusto e ogni età. Quindi, non indugiamo oltre e andiamo a vedere cosa ci riserva questo mese di maggio 2021.

Asmodee Italia

Come ogni mese, la casa editrice Asmodee Italia si conferma come uno dei più prolifici editori del mercato italiano dei giochi in scatola, presentando in questo maggio 2021 una nutrita serie di novità.

Meadow

Previsto in uscita tra i giochi in scatola del mese scorso, Meadow è stato rinviato a questo mese di maggio 2021. Meadow è un coinvolgente gioco di raccolta set di carte in cui, per vincere, i giocatori dovranno raccogliere le carte con le specie, le scoperte e i paesaggi più preziosi, diventando così gli osservatori più esperti.

Con le loro conoscenze, i giocatori vagano intorno a un’area pittoresca, cercando ispirazione e catturando delle vedute da togliere il fiato. Possono trovare dei piccoli roditori nell’erba alta durante il loro viaggio, individuare un uccello rapace e persino vedere una vipera. La competizione continua al falò dove tutti i giocatori accorrono in fretta per completare gli obiettivi delle loro avventure. Meadow propone oltre duecento carte illustrate con delicati acquarelli dipinti a mano tutti diversi, cinque buste con mini espansioni, un indice delle carte con curiosità sui vostri avvistamenti e un’esperienza di gioco entusiasmante. L’uscita di Meadow è prevista per il giorno 14 maggio 2021.

Marvel Champions: Il Gioco di Carte

Per Marvel Champions: Il Gioco di Carte, uno tra i più apprezzati tra i giochi in scatola dedicati ai supereroi della Casa delle Idee, questo mese di maggio 2021 Asmodee Italia propone ben due pack eroe, entrambi dedicati ai personaggi de I Guardiani della Galassia.

Star Lord

Peter Quill, noto in certi ambienti come Star-Lord, è il leader dei Guardiani della Galassia ed è una testa calda proveniente dal pianeta Terra. Porta in campo un tocco di sarcasmo e di umorismo narcisistico che mantiene unita la sua scalcinata squadra di eroi, per proteggere la galassia dalle minacce grandi e piccole. Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Star-Lord, incluso un mazzo precostruito. Marvel Champions: Il Gioco di Carte – Star Lord sarà disponibile a partire dal giorno 14 maggio 2021.

Gamora

Addestrata e tormentata fin dai primi anni di età da Thanos, il titano folle, Gamora è la donna più letale della galassia: sa destreggiarsi con ogni oggetto che impugna, trasformandolo in un’arma in grado di eliminare i suoi nemici con grazia mortale. Ora viaggia assieme ai Guardiani della Galassia, determinata a porre fine alle stesse sofferenze che in passato ha dovuto sopportare. Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Gamora, incluso un mazzo precostruito. Marvel Champions: Il Gioco di Carte – Gamora sarà disponibile a partire dal giorno 28 maggio 2021.

Acchiappasogni

Acchiappasogni ricade nel novero dei giochi in scatola rivolti ai giocatori di più giovane età, per bambini dai 4 anni in su. Non c’è niente di peggio di un incubo per rovinare una buona notte di sonno. In Acchiappasogni, i piccoli giocatori dovranno usare le proprie capacità di osservazione per scegliere il miglior peluche per coprire completamente la forma dall’incubo. Ma dovranno osservare attentamente, perché più piccolo è il loro peluche, più farà guadagnare gettoni Sogno per riempire la propria nuvola. Chi riempirà la propria nuvola per primo, sarà il vincitore. Nella confezione del gioco è inclusa una variante cooperativa per bambini dai 3 anni in su.

Decipher

In Decipher i giocatori dovranno costruire e scoprire parole segrete. Come in tutti i giochi in scatola della linea Letter Piece Games, sarà possibile costruire qualsiasi lettera dell’alfabeto con solo 4 parti di lettera! L’enigmista creerà una parola segreta, raccogliendo le parti di lettera che la compongono, quindi i decifratori raccoglieranno indizi, chiedendo dove posizionare le parti di lettera. Se il luogo è corretto, la collocheranno nella zona lettera. Se il luogo è sbagliato, copriranno la casella colorata corrispondente. I primi a indovinare la parola otterranno punti bonus.

Cranio Creations

Aquatica

In questo mese di maggio 2021, la casa editrice di giochi in scatola Cranio Creations propone un titolo tutto legato all’ambientazione marina: Aquatica. In questo gioco in scatola, gli otto Re dei Mari guidano i loro regni nelle più profonde acque oceaniche, disposti a tutto pur di dare nuovo lustro ai propri imperi. Per riuscire nell’intento i giocatori dovranno collaborare con misteriose creature sottomarine. L’uscita di Acquatica è prevista per il giorno 13 maggio 2021.

Maharaja

Maggio 2021 vede il ritorno, in una nuova e sfavillante edizione, di uno dei giochi in scatola che è entrato nel cuore di molti appassionati: Maharaja. In questo gioco da tavolo, i giocatori indosseranno gli abiti dei sacerdoti di quattro grandi divinità indiane e viaggeranno attraverso il regno per costruire altari e statue a loro dedicate. Dovranno pianificate segretamente la propria strategia e cercare di superare i loro avversari con l’aiuto di vari personaggi e delle loro abilità. L’uscita di Maharaja è prevista per il giorno 13 maggio 2021.

dV Giochi

Furnace

Furnace è un gioco di aste e gestione risorse ambientato nel XIX secolo, durante la Rivoluzione

industriale. In questo titolo, i giocatori vestiranno i panni di magnati del XIX secolo, intenti a costruire un impero industriale e ad accrescere le proprie finanze. Per incrementare i guadagni, i giocatori dovranno ottimizzare l’acquisizione di nuovi stabilimenti, così come l’estrazione e la lavorazione delle preziose risorse minerarie. Inoltre, cosa che sta prendendo piede nel settore dei giochi in scatola, oltre al gioco sarà disponibile anche il playmat ufficiale di Furnace, un accessorio premium di grande formato e facilmente riponibile all’interno della scatola del gioco.

GateOnGames

Lost Explorers

In Lost Explorers i giocatori avranno l’occasione di vestire i panni di un gruppo di coraggiosi avventurieri in cerca della scoperta del secolo. Un nuovo mondo è stato scoperto grazie alla traduzione di alcuni antichi manoscritti e gli archeologi di tutto il mondo si interrogano su dove possa essere dislocato, viaggiando per il mondo alla ricerca di una serie di indizi che possano rivelarne l’ubicazione. Dopo aver arruolato la propria equipe di esploratori, i giocatori partiranno alla volta di una serie di luoghi suggestivi disseminati per tutto il globo, per portare a termine le missioni che li aiuteranno a raccogliere vari indizi. Dopo essere riusciti a raccogliere anche il quarto indizio i giocatori potranno utilizzare il proprio smartphone per rivelare il mistero del secolo. Ogni combinazione di indizi raccolta corrisponde a un QR code diverso, lasciando così al vincitore la sensazione di scoprire una meta sempre nuova per il suo viaggio.

Ghenos Games

Red Rising

Red Rising è annoverabile tra i giochi in scatola che fanno del deck building una delle meccaniche portanti. Questo titolo è ambientato nel futuristico mondo di Red Rising, tratto dalla saga letteraria di Pierce Brown, che narra di una società umana distopica che ha colonizzato il Sistema Solare e si è suddivisa in quattordici caste. I giocatori rappresenteranno una Casa che tenta la scalata al potere, mettendo assieme un variegato assortimento di seguaci.

Atlantis Rising

Atlantis Rising è un gioco da tavolo cooperativo, in cui i giocatori interpreteranno i leader di Atlantide alla vigilia della sua distruzione. Il loro arduo compito sarà raccogliere risorse ed energia mistica o utilizzare l’avanzata tecnologia di Atlantide e i misteriosi antichi manufatti. Usando queste risorse e azioni, i giocatori dovranno collaborare per costruire un Portale Cosmico in grado di mettere in salvo la popolazione rimasta sull’isola, prima che la civiltà si perda per sempre nel mare.

Giochix.it

Frutticola

In Frutticola i giocatori dirigeranno delle piccole aziende familiari specializzate nella coltivazione e vendita di frutti e marmellate, cercando di diventare i più ricchi della città entro la fine dell’anno. Con solamente pochi Lavoratori e Contadini, dovranno scegliere quando mandarli nei campi o a comprare pesticidi, fertilizzanti e altri oggetti, e quando produrre marmellate o venderle al mercato.

MS Edizioni

Mythos – Nuova edizione

In questo mese di maggio 2021 torna nei negozi, con la sua nuova edizione, Mythos, uno dei giochi in scatola a tema Miti di Cthulhu più apprezzati dai fan di H.P. Lovecraft. Mythos è un gioco da tavolo investigativo e cooperativo con atmosfere horror, ambientato nella Arkham di H. P. Lovecraft. Giocabile sia in gruppo fino a otto giocatori sia in solitario, è una sorta di ibrido tra un classico gioco da tavolo cooperativo e un librogame e catapulterà i giocatori nella Arkham dei ruggenti anni ’20, ad indagare su alcuni delitti o strani accadimenti che si riveleranno essere connessi alle macchinazioni dei Miti di Cthulhu. Questa nuova edizione presenta anche un nono caso, che era uscito a suo tempo come espansione.

Pendragon Game Studio

Rocketmen

Rocketmen è un titolo che rientra nella categoria dei giochi in scatola di deck-building, a cui aggiunge una meccanica innovativa, con la quale i giocatori dovranno rimuovere temporaneamente parte delle risorse dal proprio mazzo di carte per poter preparare le missioni sulla Rampa di Lancio. Rocketmen farà provare ai giocatori la sensazione di essere in prima fila ad assistere ad un formidabile spettacolo tecnologico di esplorazione spaziale.