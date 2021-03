Giochi in scatola: le uscite di marzo 2021

Torna puntualmente come ogni mese la rubrica dedicata alle novità in uscita per il mercato italiano dei giochi in scatola. Questo marzo 2021 vede arrivare sugli scaffali dei negozi una valanga di nuovi titoli, con giochi in scatola per ogni gusto e ogni età. Quindi, non indugiamo oltre e andiamo a vedere cosa ci riserva questo mese di marzo 2021.

Asmodee Italia

Come ogni mese, la casa editrice Asmodee Italia si conferma come uno dei più prolifici editori del mercato italiano dei giochi in scatola, presentando in questo marzo 2021 una nutrita serie di novità.

Fiabe Di Stoffa: Oh Fratellino!

Fiabe di Stoffa: Oh, Fratellino! è un’espansione per uno tra i più amati giochi in scatola della serie Adventure Book, Fiabe di Stoffa. Questa nuova avventura ha luogo alcuni anni dopo la storia originale: la bambina protagonista di Fiabe di Stoffa ora ha un fratello più piccolo con un suo stoffino personale, Pokey l’unicorno, che viene presto raggiunto dal muscoloso Manny, una action figure molto caparbia. Questi due nuovi amici daranno un contributo prezioso ai nostri coraggiosi stoffini che saranno trascinati ancora una volta nel temibile Cadigiù! Lumpy, Piggle, e vecchi e nuovi amici, affronteranno insieme un inedito arco narrativo che li porterà a scontrarsi con nuovi nemici e li catapulterà in incredibili paesaggi che aspettano solo di essere scoperti. Ritornano tutti gli elementi dell’amato gioco Adventure Book, con nuovi capitoli e miniature, e ancora più storie da giocare insieme a tutta la famiglia.

Exploding Kittens – Party Pack

In questo mese di marzo 2021, Asmodee Italia presenta uno spin-off di uno dei più divertenti giochi in scatola usciti negli anni sul mercato: Explodin Kittens. Exploding Kittens – Party Pack, questo il titolo del gioco in questione, è una versione altamente strategica e potentemente felina della roulette russa. I giocatori pescano carte fino a quando qualcuno non pesca una carta Exploding Kitten: a questo punto, quel giocatore esplode, è eliminato, è fuori dal gioco. A meno che quel giocatore non abbia una carta Disinnesgatto nella propria mano, che possa utilizzare per disinnescare la carta Exploding Kitten, cosa cher riuscirebbero a fare anche i puntatori laser, i grattini alla pancia o i sandwich di erba gatta. Tutte le rimanenti carte nel mazzo vengono usate per spostare, attenuare o evitare le carte Exploding Kitten. Questa scatola, che miagola e suona quando viene aperta, contiene nuove carte che permetteranno di giocare fino a un massimo di 10 giocatori, e fantastici sottobicchieri a tema.

Fairy Tale Inn

Tra i giochi in scatola in uscita in questo marzo 2021, spicca sicuramente Fairy Tale Inn, per la simpatica ambientazione. La Fiera delle Fiabe è arrivata in città e i personaggi delle favole si stanno radunando tra le mura cittadine, per godersela fino in fondo. In mezzo a tutti quei festeggiamenti, avranno bisogno di trovare un posto per dormire prima che scocchi la mezzanotte. Due ingegnosi locandieri hanno deciso di sfidarsi per scoprire chi riuscirà a guadagnare più monete d’oro da questi stravaganti ospiti. Sceglieranno tra diversi personaggi delle fiabe nella Lista degli Ospiti e li faranno cadere in una delle colonne della Locanda. Ogni personaggio ha un’abilità speciale, così come alcune Stanze Speciali della locanda, e faranno guadagnare Monete d’Oro in modi diversi. Quando tre colonne della Locanda sono piene si contano i punti e il giocatore con più Monete d’Oro sarà il vincitore.

Everdell, le espansioni

Tra i giochi in scatola usciti nell’ultimo anno, Everdell è sicuramente uno di quelli che ha favorevolmente colpito la nostra redazione. In questo mese di marzo 2021, Asmodee Italia lancia sul mercato ben tre succulente espansioni. Vediamole insieme.

Bellfaire aggiunge al gioco base componenti e regole per 5-6 giocatori, oltre a un sacco di divertimento in più per tutti i giocatori. Poteri giocatore e tabelloni risorsa, un nuovo evento base e un nuovo set di eventi speciali, premi per la migliore città in sette diverse aree di eccellenza e scambio merci al mercato saranno le piacevoli novità introdotte.

Pearlbrook Collector’s Edition introduce un nuovo tabellone laterale, il tabellone Fiume, dove i giocatori potranno inviare i propri ambasciatori rana per raccogliere delle nuove risorse: le perle. Incontreranno anche dei nuovi animali acquatici e costruzioni. Se verranno raccolte abbastanza perle, si potranno costruire favolose meraviglie e ornamenti, per rendere la propria città il gioiello di Everdell.

Con Spirecrest Collector’s Edition, i giocatori si spingeranno molto oltre i confortevoli confini della valle di Everdell, dentro misteriose e sconosciute terre dove l’avventura non aspetta altro che essere scoperta. Questa espansione introduce le carte Clima, che impongono dei limiti impegnativi da superare, le carte Scoperta, che permettono ai giocatori di incontrare nuovi intrepidi animali e nuovi luoghi nel loro viaggio, fornendo nuove strategie uniche e abilità. Un’altra novità è rappresentata dai Grandi Animali, lavoratori unici nel loro genere, con interessanti e utili abilità, che possono servire anche da fedeli destrieri.

Black Orchestra, le espansioni

Black Orchestra è sicuramente uno dei giochi in scatola che negli ultimi anni è riuscito a far parlare molto di sé, per la tipologia di gioco e per le tematiche trattate. In questo mese di marzo 2021, Asmodee Italia lancia sul mercato ben due espansioni per questo gioco da tavolo. Vediamole insieme.

Il Pack Cospiratori 1 include quattro nuovi cospiratori (Hans Gisevius – Diplomatico e Agente della Abwehr; Fabian von Schlabrendorff – Assistente del Col. Tresckow; Hjalmar Schacht – Presidente della Reichsbank; Sophie Scholl – Studentessa Attivista) e un Registro dei Trofei, con il quale si potrà tenere tratta delle performance delle proprie partite.

Il Pack Cospiratori 2 include anch’esso quattro nuovi cospiratori (Hans von Dohnanyi – Avvocato e Agente della Abwehr; Rudolf Christoph von Gersdorff – Ufficiale di Collegamento; Wessel Freytag von Loringhoven – Colonnello dell’Alto Comando; Wolf-Heinrich Graf von Helldorff – Capo della Polizia di Berlino) e un Registro dei Trofei, con il quale si potrà tenere tratta delle performance delle proprie partite.

Arkham Horror: Il Gioco Di Carte – Il Covo Di Dagon

Per Arkham Horror: Il Gioco Di Carte, uno tra i più amati giochi di carte nel novero dei giochi in scatola, in questo marzo 2021, Asmodee Italia presenta Il Covo di Dagon, lo scenario VII (carte 261–300) della campagna La Cospirazione di Innsmouth. Questo pack contiene sessanta carte, comprese nuove carte giocatore ideate per espandere i mazzi esistenti, e un nuovo scenario che può essere giocato in modalità autoconclusiva o come parte della campagna La Cospirazione di Innsmouth.

Mice And Mystics – Il Cuore Di Glorm

Il Cuore Di Glorm è un’espansione per Mice and Mystics, uno dei più apprezzati giochi in scatola cooperativi a tema fiabesco. Il libro delle fiabe Il Cuore di Glorm prosegue gli eventi de Il Dolore e il Ricordo, mettendo i giocatori nei panni di Collin, Maginos, Tilda, Nez, Filch, Lily e Neré, una nuova eroina selvaggia che mette a disposizione la sua conoscenza di potenti magie e segreti alchemici. Questa espansione include inoltre nuovi segnalini, carte e miniature, così come una nuova serie di capitoli in grado di mettere a dura prova qualsiasi compagnia di avventurieri.

Keyforge: Ondata Oscura

Nel primo e solo Unique Deck Game al mondo non esistono due mazzi uguali. Due giocatori competono per forgiare le chiavi che apriranno le misteriose Cripte del Crogiolo. Ogni mazzo è dotato di una straordinaria gamma di creature, artefatti e capacità, ed è unico nel suo genere: nessuna battaglia sarà uguale a un’altra, così come nessun mazzo è uguale a un altro. Con Ondata Oscura, una nuova Casa scende in campo: gli Insondabili. Inoltre, i gemelli malvagi si sono infiltrati nel Crogiolo: i mazzi gemello malvagio cambiano le creature più amate attraverso delle svolte nefaste.

X-Men: Mutant Insurrection

Questo marzo 2021 vede l’arrivo di un nuovo titolo tra i tanti giochi in scatola a tema supereroi Marvel: X-Men: Mutant Insurrection. Con questo titolo, fino a sei giocatori dovranno proteggere il mondo, interpretando personaggi celebri come Gambit, Rogue, Storm, Ciclope, Wolverine e altri ancora. I giocatori potranno scegliere tra 8 trame diverse e decollare sul Blackbird alla volta di missioni sparse in tutto il mondo, per farsi strada fino allo scontro finale. Che scelgano di infiltrarsi nell’esclusiva società segreta nota come Club Infernale, di indagare sui misteriosi fenomeni dell’isola di Krakoa o di affrontare Magneto e la Confraternita dei Mutanti, X-Men: Mutant Insurrection porta alcune delle più grandi storie a fumetti direttamente sui tavoli di gioco.

MARVEL CHAMPIONS: IL GIOCO DI CARTE, espansioni

Marvel Champions: Il Gioco Di Carte in questo ultimo anno e mezzo ha saputo ritagliarsi la sua larga fetta di appassionati, tra amanti dei personaggi Marvel e quelli dei giochi in scatola. In questo marzo 2021, Asmodee Italia presenta ben quattro espansioni, vediamole insieme.

Ant-Man: dopo aver voltato le spalle al suo passato da criminale, l’ex-truffatore Scott Lang ha deciso di seguire le orme del suo predecessore. Usando equipaggiamento sofisticato e le miracolose particelle Pym per ridursi alle dimensioni di un insetto o crescere fino a diventare un colosso, Ant-Man lotta contro le ingiustizie per fare del mondo un posto migliore per sua figlia Cassie. Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Ant-Man, incluso un mazzo precostruito.

Wasp: Nadia, la figlia di Hank Pym, fu rapita e cresciuta nella Camera Rossa. Grazie a una procedura di ingegneria inversa applicata alle Particelle Pym di suo padre è fuggita, ha raggiunto l’America e ha iniziato una nuova vita come la nuovissima Wasp! Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Wasp, incluso un mazzo precostruito.

Scarlet Witch: sottoposti a esperimenti genetici quando erano ancora bambini, Pietro Maximoff e sua sorella gemella Wanda svilupparono dei poteri incredibili. Ora Wanda, una delle più potenti incantatrici in assoluto, lancia i suoi incantesimi per aiutare i più deboli e va alla ricerca delle radici della stregoneria ovunque esse attecchiscano. Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Scarlet, incluso un mazzo precostruito.

Quicksilver: Sottoposti a esperimenti genetici quando erano ancora bambini, Pietro Maximoff e sua sorella gemella Wanda svilupparono dei poteri incredibili. Ora Pietro, dotato della capacità di correre a una velocità superiore a quella del suono, corre senza mai fermarsi, sia che si tratti di scoprire la verità sul suo passato, che di tracciare una strada verso il futuro. Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Quicksilver, incluso un mazzo precostruito.

dV Giochi

Choco Challenge

Tra i giochi in scatola a tema cucina, in questo marzo 2021 dV Giochi lancia sul mercato Choco Challenge, titolo vincitore del premio Gioco Inedito 2020.

In questo titolo, i giocatori interpretano mastri cioccolatieri in competizione per l’ambito premio della Corona Fondente. Per vincere servono strategia, fortuna e sapersi prendere dei rischi. Al proprio turno ogni giocatore estrae carte dal suo mazzo personale, e deve decidere quanto “rischiare”: alla prima coppia di carte uguali dovrà fermarsi e perdere il turno. Le carte costituiscono il potere d’acquisto del giocatore e servono per acquistare ingredienti al mercato, e persino squisiti dessert. Turno dopo turno il mazzo personale si arricchirà di carte con le più svariate e appetitose combinazioni di ingredienti. A fine di partita le corone rappresentate sulle carte del proprio mazzo costituiranno il punteggio finale: chi ne ha di più vince la partita.

Gate On Games

Romeo e Giulietta

Romeo e Giulietta è annoverabile tra i giochi in scatola di tipo cooperativo per due giocatori e permetterà di rivivere le coinvolgenti vicende veronesi del focoso Romeo e della dolce Giulietta, i celebri personaggi del dramma shakespeariano. L’obiettivo è quello di riuscire a far sbocciare l’amore con il partner, fronteggiando l’odio che dilaga per le strade di Verona a causa dell’accesa disputa tra Montecchi e Capuleti.

Ghenos Games

In questo mese di marzo 2021, la casa editrice Ghenos Games propone sul mercato italiano due nuovi giochi in scatola.

Coatl

La nomina del nuovo sacerdote azteco è imminente. Per dimostrare di esserne degni, i contendenti si sfidano in un prestigioso torneo per fare colpo sugli dèi. I giocatori dovranno scolpire le sculture più complesse ed eleganti di Cóatl, il dio serpente piumato, per aggiudicarti la vittoria e ottenere l’ambito titolo di Gran Sacerdote Azteco.

300 – Terra e Acqua

All’inizio del V secolo a.C., l’Impero Persiano decise di invadere la Grecia per mare e per terra. I Greci furono in grado di resistere ai nemici nel corso di epiche battaglie. I giocatori dovranno prendere il comando dei Greci, capitanati dalle potenti poleis di Atene e Sparta, oppure vestire i panni del Re dei Re e guidare i Persiani per il controllo del Mediterraneo Orientale. Nel corso di cinque spedizioni, ciascun giocatore lotterà per ottenere il controllo del maggior numero di città rispetto al proprio nemico. Ogni decisione è cruciale: dalla scelta della carta da giocare, alla mossa da fare con le proprie truppe sulla mappa.

Giochi Uniti

GOBLIN HORDE – Il Gioco Da Tavolo

Goblin Horde – il gioco da tavolo pone i giocatori a capo di una sgangherata orda di Goblin. L’obiettivo dei giocatori, come capotribù, sarà quello di raccogliere il maggior numero di tesori. Per farlo si dovranno servire dei propri sottoposti di discutibile intelligenza. Dovranno quindi scegliere la propria squadra di Goblin, ognuno con le sue caratteristiche e abilità, pescare l’avventura e prepararsi a varie sfide di destrezza! Il giocatore che sarà il più preciso o creativo si porterà a casa l’ambito tesoro. Ma attenzione! I Goblin sono molto litigiosi e la zuffa è sempre dietro l’angolo.

Mancalamaro

La casa editrice Mancalamaro per questo mese di marzo 2021 presenta sul mercato dei giochi in scatola ben cinque novità, tutte molto interessanti.

Unmatched: Volume 1

Unmatched Vol. 1 introduce il sistema Unmatched nel mondo dei giochi in scatola, proponendo duelli campione contro campione, tattici, veloci, feroci e asimmetrici. I giocatori potranno scegliere il proprio eroe, determinate un campo di battaglia, quindi usate il proprio mazzo e le proprie abilità speciali per vincere. Unmatched è un gioco che permette di far combattere l’uno contro l’altro personaggi iconici, ognuno con il proprio stile di combattimento con i suoi punti di forza e di debolezza. In questa prima scatola di Unmatched sarà possibile trovare Re Artù, Alice nel Paese delle Meraviglie, Medusa e Sinbad. Ogni personaggio è accompagnato da segnalini Alleati e soprattutto da un proprio mazzo di carte, in grado di creare combo letali.

Unmatched: Robin Hood vs Bigfoot

Unmatched: Robin Hood vs Bigfoot è un prodotto a sé che si rifà al sistema Unmatched e consente di giocare con due iconici personaggi. Robin Hood è accompagnato dai suoi fuorilegge ed eccelle sugli attacchi a distanza. Bigfoot e il suo amico il Lepronte si muovono di soppiatto attraverso la foresta per condurre attacchi veloci, prima di scomparire come fossero una visione.

Schotten Totten 2

Schotten Totten 2 è il sequel esplosivo di uno dei migliori giochi in scatola di carte al mondo. In Scozia la guerra tra clan è più forte che mai. I giocatori dovranno difendere le mura del proprio castello e impedire all’avversario di trovare una breccia.

Detective Charlie

Detective Charlie ha bisogno dell’aiuto dei giocatori, accadono cose strane in città e i misteri devono essere svelati. Uno dei pochi giochi in scatola collaborativi pensati anche per i piccoli, in questo titolo i giocatori dovranno andare a conoscere gli abitanti della città: tutti conoscono un dettaglio che potrà aiutarli a risolvere il caso…. Collaborare ed esaminare gli indizi saranno la chiave, ma Charlie dovrà tornare alla stazione di polizia alle 5 in punto: non perde mai l’ora del tè… Un originale gioco di investigazione pieno di umorismo, per piccoli detective.

Downforce: Wild Ride

Downforce: Wild Ride, la nuova espansione per Downforce, consiste in due nuovi tracciati su plancia fonte/retro, insieme a rampe 3D e animali selvatici:

Aloha Sands: pronti a saltare enormi specchi d’acqua? Le auto possono utilizzare le rampe solo se si muovono abbastanza velocemente! Utilizzando le rampe è possibile superare le altre auto e muoversi in modo più efficiente, oltre che più veloce!

pronti a saltare enormi specchi d’acqua? Le auto possono utilizzare le rampe solo se si muovono abbastanza velocemente! Utilizzando le rampe è possibile superare le altre auto e muoversi in modo più efficiente, oltre che più veloce! Savanna Stretch: animali selvatici attraversano la pista, bloccando la strada. Si muovono in avanti subito dopo che una macchina li sorpassa, rendendo la corsa molto più difficile per l’auto di testa e il soprasso per le auto in coda.

Questi nuovi tracciati aggiungono più di strategia al gioco, offrendo ai veterani di Downforce una nuova esperienza di gioco.