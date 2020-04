Tutti in casa? Giochi per bambini e idee per la famiglia

Giochi per bambini e fai da te. Siete in cerca di attività creative per intrattenere voi stessi e i più piccoli? In rete è possibile trovare innumerevoli suggerimenti per lavoretti creativi fai-da-te (ne trovate anche di più in inglese cercando DIY – Do it Yourself), e altrettante ricette per composti come gli slime fatti in casa. Se siete alla ricerca di suggerimenti diversi e originali, questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto qualche spunto e idee su attività creative insolite, adatte anche agli adulti ma che possono essere svolte insieme ai bambini.

Costruzioni con il Cartone

Il cartone è un materiale estremamente versatile che si presta a differenti utilizzi per via delle sue caratteristiche. Si tratta di un supporto economico e di facile lavorazione le cui applicazioni variano dalla cartotecnica al modellismo fino alla realizzazione di prototipi.

Utilizzato come gioco o lavoro creativo nelle mani dei più piccoli questo materiale può dare vita a ogni sorta di progetto e passatempo, dalla creazione di fortini, case di bambole, accessori, componenti per costumi, cosplay e molto altro ancora: il limite è rappresentato soltanto dalla fantasia, la creatività e la manualità di ognuno.

Per dare vita alle vostre creazioni vi servirà del cartone di diverso spessore, che potrete recuperare da diversi imballi che è possibile avere in casa, come ad esempio le scatole di cartone, oppure quelle dei cereali più leggere e facili da manipolare. A seconda dell’utilizzo che ne vorrete fare avrete bisogno di diversi tipi di colle, come vinilica e colla a caldo, forbici, cutter e colori.

Se in casa non avete cartone e altri strumenti Amazon arriverà in vostro soccorso. A questo link potete trovare cartoncino in formato A4 con spessore di 0,3 cm (link Amazon), e fogli di cartone ondulato 30,5 x 30,5 cm (link Amazon). Vi consigliamo anche di recuperare, qualora non ne aveste una, una pistola per colla a caldo (link Amazon).

Se però i vostri bambini non sono tipi da fai da te, possiamo consigliarvi queste due alternative per giocare con il cartone:

Una casetta (Link Amazon), o un castello (Link Amazon), in cartone con cui i bambini potranno intrattenersi per ore grazie alla loro straordinaria immaginazione e che potrà essere colorato a loro piacimento una volta assemblata. In alternativa potrete orientarvi anche su dei set di blocchi giganti in cartone (Link Amazon) per dare vita a costruzioni fuori dal comune.

Album e figurine

Che ritraggano calciatori, animali o amati personaggi di cinema e tv, pochi oggetti sono in grado di esercitare un fascino senza tempo come un album di figurine.

In edicola è possibile trovare diverse raccolte in vendita, noi abbiamo fatto una rapida ricerca su Amazon e abbiamo trovato album e figurine dei calciatori (link Amazon), di Miracoulus (link Amazon) o l’edizione francese di Harry Potter (link Amazon). Oltre ad essere un passatempo rilassante, in grado di generare una sensazione di gratificazione istantanea ogni volta che una bustina viene aperta rivelando il suo contenuto, le collezioni di sticker possono essere utilizzate in altri modi al di fuori della semplice collezione.

I doppioni degli sticker possono essere utilizzati come materiale creativo (magari in qualche lavoretto di cartonaggio o scrapbooking utilizzando il cartone), oppure per creare collage e arricchire i disegni dei vostri bambini.

Le figurine si prestano anche ad un utilizzo didattico inaspettato, infatti i retri numerati possono essere utilizzati per ideare dei piccoli quiz matematici per i più piccoli.

Origami

Piegare la carta per dare vita a animali e altri oggetti può essere un’attività affascinante in grado di intrattenere i più piccoli e aiutarli nello sviluppo della manualità fine. Per iniziare a creare con la carta, tutto quello che vi occorrerà sarà della carta da origami.

Su Amazon abbiamo selezionato questo set carta da origami con 60 fogli in 3 formati diversi (link Amazon), un set di carta glitterata (link Amazon) e infine questo set da 1005 fogli in formato 7×7 centimetri (link Amazon).È possibile realizzare gli origami anche con carta comune, come ad esempio della normale carta usomano, tuttavia quest’ultima quando verrà piegata genererà pieghe più spesse difficili da manipolare, per questo motivo consigliamo l’utilizzo della carta speciale.

Esistono numerosissimi tutorial su internet e su youtube che vi mostreranno come ottenere passo passo i diversi soggetti, tuttavia se siete alla ricerca di un libro sull’argomento potete dare un’occhiata a Origami da creare (link Amazon), Origami facili (link Amazon) se cercate materiale introduttivo e Origami tradizionali giapponesi (link Amazon) per creazioni più complesse.

Creare giochi da tavolo

Nelle nostre pagine parliamo moltissimo di giochi da tavolo e ne recensiamo tantissimi. Se, come noi, siete appassionati dei giochi da tavolo, perché non approfittare di questo momento per ideare qualcosa di vostro, coinvolgendo in questa attività anche gli altri membri della famiglia?

Progettare un gioco da tavolo sarà un’attività che vi terrà occupati per diverso tempo e metterà alla prova la creatività e le capacità di gestire un progetto simile.

La prima cosa da fare della progettazione richiederà l’ideazione di un tema e delle meccaniche generali che saranno utilizzate nel gioco.

Una volta stabiliti questi aspetti e stilato le regole sarà il momento di testare il vostro gioco da tavolo, creando il prototipo.

Un prototipo che si rispetti avrà bisogno di accessori e componenti, come ad esempio segnalini, le carte e tutto ciò che la vostra creatività avrà ideato. I bambini saranno ben felici di dare il proprio contributo illustrando le carte e il tabellone di gioco, mentre per i componenti potete usare quello che avete in casa, come ad esempio bottoni, tappi di bottiglia, legumi secchi, ecc.

Se preferite dare un tocco più professionale al vostro gioco potete dare un’occhiata su Amazon e acquistare dei set di meeple (link Amazon), carte da gioco vuote (link Amazon), monete di gioco (link Amazon) e dadi (link Amazon).

Se questo progetto vi ha ispirato e volete approfondire ulteriormente l’argomento game design potete anche leggere il libro Game design. Gioco e giocare tra teoria e progetto di di M. Bertolo e I. Mariani (link Amazon).

Caccia al tesoro in casa

Se i vostri bambini amano rompicapo ed investigazione allora potete valutare la possibilità di organizzare una caccia al tesoro dentro casa. Una caccia al tesoro può essere un buon modo per reinventare il consueto ambiente domestico, sfruttando la conoscenza degli spazi quotidiani a vostro vantaggio.

Una caccia al tesoro in piena regola richiederà un premio finale, magari racchiuso in un vero scrigno pirata (link Amazon), ciò vi permetterà di mettere in palio una varietà di oggetti più o meno “preziosi”, a partire dalla replica di un vero e proprio tesoro (link Amazon) fino a premi più consistenti come, ad esempio, giocattoli o altri oggetti.

Per aiutarvi a pensare le varie prove potete consultare vari siti con enigmi e rompicapi, oppure potete acquistare su Amazon il libro Caccia al tesoro. Per tutte le occasioni (link Amazon).