Solidarietà digitale: ecco decine di mini-gdr gratis per voi

Nel mondo del gioco di ruolo non accenna a placarsi l’ondata di solidarietà e di sostegno che ha pervaso tanto il nostro Paese quanto buona parte del mondo.

Questa volta, ad unirsi allo sforzo generale di alleviare le restrizioni imposte dalla gestione del coronavirus è MicroRPG, piccola realtà specializzato nella creazione di giochi di ruolo minimalisti (non più di poche pagine, talvolta perfino una) ma pienamente giocabili e funzionali.



L’autore dietro all’azienda, Noah Patterson, ha infatti deciso di mettere a disposizione in maniera gratuita la sua intera produzione presente sulla sua pagina DrivethruRPG.

Per essere precisi l’autore ha scelto di condividere in formula “Pay What You Want” tutti i giochi di ruolo da lui prodotti: sarà l’utente finale a decidere il valore da assegnare a ciascuna opera (anche zero) prima di procedere all’acquisto finale( segnaliamo che, qualora fossimo particolarmente soddisfatti da qualcosa, sarà possibile tornare in futuro e acquistare nuovamente lo stesso prodotto inserendo un prezzo diverso).

Come visto in altri casi, anche qui l’offerta fornita è ampia e variegata. Negli oltre 40 giochi messi a disposizione si potrà passare da giochi fantasy, passando all’horror di stampo lovecraftiano, fino al dover affrontare orde di non morti in una situazione più “realistica”. Oppure potremo giocare in un favoloso ambiente western o navigare in mare aperto come pirati.

Voltando la sguardo sulle italiche sponde, semnpre in campo gioco di ruolo, segnaliamo inoltre l’iniziativa di SpaceOrange42.

L’azienda, nota per giochi come Symbaroum, l’oscuro fantasy svedese, o BeMovie, ha infatti deciso di mettere a disposizione gratuitamente quattro titoli del suo “parco giochi”. Ogni giorno verrà rivelato quale sarà il nuovo file che verrà messo a disposizione degli utenti.

Oggi, 18 marzo, ad aprire le danze sarà Interface Zero 2.0, ambientazione cyberpunk che sfrutta il sistema di regole di Savage Worlds.

Per scaricare il tutto , basterà selezionare la voce “solidarietà digitale” dal menù a tendina che troverete a questo link

Per completezza vi informiamo che oltre al suddetto file riceverete altri due prodotti che vi permetteranno di apprendere le regole base di Savage Worlds

Inoltre la casa editrice ha messo a disposizione diverso materiale (schede personaggi, mappa e un’introduzione all’ambientazione) direttamente collegato a questo distopico mondo. Potete trovare tutto questo cliccando qui.