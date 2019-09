Il Giochi Uniti National torna a Bologna il 14 e 15 settembre presso Fico Eataly World

Torna a Bologna il Giochi Uniti National: un evento lungo un weekend e adatto ad ogni età, durante il quale si potranno provare giochi in scatola rivolti a grandi e piccini.

Anche nel 2019 torna il Giochi Uniti National, un evento lungo un weekend e adatto a ogni età, durante il quale si potranno provare giochi in scatola rivolti a grandi e piccini. Allo stesso tempo si tratta anche dell’evento più importante di Giochi Uniti dedicato ai tornei, come quelli di Catan, Carcassonne e Dominion.

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita!

I tornei

Il Giochi Uniti National include numerosi tornei sui giochi da tavolo che potete trovare elencati in questo programma. Per partecipare alle attività torneistiche o per qualsiasi informazione inerente a esse, si invita a scrivere una mail a comunicazione@giochiuniti.it.

In particolare, domenica 15 settembre si terrà la finale di Catan alle 17:00 presso l’Arena di Fico, un’occasione unica per scoprire le strategie dei migliori giocatori.

I giochi da provare

Tanti sono i titoli che vedranno la loro prima apparizione nel corso dell’evento e tutti saranno spiegati dai nostri dimostratori. Il nostro team vi introdurrà il gioco e preparerà il tavolo per voi, a loro le regole, a voi il divertimento!

Il nuovo Alta Tensione Recharged sarà disponibile per le demo agli appassionati del genere german, insieme all’intramontabile Kingsburg. Se invece volete mettere alla prova la vostra logica nella fuga da una “Escape Room”, la serie Exit è quello che fa per voi! Ma non è finita: per chi volesse titoli leggeri, veloci e pieni di divertimento si potranno provare Saboteur, Kill Dr Lucky e tanti altri!

Per le famiglie sarà disponibile la demo di Fantascatti nuova edizione, dove si associano immagini e colori per acchiappare il maggior numero di fantasmi, insieme ad Assalto al Castello, nel quale costruirai il tuo castello di carta con l’aiuto del nuovo Muro Maestro. Oltre a questi giochi, sarà possibile provare Passa la Bomba, Bicchieri Sprint e tanti altri!

Tutto questo mentre si svolgeranno le maggiori competizioni di Catan, Carcassonne, Dominion e perfino Dubito! Non vi preoccupate, anche i non partecipanti avranno la possibilità di provare i giochi delle competizioni all’interno delle dimostrazioni.

Gioca con l’autore

Whitehall è il gioco investigativo ambientato nella Londra vittoriana nel quale Jack lo Squartatore si muove in segreto sulla mappa cercando di sfuggire a tre abili investigatori.

Siamo felici di annunciare che sabato 14 settembre potrete sfidare a Whitehall un Jack molto particolare: sarà infatti presente Giacomo Santopietro di Sir Chester Cobblepot, una delle menti dietro l’ideazione del gioco stesso.

Bar Barians: anteprima esclusiva

Il Giochi Uniti National sarà anche l’evento in cui provare in anteprima esclusiva il gioco in uscita per Essen 2019, Bar Barians! Sarete proiettati in un bar di un mondo fantasy dove, tra una pinta e l’altra, dovrete regolare i conti con gli altri frequentatori della locanda, tutti in condizioni non proprio ottimali. Riuscirete a uscirne in piedi?

Location, orari e contatti

L’evento si terrà nello spazio tra il Teatro Arena e la Libreria Coop di Fico Eataly World dalle ore 10:00 sino alle 22:00.

Qui trovate le indicazioni su come raggiungere Fico.

Per tutti gli aggiornamenti sul Giochi Uniti National vi rimandiamo all’evento Facebook.