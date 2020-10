Lucca Changes: Giochi Uniti presenta Il diavolo e l’acqua scura

Durante il secondo giorno di Lucca Changes, è stato presentato il gioco da tavolo tratto dal nuovo romanzo di Stuart Turton intitolato Il diavolo è l’acqua scura edito dalla casa editrice Neri Pozza. A raccontare sia del gioco che del libro hanno partecipato Stefano De Carolis (Strategic Planner di Giochi Uniti) e Sabine Schultz (Editor narrariva straniera di Neri Pozza). L’incontro ha parlato di entrambi i prodotti, e in particola modo dei punti in comune che questi hanno nonostante le differenze ovvie dovute al medium utilizzato.

Il libro

Sabine Schultz ha parlato del libro, una storia ambientata nel 1634 su una nave chiamata Saardam, che deve fare rotta da Batavia, nelle Indie orientali olandesi, fino ad Amsterdam. La traversata di questa rotta dura ben 10 mesi, un lungo periodo di tempo irto di pericoli: malattie, tempeste, pirati e molto altro. Al momento dell’imbarco ci sono diversi personaggi pronti a imbarcarsi, molti legati alla United East India Company, una delle compagnie più ricche dell’epoca. Tra questi vi è Jan Haan un governatore olandese che deve riportare un misterioso oggetto in patria capace di cambiare il destino dell’intera compagnia. Oltre a lui vi è il famoso detective dell’epoca Samuel Pipps, accusato di un crimine per cui dovrà essere giustiziato, e il capitano Arent Hayes, guardia del corpo di Pipps. Al momento della partenza però uno strano figuro lancia una maledizione sulla nave, annunciando che questa non arriverà mai a destinazione, dopodiché prende misteriosamente fuoco. Nonostante alcuni timori la nave parte, ma sulle vele appena dispiegate compare un simbolo di un occhio, lo stesso che appare anche sul dorso della mano del capitano Hayes.

Il libro, edito dalla casa editrice Neri Pozzi uscirà in Italia a metà novembre. (disponibile per l’acquisto online)

Il gioco

Il gioco da tavolo dedicato a Il diavolo e l’acqua scura è invece un gioco di carte basato su alleanze e tradimenti tra i giocatori che devono accumulare i gettoni del capitano per vincere. I giocatori sceglieranno una delle fazioni presenti nel libro, composta da 5 carte personaggio: 1 leader, 2 vice e 3 aiutanti. L’ambita vittoria arriverà soltanto una volta ottenuti 9 gettoni del capitano.

Per ottenere i gettoni bisognerà sapere di chi fidarsi. Ogni carta ha due versi, uno positivo e l’altro scuro. Le fazioni in gioco dovranno confrontarsi a turno con due giocatori che scopriranno le proprie carte. Se giocato il lato positivo da entrambi si guadagneranno gettoni, mentre se è presente un lato oscuro, si eliminerà il giocatore avversario. Le eliminazioni funzionano seguendo uno schema legato ai ruoli detti in precedenza. Il leader può eliminare il vice, mentre il vice può eliminare l’aiutante, però l’aiutante può eliminare il leader. Inoltre, i giocatori non coinvolti nel confronto potranno scommettere su quale verso hanno scelto gli altri per ottenere nuovi gettoni. In questo gioco fidarsi è importante, ma anche tradire lo è altrettanto e nessuna scelta sarà mai sicura. Il gioco dedicato a Il diavolo e l’acqua oscura uscirà per Giochi Uniti entro dicembre.