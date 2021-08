Giochi Uniti: tutte le novità a Play festival del gioco

Giochi Uniti attende i visitatori di Play festival del gioco con un carico di novità in grado di accontentare un’ampia platea di appassionati: dalle novità per Pathfinder e Starfinder, alle nuove uscite per la serie Exit, nuove edizioni di classici intramontabili e molto altro ancora tra cui il gioco Cacciatori di Mostri.

Oltre alle imperdibili offerte e promozioni che Giochi Uniti ha in programma durante la fiera, spicca la presentazione di Pathfinder Arena, il cui lancio avverrà con una campagna crowdfunding a fine novembre. La fiera modenese sarà quindi un’ottima occasione per presentare a tutti gli appassionati italiani questo nuovo titolo ispirato dal celebre gioco di ruolo Paizo.

Troverete Giochi Uniti allo stand 34 del Padiglione A per tutta la durata di Play festival del gioco. Di seguito potete leggere cosa ha in serbo l’editore e quali novità saranno presenti in fiera.

Focus su Pathfinder Arena!

Pathfinder Arena, il cui lancio avverrà con una campagna su Kickstarter a fine novembre, sarà il primo gioco da tavolo competitivo su Pathfinder mai realizzato. A questo link è disponibile la pagina Kickstarter di pre-pubblicazione della campagna.

Pathfinder Arena porterà sui tavoli di gioco, italiani e internazionali, una sfida epica tra iconici mostri ed eroi di Pathfinder, in cui i giocatori potranno mettere in scena queste grandiose battaglie all’interno di un’arena incantata che potrà essere modificata in ogni singolo aspetto.

Per vincere occorrerà trovare la strategia più efficace utilizzando il giusto mix di carte, funzionale al potenziamento del proprio eroe, in modo da affrontare sfide sempre più avvincenti e difficili, con l’unico obiettivo di diventare l’unico campione dell’Arena.

Giochi Uniti: tutti i giochi presenti a Play

Non solo Pathfinder Arena però, Giochi Uniti approfitterà della manifestazione modenese per presentare anche altre novità. Se siete curiosi di scoprirle tutte potete leggere di seguito di quali giochi si tratta.

Cacciatori di Mostri

Cacciatori di Mostri sarà il nuovo gioco di Richard Garfield, autore di Magic: the Gathering, che in questo nuovo gioco con carte porterà i giocatori (da 2 a 5 da 12 anni in su) a contendersi il titolo di cacciatore di mostri più abile. I giocatori dovranno sfidarsi mettendo insieme il serraglio di mostri più impressionante, ma attenzione non sarà sufficiente avere l’esposizione migliore, occorrerà saper prendersi cura dei propri mostri, al fine di evitare fughe di creature che potrebbero minacciare tutti i visitatori del serraglio.

Catan Big Box

Catan Big Box sarà la soluzione ideale per chi desidera incominciare a giocare a questo classico intramontabile nella maniera più completa possibile. In questa scatola sarà infatti possibile trovare il gioco base, alcune espansioni con scenari esclusivi e che vi permetteranno di aumentare il numero massimo di giocatori fino a 6. Inoltre Catan Big Box conterrà anche Catan gioco di dadi, la “versione ultra light” di Catan.

Catan: Corsari ed Esploratori

Arriva l’edizione italiana di Catan dedicata ai commerci marittimi. Corsari ed Esploratori, fin’ora inedito in Italia, aggiungerà al gioco tre nuovi scenari e una serie di nuove tessere che vi permetteranno di aggiungere a Catan un arcipelago ricco di risorse e preziose spezie. Inoltre questa nuova espansione, grazie all’aggiunta delle regole sui corsari vi permetterà di razziare le risorse degli avversari.

EXIT – Casa dei Misteri, Furto sul Mississippi e In Volo Verso l’Ignoto

Tre nuove escape room da tavolo per la consolidata serie EXIT. In ogni scatola i giocatori (da 1 a 4) vivranno le atmosfere di avventure diverse, tutte da scoprire, navigando attraverso enigmi e indovinelli e scegliendo anche il livello di difficoltà più adatto per il gruppo di gioco (principiante, avanzato ed esperto).

In Casa dei Misteri il gruppo di investigatori dovrà addentrarsi all’interno di una casa piena di enigmi e trabocchetti, in Furto sul Mississippi una tranquilla crociera sul fiume sarà funestata dal furto di importantissimi documenti e In Volo Verso l’Ignoto un volo di linea verso le Barbados sarà investito da una tempesta dalla quale bisognerà salvarsi.

Paleo – Edizione Aggiornata

Una nuova edizione per l’apprezzato Paleo, il gioco gioco cooperativo premiato con il Kennerspiel des Jahres 2021 ambientato nell’età della pietra. In Paleo i giocatori impersonano una tribù di uomini primitivi alle prese con la creazione della pittura rupestre perfetta e nel contempo sopravvivere ai pericoli e alle avversità del paleolitico. La nuova edizione di Paleo sarà aggiornata con un regolamento riorganizzato nei suoi contenuti (ma non modificato), alcuni cambiamenti grafici e una nuova scatola che presenterà una struttura migliore.

Pathfinder – Era delle ceneri: Promesse Infrante

Promesse Infrante sarà il modulo di avventura conclusivo della saga Era delle Ceneri. In questa avventura di 96 pagine per Pathfinder, per personaggi di livello 18-20, i giocatori dovranno confrontarsi con una sinistra cospirazione ordita dalla più grande autorità della città di Promessa.

Starfinder – Spazio Vicino

Spazio Vicino sarà un nuovo supplemento dedicato al gioco di ruolo fantascientifico Starfinder. Questo nuovo volume cartonato di 160 pagine vi consentirà di esplorare la regione galattica nella quale si trovano i Mondi del Patto, il Veskarium e innumerevoli altri sistemi e mondi. Spazio Vicino conterrà approfondimenti e dettagli sulle culture dello Spazio Vicino e aggiungerà anche nuove astronavi con regole opzioni e proprietà speciali. I giocatori invece potranno trovare nuovi archetipi, opzioni, temi, equipaggiamenti e tratti razziali alternativi.

I prototipi in anteprima

Play sarà anche l’occasione per mostrare qualche anticipazione dei titoli Giochi Uniti in arrivo nel prossimo futuro, oltre al già citato Pathfinder Arena, durante la fiera saranno mostrati i prototipi giocabili di Defcon e Farmestein, le cui uscite saranno previste per il 2022, inoltre sarà anche visionabile, ma non giocabile, una prova stampa di Clash of Cultures, in arrivo a ottobre.

Defcon

Defcon sarà un gioco ambientato in un futuro distopico in cui quattro potenze si contenderanno il dominio del mondo. I giocatori, da 2 a 4, dovranno capire come riuscire a bilanciare la forza bruta e la propria reputazione internazionale: soltanto il giusto equilibrio tra queste due caratteristiche garantirà la vittoria.

Farmerstein

Farmerstein sarà un family game adatto da partire dagli 8 anni di età e indicato per 3-5 giocatori. In questo gioco i partecipanti vestiranno i panni di scienziati pazzi che vogliono governare il mondo attraverso un esercito di verdure mutanti! Per assemblare le proprie milizie vegetali i giocatori dovranno combinare le carte mutazione con le carte ortaggio, al fine di scatenare tutta la loro potenza distruttiva contro gli avversari.

Giochi per tutti e molto altro…

Play sarà un’ottima occasione per provare e acquistare le novità Giochi Uniti grazie a una serie di tavoli gratuiti in cui poter provare tutte le novità proposte, ma non solo, infatti lo stand ospiterà anche un angolo outlet con moltissime offerte. Tra i giochi che potrete trovare e che potrete provare durante la fiera, Giochi Uniti ospiterà anche dei tavoli dedicati a The Crew – Missione negli Abissi (Link Amazon) e Goblin Horde (Link Amazon), sequel di The Crew, già premiato nel 2020 con il prestigioso Kennerspiel des Jahres e un’avventura introduttiva di Pathfinder 2.

Le avventure introduttive di Patfinder 2 e si terranno venerdì 3 alle ore 15:00, sabato 4 alle 10:00 e alle 15:00 e domenica alle 15:00. Per partecipare occorrerà prenotarsi inviando una mail a giochiuniti@gmail.com

Per chi ama il gioco organizzato invece Giochi Uniti organizzerà anche tornei e sessioni multitavolo di Pathfinder 2 con la compagnia del gruppo di gioco Oltrefatum.

Domenica 5 settembre, alle ore 13:00, si terrà il torneo nazionale di Carcassonne, il cui campione rappresenterà l’Italia nel torneo mondiale che si terrà durante la prossima fiera di Essen in Germania. Per partecipare al torneo occorrerà però iscriversi mandando una mail a giochiuniti@gmail.com, poiché i posti saranno limitati.

Sempre domenica 5, alle 10:00, sarà possibile prendere parte all’avventura multitavolo di Pathfinder 2. Echi dei Perduti vedrà i giocatori impegnati in una competizione per entrare in contatto con un angelo caduto al fine di ricevere la parola degli Dèi. Per partecipare a Echi dei Perduti occorrerà però iscriversi mandando una mail a giochiuniti@gmail.com, poiché i posti saranno limitati.

Per chi non riuscisse a partecipare al torneo o all’avventura di Pathfinder 2 sarà possibile intrattenersi con una sessione speciale dei giochi Lettere da Whitechapel e Whitehall Mystery in compagnia di Gabriele Mari, autore di questi avvincenti titoli investigativi. Sarà possibile sfidare Jack/Gabriele nella caccia di Whitehall Mystery domenica 5 dalle 11:00 alle 13:00..