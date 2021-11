Gioco da tavolo: le uscite di novembre 2021

Torna puntualmente come ogni mese la rubrica dedicata alle novità in uscita per il mercato italiano del gioco da tavolo. Questo mese di novembre 2021 vede arrivare sugli scaffali dei negozi una buona quantità di nuovi titoli, complice la appena tenutasi fiera di Lucca Comics & Games, che come sempre è uno dei palcoscenici preferiti per il lancio di nuovi, importanti titoli. Quindi, non indugiamo oltre e andiamo a vedere cosa ci riserva questo mese di ottobre 2021.

Asmodee Italia

Come ogni mese, anche in questo novembre 2021 la casa editrice Asmodee Italia si conferma come uno dei più prolifici editori del mercato italiano dei giochi in scatola, presentando una nutrita serie di novità.

Crime Zoom: L’ultima Carta

Il gioco da tavolo Crime Zoom è una vera e propria indagine, racchiusa in un mazzo di cinquantacinque carte. Il gioco inizia con l’illustrazione componibile della scena del crimine. Per indagare su un elemento, sarà necessario semplicemente girare la carta interessata per accedere agli indizi lasciati sulla scena del crimine, per poi scegliere quali piste seguire. Una volta completata l’indagine, sarà tempo di rispondere alle domande finali. Chi è il colpevole? Quali prove sono state raccolte? Qual è il movente? Come sono andati i fatti? Questa indagine si svolge a Brooklyn nel 1980. Un edificio fatiscente, alcuni colpi di pistola, un cadavere sul divano…

Arkham Horror: Il Gioco di Carte

Per Arkham Horror LCG, un gioco di carte tra i più apprezzati in circolazione, basato sui Miti lovecraftiani, questo mese di novembre 2021 vede l’uscita di un’importante novità, l’espansione campagna Arkham Horror: Il Gioco di Carte – AI Confini Della Terra. In questa espansione, da uno a quattro investigatori si imbarcheranno in una pericolosa spedizione. L’espansione campagna Ai Confini della Terra contiene cinque scenari: “Ghiaccio e Morte”, “Miraggio Fatale”, “Alle Vette Proibite”, “La Città degli Antichi” e “Il Cuore della Follia”. Alcuni di questi scenari sono divisi in più parti opzionali per formare una campagna di durata variabile tra le quattro e le dieci sessioni e ogni scenario può essere giocato separatamente come scenario autoconclusivo.

Disney Villains, L’adunanza dei Malvagi

In questo gioco da tavolo di inganni e sotterfugi, si dovrà interpretare uno dei Cattivi o degli Scagnozzi Disney più famosi! Qualcuno farà parte della Squadra Follia, mentre gli altri semineranno il caos come membri della Squadra Inganno. Disney Villains, L’adunanza dei Malvagi è un gioco a identità segreta facile da imparare con i più celebri Cattivi Disney. Una nuova esperienza di gioco della linea Lupi Mannari di Roccascura.

Mascarade (Nuova Edizione)

Questo mese di novembre 2021 vede anche il ritorno del gioco da tavolo Mascarade, in una nuova edizione. Re, Sciamana, Ladro… In questo gioco bisognerà rivelare la verità che si cela dietro alle Maschere. Dichiarare la propria Maschera al momento giusto permetterà di sfruttare il suo potere per arricchirsi o sorprendere gli avversari. Ma bisogna tenere a mente che durante la partita le Maschere cambieranno di mano così spesso da far dubitare persino della propria identità.

Marvel Champions: Il Gioco di Carte

Per Marvel Champions: Il Gioco di Carte il gioco da tavole di carte incentrato sull’universo dei personaggi Marvel, questo mese di novembre 2021 vede l’uscita del pack eroe Valkyrie, che contiene tutto il necessario per giocare come Valchiria, incluso un mazzo precostruito..

I Tiranni dell’Underdark

In questo gioco da tavolo ispirato all’universo di Dungeons & Dragons, i giocatori impersoneranno i regnanti di una delle casate drow e dovranno lottare per il controllo dell’Underdark, costruendo il proprio mazzo nel corso della partita. Drow, draghi, cultisti e servitori demoniaci verranno sfruttati per assassinare le unità nemiche o per infiltrarsi e controllare le roccaforti degli avversari. Combinando due dei sei mazzi presenti le partite non saranno mai uguali.

The Queen’s Gambit – La Regina degli Scacchi

La capacità di Beth Harmon di visualizzare le mosse degli scacchi sul soffitto le ha permesso di eliminare dalla scacchiera i pezzi dei suoi avversari e sconfiggerli e in The Queen’s Gambit: Il Gioco da Tavolo, i giocatori dovranno cercare di fare altrettanto. Si misureranno con gli avversari per reclamare i pezzi (e i punti) dalla scacchiera. A ogni turno, potranno muovere il proprio “Gambetto” come se fosse un diverso pezzo degli scacchi. Dovranno però pianificare in anticipo come Beth, se vorranno prevedere le mosse dei loro avversari e vincere la partita.

Il Trono Di Spade: Terre di Nessuno

Le complicate politiche di Approdo del Re subiranno manipolazioni inedite, nell’imprevedibile lotta per il potere del gioco da tavolo Il Trono di Spade: Terre di Nessuno. In questo frenetico gioco di carte i giocatori assumeranno la guida della propria Casa nei panni di uno tra nove personaggi cospiratori. Useranno la propria influenza per attirare a sé nuovi alleati, ma dovranno condividerli con i propri vicini, quindi dovranno prestare attenzione: anche i loro compagni più stretti potrebbero essere fedeli ad altri.

Bag of Chips

Bag of Chips è un party game in cui prendere decisioni cruciali sarà fondamentale, per accumulare più punti possibile alla fine di ogni round. Ma attenzione: essere troppo avidi significherà avere molto da perdere. Questo gioco da tavolo si svolge in una serie di round, in cui si effettuano quattro turni di pesca. Durante le prime tre pescate, si scartano le carte obiettivo che vengono ritenute troppo difficili. Alla fine della quarta pescata, si contano i punti degli obiettivi completati, ricevendo i relativi premi. Se uno dei giocatori arriva a quattro o più segnalini premio, vince la partita. Altrimenti ha inizio un nuovo round, fino a quando un giocatore non arriva a quattro o più segnalini premio.

GateOnGames

Living Forest

Living Forest è un gioco da tavolo di carte e gestione delle azioni semplice da imparare, ma estremamente sfidante da padroneggiare. Nel corso della partita i giocatori dovranno chiamare a raccolta gli Animali Guardiani presenti nel loro mazzo, decidendo in modo opportuno quando terminare la propria Linea di Difesa, prima di aver rivelato tre animali solitari che potrebbero ostacolarli nella successiva fase di gioco. Turno dopo turno avranno l’occasione di potenziare la propria riserva di Animali Guardiani con alleati ancora più potenti o con gregari che possano tamponare il debordante ego degli animali solitari, consentendo loro di realizzare Linee di Difesa più numerose e dunque efficaci.

Pazzaparola

Pesca un argomento, dai le carte ai giocatori e prova a comporre la parola più preziosa utilizzando le lettere che riuscirai a “draftare”. Il gioco da tavolo Pazzaparola, in uscita in questo novembre 2021, combina infatti in modo sapiente la possibilità di pianificare quali lettere usare per la composizione della parola tramite la classica meccanica del draft, con l’abilità nel comporre parole lunghe, articolate e composte da lettere poco comuni e dunque più preziose.

Ghenos Games

Rolling Realms

In Rolling Realms, i giocatori competono per ottenere il maggior numero di stelle in una serie di minigame giocati su tre round. Si tratta di un gioco da tavolo roll-and-write, quindi i giocatori scriveranno direttamente sui componenti di gioco, utilizzando pennarelli cancellabili. Ad ogni turno, un giocatore lancia due dadi e tutti utilizzano il risultato ottenuto scrivendo sulle proprie carte regno per ottenere risorse e stelle. Rolling Realms è un gioco per 1-6 giocatori se preso singolarmente, tuttavia, è possibile combinare più copie assieme per giocare con quante persone si desidera.

Giochi Uniti

Farmerstein

Nel gioco da tavolo Farmerstein, i giocatori vestiranno i panni di scienziati pazzi alla testa di un’armata di vegetali mutanti. Dovranno collezionare la propria armata, ostacolate quell’avversaria e conquistate tutti i continenti, facendo però attenzione alle zucchine zombie. Gli esperimenti le hanno scatenate e minacceranno tutti i piani di conquista.

Catan: Astropionieri

Catan Astropionieri è un gioco indipendente che trasporta l’atmosfera di Catan nello spazio. In questo gioco da tavolo spin-off del celebre e apprezzato Catan, i giocatori dovranno caricare la propria navicella spaziale e partite verso la colonizzazione di nuovi pianeti. Potranno costruire colonie e stazioni commerciali e conquistate l’amicizia delle popolazioni aliene per far prosperare i propri commerci, ma potranno anche armare una flotta d’astronavi e prepararsi ad affrontare gli imprevisti dell’esplorazione: da pianeti ricoperti di ghiaccio, fino a temibili fortezze dei pirati.

GiochiX

Turno di Guardia: Spade del Valore

Turno di Guardia: Spade del Valore è un gioco da tavolo d’avventura cooperativo per 1-4 giocatori. Si tratta di un’espansione indipendente del famoso gioco Turno di Guardia, basata sullo stesso gameplay, arricchito da alcune novità come la raccolta di monete e la possibilità di acquistare oggetti. L’espansione si può giocare sia da sola che unita al gioco base.

Little Rocket Games

Cascadia

Nel gioco da tavolo Cascadia, i giocatori competono per creare l’ambiente più diversificato del Pacifico nord-occidentale, mentre scelgono le Tessere Habitat e i Segnalini Fauna Selvatica per costruire un bellissimo mosaico paesaggistico. Ogni partita di Cascadia presenta combinazioni uniche di obiettivi di punteggio legati a ciascuna delle cinque specie di fauna selvatica presenti: Orso Grizzly, Alce di Roosevelt, Salmone Chinook, Falco dalla Coda Rossa e Volpe Rossa. Mentre organizzano la fauna in schemi di punteggio, i giocatori gareggeranno anche per creare le più grandi strisce contigue dei cinque diversi habitat: fiumi, zone umide, foreste, praterie e montagne. L’intento è di creare l’ecosistema più armonioso.

MS Edizioni

Micromacro: Crime City – True Detective

True Detective è il nuovo capitolo della serie del gioco da tavolo MicroMacro. Contiene sedici nuovi casi che non richiedono una copia di MicroMacro: Crime City per essere giocati. È tuttavia possibile imbattersi in personaggi e storie già incontrate nel capitolo precedente.

Pendragon Game Studio

I Successori

I Successori è un gioco da tavolo basato sulle Guerre dei Diadochi, i successori di Alessandro Magno, in cui ciascun giocatore controlla una fazione dell’esercito macedone, ormai diviso. Per conquistare la vittoria, i giocatori dovranno reclamare la legittimità come sovrano dei Macedoni, o controllare le provincie più ricche dell’immenso impero di Alessandro. I Successori è la quarta edizione di un grande classico pubblicato diversi anni fa da Avalon Hill, oggi completamente aggiornato e riprogettato per rendere al massimo l’esperienza di uno dei migliori giochi storici multigiocatore mai creato.

Raven Distribution

Lockup

Lockup è un gioco da tavolo ambientato nel mondo di ROLL PLAYER, in cui quando i leali soldati di re Taron fermarono l’Invasione dei Dragul di Nalos, gettarono gli sconfitti catturati nella Prigione di Kulbak, da cui la fuga è resa praticamente impossibile da porte incantate e dagli spietati Costrutti di guardia. Una volta all’anno, il re libera il gruppo dei prigionieri più forti nel colosseo reale. I giocatori controlleranno una squadra di sottoposti (Gnoll, Coboldi, Bugbear, Goblin o Insettoidi), catturati sul campo di battaglia e rinchiusi a Kulbak. Tra sei settimane, re Taron farà visita alla prigione e potrebbe concedere loro la possibilità di lottare per guadagnarsi la libertà.

Storie Nere 4 – Nuova Edizione

In Storie Nere 4, i giocatori potranno trovare ben cinquanta racconti di complicati e macabri misteri, tutti da risolvere. Dovranno impegnarsi a ricostruire l’accaduto pezzo per pezzo, aiutandosi con le domande e i suggerimenti, da soli o in compagnia.

Storie Colorate

Storie Colorate è la versione per i più giovani del gioco da tavolo Storie Nere. In questa prima edizione italiana i giocatori troveranno ben cinquanta fantastici e intricati misteri pieni di magia. Le Storie Colorate avvolgeranno i piccoli giocatori in una magica atmosfera. Non importa che si parli di folletti zelanti, fate sfacciate o eleganti unicorni: in queste fantastiche e intricate storie del mistero accadono cose mirabolanti, di cui potranno scoprire i meravigliosi segreti solo domandando, discutendo e ragionando.

Studio Supernova

Dreamember

Dreamember è un gioco da tavolo di carte e parole, dove i giocatori cercano di giocare le lettere che tengono in mano, aggiungendo man mano condizioni alla parola del sogno. Solo chi riuscirà per primo a liberarsi di tutte le carte Memoria nella sua mano e declamare la parola finale sarà dichiarato vincitore. Dreamember è un gioco di deduzione, bluff e vocabolario, che offre un’esperienza intelligente e divertente allo stesso tempo. Stimola la conoscenza di nuove parole, permettendo però di vincere anche se non si è associati alla Crusca. Contiene carte speciali opzionali per un’esperienza ancora più leggera e casuale, per le situazioni più party.