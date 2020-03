Giochi in scatola: le uscite di Marzo 2020

Rieccoci puntuali con la nostra rubrica mensile sui nuovi giochi da tavolo in uscita. Anche se alcuni titoli subiranno dei ritardi a causa dell’allarme Coronavirus, anche Marzo 2020 si prospetta un mese ricco di interessanti novità! Scopritele subito insieme a noi, eccovi le uscite (previste) di giochi in scatola per marzo 2020

ASMODEE

Arkham Horror – Il gioco di carte: La dimora degli dei

Quarto scenario della Campagna La dimora dei sogni, questo mazzo contiene 60 carte, incluse nuove carte giocatore ideate per espandere i mazzi esistenti e un nuovo scenario che può essere giocato in modalità autoconclusiva o come parte della campagna I Divoratori di Sogni.

Fallout Shelter

Titolo per 2-4 giocatori ispirato all’universo di Fallout, noto gioco per dispositivi mobili. In questo gioco ambientato nel sottosuolo, i giocatori si sfidano per diventare il nuovo sovrintendente e mantenere elevata la felicità dei cittadini attraverso una meccanica di piazzamento lavoratori.

Marvel Ch ampions: Thor

Pacchetto espansione eroe contenente tutto il necessario per giocare nei panni di Thor, il figlio di Odino, campione dei Nove Regni e dio del tuono asgardiano, armato del suo martello incantato Mjolnir! È incluso un mazzo precostruito.

DV GIOCHI

Elastium

Titolo astratto per 2-4 giocatori destinato a far parlare di sé per la particolarità della meccanica in cui si esplorano territori e si ottengono risorse posizionando gli elastici del proprio colore su una peculiare plancia di gioco 3D. Un gioco di durata contenuta, ma profondamente tattico e rigiocabilissimo che offre otto diversi scenari.

Roam

Benvenuti in Arzium, terra di antiche civiltà, bizzarre creature, meraviglie inspiegabili e personaggi che sembrano prendere vita. Una grande malattia del sonno si è diffusa in tutto il paese, portando ogni genere di creatura a percorrere centinaia di miglia in una marcia stordita e incoerente. Il compito dei giocatori è cercarle e svegliarle dal sonnambulismo, reclutandole perché li aiutino a trovare il maggior numero di anime perdute! Il gioco include più di cinquanta carte avventuriero uniche che presentano personaggi di Near and Far, Above and Below e Islebound, con i quali condivide l’ambientazione. Fuga dal Manicomio Un nuovo titolo in stile escape room che offre dieci interessantissime sfide ambientate nello spaventoso manicomio di North Oaks. I giocatori, da 1 a 6, collaborano per riuscire a fuggire. Per farlo dovranno risolvere sfide ed enigmi e affrontare le inquietanti verità celate nel loro passato.

…perchè non dare subito una pimpata al gioco con queste plance gemmate esclusive ?!? anch’esse disponibili al preorder a questo link su dungeondice.it

Undo – Il tesoro Maya

La serie UNDO combina il tema del viaggio nel tempo con storie emotive e straordinarie che i giocatori devono assemblare pezzo per pezzo. Ogni salto nel tempo offre loro un’altra scelta per cambiare il passato e non sempre si tratta di una una svolta in meglio! Ci troviamo nella giungla dello Yucatán. Una donna si paracaduta da un aereo appena esploso a mezz’aria, ma qualcosa non va per il verso giusto… Riuscirete a fare le scelte giuste per cambiare il destino?

Undo – Studi proibiti

Un’altra avventura della serie ambientata nel mondo horror creato da H.P. Lovecraft. Anche questa volta i Tessitori del destino dovranno ingegnarsi ricostruire e cambiare gli eventi per salvare la vita di un uomo ritrovato in un cimitero del Massachussets.

The Mind Extreme

The Mind Extreme offre una sfida più complessa rispetto al suo predecessore, poiché ora anziché un mazzo di carte numerate da 1 a100, sono presenti due mazzi ciascuno numerato da 1 a 50. Pertanto vi saranno due pile di scarti in gioco, con le carte di un mazzo che devono essere giocate in ordine crescente e le carte dell’altro giocate in ordine decrescente. Inoltre, alcuni livelli devono essere giocati alla cieca, ovvero con le carte scartate coperte in modo che nessuno possa vedere ciò si è giocato. Per campioni di The mind!

FEVER GAMES

Koda ch i

Il bellissimo Ninjato, gioco del 2011 non localizzato in Italia, arriva nel nostro paese in versione card game. Nel Giappone del XII secolo, un gruppo di ninja ha rinfoderato le spade dopo la guerra di Gempei, ma la pace è ancora ben lungi dal verificarsi. Le famiglie dominanti sono in lotta per stabilire chi avrà il maggior onore e i giocatori saranno potenti guerrieri al loro servizio, alternando furtività e forza, astuzia e intrighi per rubare tesori dalle famiglie avversarie. Per farlo dovrete affrontare le guardie, scegliendo se combattere con l’astuzia o la forza. I tesori così acquisiti possono essere utilizzati in vari modo per rafforzare le proprie abilità ed essere dichiarato il miglior combattente.

MS EDIZIONI

Claim

Gioco di carte per due giocatori che si sfidano per la successione al trono in un regno il cui re è morto senza lasciare eredi. Avrete ciò che serve per garantirvi l’appoggio delle cinque fazioni che eleggeranno il nuovo sovrano? Il gameplay è veloce e si divide in due fasi: nella prima ogni giocatore riceve una mano di carte che usa per reclutare seguaci. Nella seconda si utilizzano tali seguaci per conquistarsi i favori delle cinque fazioni. Ogni fazione ha un potere speciale e i poteri possono essere diversi in ogni fase! Alla fine del gioco, il giocatore che ha la maggior parte dei seguaci di una fazione vince il voto di quella fazione e chi ottiene il voto di almeno tre fazioni vince la partita!

PENDRAGON

Astoria – La ferrovia degli animali

Gioco per famiglie in cui 2-5 giocatori vestono i panni di magnati delle ferrovie e si impegnano nella produzione di risorse che verranno utilizzate per costruire città o vendute per generare il massimo profitto. Disporre di denaro è fondamentale per aggiudicarsi le aste delle società ferroviarie o per comprare edifici conferiscono bonus o potenziamenti. La simpatica ambientazione nel mondo degli animali lo rende allettante anche per i bambini più grandicelli.

UPLAY

Cleopatra e la società degli architetti

Gioco per famiglie divertente e coinvolgente che include un palazzo tridimensionale che i giocatori competono per costruire. 3-5 giocatori si sfideranno per diventare il più ricco degli architetti di Cleopatra costruendo le parti più magnifiche e preziose del suo palazzo, ma attenzione: personaggi loschi cercheranno di fuorviarvi persuadendovi a utilizzare materiali di dubbia origine per completare il lavoro più velocemente. Queste pratiche corrotte potrebbero consentire a un architetto di mantenersi un passo avanti agli altri, ma hanno un prezzo elevato: amuleti maledetti in onore di Sobek, il dio coccodrillo. A fine partita, quando Cleopatra entrerà nel suo nuovo palazzo, l’architetto più corrotto verrà sequestrato e offerto in sacrificio al suo sacro coccodrillo, mentre il più ricco tra quelli rimasti verrà dichiarato vincitore.

TREMME

DIG YOUR WAY OUT

Titolo di David Simide in cui 2-6 giocatori interpretano il ​​ruolo di detenuti che cercano di fuggire dalla prigione, nel tentativo di essere il primo a scavare un tunnel per uscire. Dovrete creare strumenti con materiali di recupero, acquistarli a suon di sigarette o estorcerli agli altri giocatori: il fine giustifica i mezzi! Il gioco è arricchito dalle caratteristiche illustrazioni di Mihajlo Dimitrievski, illustratore di Raiders of the North Sea e della Trilogia del Regno Occidentale.

Articolo scritto a quattro mani da Elisa Seri e Barbara Parutto.