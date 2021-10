Giochi Uniti: il programma e le novità del Lucca Comics & Games 2021

Il programma di Giochi Uniti al Lucca Comics&Games 2021 è ricco di novità ed esclusive offerte per i partecipanti. Giochi Uniti sarà presente con ben 3 stand nell’area fieristica: Outlet in zona Palazzetto dello sport Plz 601, Gioco di Ruolo alla Cavallerizza (CVL 127), Giochi da Tavolo Cavallerizza (CVL 203). Ognuno di questi stand presenterà novità e offerte, scopriamole tutte.

Le novità dei giochi da tavolo

Lo stand principale di giochi da tavolo porta grandi novità e due attese ristampe. La linea Exit, le escape room da tavolo collaborative, si arricchisce di due nuovi titoli: Il Tunnel dell’Orrore (Principiante) e Portale tra i Mondi (avanzato).

Il Tunnel dell’Orrore, un classico dei parchi divertimento, un’esperienza di risate con un piccolo retrogusto di paura. L’antro d’ingresso è un inquietante bocca spalancata, un tocco di classe che però vi lancia qualche brivido lungo la schiena.Risuona una risata maligna, volete scendere subito, ma i cancelli dietro di voi si chiudono. “Risolvete gli enigmi, o diventate parte dell’attrazione per sempre”. Riuscirete a fuggire?

Nel Portale tra i Mondi v’imbattete in una mappa che vi guida davanti a un portale magico di forma circolare. Il suo fascino magnetico vi attrae a muoverne la cornice, colma di numeri. Ciò che vi separa dalla conoscenza di mondi inesplorati è solo una sequenza numerica, saprete attivarla? Solo risolvendo il mistero del portale riuscirete a governare il corso degli eventi e non restare intrappolati in un mondo lontano.

La linea di Alta Tensione s’arricchisce di due altre grandi espansioni: Europa/Nord America e Nuove Centrali Elettriche set 2. La prima vi permetterà di utilizzare le gigantesche mappe da cui prende il nome, con oltre 7 aree di partenza da cui scegliere. La seconda introduce un nuovissimo set di centrali energetiche, tra cui le nuovissime ibride.

Oltre a queste due novità, saranno disponibili le ristampe di Kragmortha e Tainted Grail. Kragmortha è il capostipite dei party game con maledizioni, ambientato nell’inconfondibile mondo di Rigor Mortis (lo stesso di Sì Oscuro Signore). Vestirete i panni di Goblin pusillanimi per tentare di rubare tesori al proprio Oscuro Signore. L’Oscuro Signore è però tutt’altro che ignaro delle vostre intenzioni: appena verrete pizzicati sul fatto, scatenerà una terribile maledizione su di voi. Le maledizioni non colpiscono il vostro goblin, ma proprio voi nella realtà, con effetti esilaranti.

Tainted Grail è stato tra i migliori giochi del 2020. Un titolo collaborativo profondissimo, ambientato in un mondo che mischia miti arturiani e leggende celtiche con un tono oscuro. Qui la recensione di Miss Meeple. Troverete infine esposte le miniature del nostro imminente Kickstarter in italiano e inglese: Pathfinder Arena, un gioco competitivo per 2-4 giocatori che sarà live su Kickstarter a partire dalle 17 CEST del 23 novembre. Impersonerete uno degli eroi iconici di Pathfinder costretti a combattere uno contro l’altro da una magica Arena. Qui combatteranno titanici mostri e scopriranno presto di poter modificare la struttura dell’Arena per scatenare gli attacchi delle feroci creature contro i propri avversari per guadagnare punti.

Le novità dei giochi di ruolo

La linea di giochi di ruolo di Pathfinder seconda edizione e Starfinder si arricchisce di tre nuovi titoli che troverete disponibili in fiera. Sarà presente l’edizione a tiratura limitata dedicata alla fiera di Lucca Comics&Games dell’avventura completa di Agenti della Vegliarupe. Cogliete al volo l’occasione di ottenere questa edizione da collezione. Lo svolgimento del glorioso Festival Radioso é messa in pericolo da una serie di atti malvagi a opera di alcuni dei peggiori criminali di Absalom. Gli Agenti della Vegliarupe combattono senza sosta per salvaguardare le celebrazioni, ma dietro questi attacchi si cela un disegno criminale più ampio.

Arriverà anche l’attesissima Guida del Giocatore di Pathfinder 2, un manuale imprescindibile per portare la vostra esperienza di personalizzazione del vostro personaggio al livello successivo. Sono incluse 4 nuove classi, 10 nuove stirpi e oltre 40 nuovi archetipi. Anche il mondo intergalattico di Starfinder vedrà una grande uscita: il Manuale Operativo delle Astronavi. Esplora il catalogo dei maggiori armatori spaziali di Starfinder, oltre a nuove armature e grandi potenziamenti per la tua astronave. Padroneggia le regole per diventare ammiraglio di un’intera flotta ed esplora la possibilità di grandi battaglie spaziali, persino contro creature della grandezza di un’astronave!

Outlet e il calendario degli eventi

Il famoso outlet torna anche per questo grande appuntamento autunnale! Come da tradizione conterrà una lista di giochi a sorpresa a prezzi imperdibili. Un’offerta esclusiva per la fiera dove trovare ogni tipo di gioco. Cosa ci sarà quest’anno? L’outlet si troverà nella zona del Palazzetto dello Sport in un tendone separato. Saranno presenti anche alcuni tavoli demo nella zona del Real Collegio dedicati sia al gioco di ruolo.

Sarà inoltre possibile prenotarsi per delle avventure di Pathfinder seconda edizione e Starfinder masterizzate da Oltrefatum. Il calendario prevede:

Venerdì

9:30 Starfinder

11:45 Pathfinder seconda edizione

14:30 Starfinder

16:45 Pathfinder seconda edizione (2 tavoli)

Sabato